(Pocket-lint) - A Warner Bros com a New Line Cinema tem, como muitos, tentado replicar o sucesso doUniverso Cinematográfico Maravilhoso, criando os seus próprios universos cinematográficos.

Em 2013, ela lançou um horror sobrenatural chamado The Conjuring, que gerou mais de 300 milhões de dólares em todo o mundo. Ele gerou uma seqüência direta e depois mais cinco filmes spin-off. Todos esses filmes culminaram com o recente lançamento de The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It in theatres e na HBO Max. Essa entrada até trouxe The Conjuring Universe mais de US$ 2 bilhões na bilheteria.

Os próprios filmes Conjuring contam a história de Ed e Lorraine Warren, um casal da vida real que começou a investigar as atividades paranormais nos anos 60. Os dois primeiros filmes Conjuring são baseados em arquivos de algumas de suas experiências mais terríveis, enquanto os outros filmes do universo, incluindo Annabelle e The Nun, servem como histórias de origem para as entidades demoníacas que assombram os Warrens.

Você pode assistir a todos os filmes de The Conjuring Universe na ordem em que são lançados nas salas de cinema. Isso é sempre divertido. Mas uma experiência visual mais interessante e talvez até horripilante é assisti-los na ordem dos eventos que acontecem (também conhecido como cronológico). Permita-nos explicar.

Para pular os spoilers, confira nossa versão resumida deste guia na parte inferior.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

A Freira ocorre primeiro no Universo Conjugado - em 1952, em um mosteiro na Romênia. Depois que uma freira local encontra o corpo de uma freira nos passos do mosteiro, o Vaticano despacha o Padre Burke (Demian Bichir) e Irene (Taissa Farmiga), uma jovem freira que ainda não fez seus votos, para investigar. Uma vez lá, a dupla deve explorar o complexo secular e as origens de um demônio chamado Valak.

Agora, isto não é oficial, mas a internet parece acreditar que Irene possa ser Lorraine Warren. Os atores que interpretam as duas personagens são irmãs e são parecidos. Os próprios personagens teriam a mesma idade, são ambos religiosos, e têm visões. Como dissemos, isto não foi confirmado, mas é algo a ter em mente enquanto você assiste The Conjuring Universe e conecta os pontos.

Gary Dauberman escreveu The Nun, e foi dirigido por Corin Hardy. Dauberman também é conhecido por torcer a nova TI e TI: Capítulo Dois.

Set in 1955, Annabelle: A criação é na verdade uma prequela à Annabelle de 2014. Ela conta a história de um bonecista chamado Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) e sua esposa (Miranda Otto). Após o fechamento de um orfanato local, eles abrem seu lar para seis órfãos e Irmã Charlotte (Stephanie Sigman). Mas, sendo este um filme de terror, pede-se aos órfãos que não entrem na sala da filha falecida dos Mullins. Quase imediatamente, uma garota atingida pela pólio, Janice (Talitha Bateman), encontra uma forma de entrar e liberar um mal outrora contido.

Fique de olho em pistas e gravações para outros filmes no universo. Por exemplo, avistamos Valak, como a freira demoníaca, em uma fotografia.

Além disso, Gary Dauberman escreveu Anabelle: Creation e Annabelle, enquanto David Sanberg, que também fez Shazam e Lights Out, dirigiu este filme.

Set 12 anos depois de Anabelle: Criação, o primeiro filme de Annabelle é dirigido por John Leonetti e começa com um jovem médico (Ward Horton) que dá a sua esposa grávida, Mia (Annabelle Wallis), uma boneca rara - Annabelle - que ela quis completar sua coleção de bonecas incrivelmente assustadora. Logo depois, o casal experimenta uma tragédia horrível, forçando-os a destruir a boneca e fugir para um novo apartamento. Mas Annabelle as segue.

Janice, a menina com pólio em Anabelle: A criação, também aparece neste filme, embora ela não seja nada parecida com seu antigo eu.

O primeiro filme em O Universo em Conjunção é na verdade o quarto filme, cronologicamente. É também o primeiro a se concentrar em Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Eles vêm em auxílio da família Perron, que se mudou para uma antiga fazenda e começou a experimentar violentos ataques paranormais. Vemos também um pouco de Annabelle, que está armazenada na sala de artefatos de Warrens.

James Wan, co-criador das franquias Saw e Insidious e produtor da maioria dos filmes de The Conjuring Universe, dirigiu The Conjuring. Mas o roteiro do filme foi escrito pelos irmãos Chad e Carey Hayes.

Annabelle Chees Home mostra o rescaldo imediato dos Warrens que tomaram Annabelle das enfermeiras que foram dotadas com a boneca e agora afirmam que ela é a fonte da atividade paranormal que eles vêm experimentando. A história salta então para o futuro, cerca de um ano após os eventos de The Conjuring, e vemos os Warrens contratarem Mary Ellen (Madison Iseman) como babá de sua filha Judy (Mckenna Grace).

Porque as babás nunca podem ter uma noite tranqüila em filmes de terror, Annabelle e vários outros espíritos e demônios trancados na sala de artefatos escapam acidentalmente durante uma única noite - e tudo isso enquanto os Warrens estão longe de casa.

Gary Dauberman escreveu mais uma vez esta prestação Annabelle, junto com James Wan, e ele a dirigiu, também.

A Maldição de La Llorona foi estabelecida em 1977 e segue a assistente social viúva Anna Garcia (Linda Cardellini). Após Anna investigar o lar de uma família traumatizada, ela recomenda que dois jovens rapazes sejam retirados de sua mãe, Patricia (Patricia Velásquez). Quando os meninos aparecem mortos naquela noite, ela logo fica sabendo que sua mãe os protegia de um espírito mexicano vingativo que agora está atrás de seus filhos, Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) e Chris (Roman Christou).

Há um padre neste filme que também apareceu em Annabelle. Também ouvimos falar brevemente sobre os Warrens em uma cena. Mas, além disso, a Maldição de La Llorona é mais uma produção autônoma que tecnicamente faz parte de O Universo em Conjunção, mas não se sente como tal.

Michael Chaves escreveu este filme, enquanto Mikki Daughtry e Tobias Iaconis o dirigiram.

O Conjuring 2 se aproxima dos Warrens após uma investigação sobre os assassinatos de Amityville e uma tempestade de fogo na mídia que se seguiu. A maior parte se passa no subúrbio de Enfield, em Londres, e apresenta uma mãe solteira, Peggy Hodgson (Frances O'Connor), e sua família. Eles começam a experimentar eventos paranormais depois que a filha de Peggy, Janet (Madison Wolfe), brinca com um tabuleiro ouija. Felizmente, os Warrens podem ajudar.

A Conjuring 2 realmente se liga à The Nun, mas não queremos dar muito, então você terá que observá-los aos dois para descobrir como.

Além disso, James Wan retornou para dirigir o Conjuring 2. Foi escrito por Chad e Carey Hayes, David Leslie Johnson-McGoldrick, e Wan.

A última parcela no The Conjuring Universe foi lançada em 4 de junho de 2021 na HBO Max e em teatros. Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam como os Warrens para ajudar a defender Arne Cheyenne Johnson, que, em 1981, proclamou sua inocência contra uma acusação de assassinato ao afirmar que estava possuído por um demônio. Os Warrens logo descobrem que existe toda uma nova ameaça demoníaca com a qual terão que lutar. Michael Chaves, que fez A Maldição de La Llorona, dirigiu este filme, com David Leslie Johnson-McGoldrick servindo como o escritor.

Como parte do lançamento de Annabelle: Criação em 2017, a Warner Bros Pictures anunciou um concurso para os participantes criarem seus próprios curtas-metragens que poderiam existir dentro de O Universo em Conjunção. Os vencedores estão disponíveis no YouTube.

Aqui está a mesma lista que acima, mas sem spoiler.

A Freira (2018)

Annabelle: Criação (2017)

Annabelle (2014)

A Conjugação (2013)

Annabelle Vem para casa (2019)

A Maldição de La Llorona (2019)

O Conjuring 2 (2016)

A Conjugação: O Diabo me fez fazê-lo (2021)

Se você preferir assistir aos filmes de The Conjuring Universe na ordem em que são lançados nas salas de cinema, siga esta lista:

O Universo em Conjunção (2013)

Annabelle (2014)

O Conjuring 2 (2016)

Annabelle: Criação (2017)

A Freira (2018)

A Maldição de La Llorona (2019)

Annabelle Vem para casa (2019)

A Conjugação: O Diabo me obrigou a fazê-lo (2021)

