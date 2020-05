Se você gosta de Tiger King assista a esses shows

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se alguma vez houve uma história de sucesso saindo do bloqueio, é Tiger King - a série de documentários da Netflix sobre Joe Exotic, Carole Baskin e a estranha história de propriedade de grandes felinos nos EUA que toma uma virada muito estranha.

Mas o que você faz depois de estragar todos os episódios, incluindo um tiro extra com auto-distanciamento em mente?

Reunimos uma lista de outros documentários e séries incomuns que você também gostaria de conferir, em vários serviços de streaming, incluindo Netflix (é claro), Now TV , Now TV , Amazon Prime Video e BBC iPlayer.

Espero que isso continue a mantê-lo entretido (e, às vezes, surpreso) durante o bloqueio.

Onde: Netflix / BBC iPlayer

Netflix / BBC iPlayer Quando: disponível agora

Também conhecido como "Cuidado com o tigre" e disponível na seção Louis Theroux na Netflix como S1: E14, esse documentário de uma hora de duração de um dos melhores apresentadores / produtores de séries de documentos do Reino Unido foi a primeira vez que muitos tiveram um vislumbre do filme. vida de Joe Exotic. Ele antecede os eventos em Tiger King por alguns anos, por isso pode ser visto como um prequel ideal. Também recomendamos exaustivamente todos os outros documentários da Louis Theroux no Netflix e no iPlayer - certamente existem muitos - especialmente "A Família Mais Odiada da América" e seu acompanhamento.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Antes de Tiger King, Making a Murderer era a documentação mais compartilhada e comentada disponível nos serviços de streaming. E, provavelmente será novamente quando uma terceira temporada finalmente aparecer, embora isso ainda possa estar um pouco distante, considerando a velocidade que o processo legal parece estar se movendo. O que é certo, no entanto, é que as duas temporadas atualmente disponíveis na Netflix são fascinantes - independentemente de seus pensamentos sobre a culpabilidade de Steven Avery e Brendan Dassey.

Onde: Amazon Video

Amazon Video Quando: Disponível para comprar ou alugar agora

O ator australiano Damon Gameau decidiu descobrir os possíveis perigos ocultos do açúcar em alimentos supostamente "saudáveis", vivendo basicamente de uma dieta excludente deles. Este filme documenta o experimento e suas mudanças em seu corpo e humor. É sweeeeeet!

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

O Fyre Festival foi um desastre infame em termos monetários e de marketing - assista a este filme incrível para descobrir por que e como foi uma catástrofe. Acreditamos que isso é melhor do que o documento sobre o Hulu, mas você sempre pode assistir a ambos para se decidir.

Onde: Agora TV / Sky Q

Agora TV / Sky Q Quando: disponível agora

Muitos se perguntaram o que aconteceu com o ilusionista britânico Dynamo depois que ele aparentemente caiu da face da Terra há alguns anos. Esta série de três partes explica tudo sobre sua batalha contra a doença de Crohn e seu colapso literal, além de documentar seu retorno mais mágico.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Como o Tiger King, o Behind the Curve olha para um canto da sociedade americana que geralmente resulta em momentos de cair o queixo. Desta vez, o foco está nos "terráqueos planos" - uma comunidade de teóricos da conspiração que estão convencidos de que a Terra é, de fato, plana.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Não para aqueles com uma disposição delicada, Dont F ** k With Cats é uma história verdadeira sobre a comunidade da Internet que localizou o pôster de uma série de vídeos online nos quais ele tortura e mata animais inocentes. Às vezes, é algo chocante, mas também é incrível como ele foi encontrado e pego.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Outra história de crime verdadeira, mas que é mais bizarra que a maioria. Quando Brian Wells começou a roubar um banco com um explosivo amarrado no pescoço, quem teria pensado por que e o que aconteceria a seguir?