Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando a Netflix lançou The Defiant Ones - o documentário de quatro partes focado nas lendas do fundador da Beats, Dr. Dre. e Jimmy Iovine - abriu as portas para insights raramente vistos, abrangendo o mundo em evolução do hip hop ao longo dos anos.

Por mais maravilhoso que esse documentário seja, há um monte de história e cultura no hip hop - você não pode explorá-lo em quatro horas. Então, se você se aprofundar um pouco mais, há muitos outros documentários de hip hop que vale a pena assistir. Aqui reunimos alguns dos melhores que vale a pena procurar.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Primeiro assistimos ao documentário de Shad Kabango e amamos que ele remonta às raízes - onde o hip hop realmente começou - entrevistando alguns dos instigadores da cena.

De alguma forma, perdemos que o programa se estendesse por quatro temporadas - a última das quais foi lançada em 2017, não há nenhuma palavra na quinta temporada ainda - cobrindo uma ampla variedade de história e geografia. Da carne leste / oeste, ao sul, ela explora a variedade do hip hop nos Estados Unidos.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

"Hip hop é sobre ser sincero". Esta série docu da Netflix explora 9 ícones - Nas & Dave East, Just Blaze, Rapsody, Logic, TI, G-Eazy, 2 Chainz, A Boogie With Da Hoodie - em suas próprias palavras, suas próprias histórias.

Onde: Apple TV +

Apple TV + Quando: disponível agora

O documentário mais recente desta lista - e motivo suficiente para conseguir uma assinatura do Apple TV + - o grupo de Nova York se formou na década de 1980 e foi amplamente considerado como um dos atos para cruzar gêneros, fundir rap, rock e outros.

Dirigido pelo renomado Spike Jonez, este documentário captura 40 anos de amizade e carreira do grupo de uma maneira que somente um cineasta poderia apresentá-lo.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

O hip hop não é apenas sobre a música, é sobre a cultura mais ampla. Este documentário de longa metragem captura a vida do tatuador Mister Cartoon e o fotógrafo Estevan Orio, e a maneira como eles se entrelaçaram na história da música através de turnês e recomendações de alto nível de seus trabalhos.

Se você é um fã de Cypress Hill, em particular, então este é um filme para assistir - como o trabalho de Mister Cartoon em seus álbuns e corpos e a documentação de Orio sobre os shows da banda antes que outros fotógrafos tivessem acesso - é algo que você ganhou Não vejo em detalhes em outro lugar.

Onde: Amazon Prime (EUA)

Amazon Prime (EUA) Quando: disponível agora

Coçar é sinônimo de DJ de hip hop. Este incrível documentário de Doug Pray, de 2001, é mais difícil de encontrar (uma compra em DVD valerá a pena, se você precisar), mas se aprofunda na evolução do scratch, escavação de caixas, amostragem e como a cultura era tão diferente em uma era pré-digital.

Vale a pena sintonizar este documentário para obter uma visão mais profunda das antigas áreas de caça do DJ Shadow; lojas de discos que não existem mais. É um ótimo quadro congelado de uma fatia da cultura hip hop que, em muitos aspectos, também não existe mais.

Onde: YouTube (aluguel)

YouTube (aluguel) Quando: disponível agora

O programa de rádio que era como nenhum outro. Durante a década de 1990, o impacto dessa dupla nas ondas aéreas estabeleceu grandes nomes do hip hop. Eles colocaram Nas, Jay-Z e muitos mais nos ouvidos do público antes de serem assinados. Não era apenas o talento deles para selecionar o talento promissor, era o entusiasmo e o humor direto que também estabeleceram sua base de fãs leais.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Embora não seja explicitamente hip hop, este documentário, que cria perfis do artista de jazz e produtor pop Quincy Jones, mergulha profundamente em sua vida privada, com histórias em abundância. O hip hop tem tudo a ver com a inspiração de várias fontes, então Quincy consta da nossa lista como um documentário que vale a pena assistir por si só.