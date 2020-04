Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Peacock, o novo serviço de streaming da NBCUniversal , está finalmente sendo lançado nos EUA . Mas é uma prévia antecipada, obtendo um lançamento gradual.

A empresa anunciou sua data de lançamento para o Peacock em janeiro - quando disse que o serviço seria lançado primeiro em abril para os clientes Xfinity X1 e Flex da Comcast, sem nenhum custo adicional. O lançamento começa na quarta-feira, 15 de abril e será concluído até o final do mês.

Para os clientes X1, o Peacock será integrado ao guia. Os clientes Flex da Comcast podem encontrar conteúdo Peacock nas linhas New This Week, Free to Me e Trending Now nas linhas Peacock. Os clientes X1 e Flex também podem simplesmente dizer "Peacock" em seu controle remoto por voz.

Ainda é esperado um lançamento mais amplo para 15 de julho. Para mais informações sobre quando você pode obter o Peacock, consulte nosso guia aqui. O objetivo final é que o Peacock esteja disponível no celular, na web e na TV, além de assinantes da Cox.

Originalmente, o lançamento do verão foi feito para se alinhar aos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio. Embora isso seja adiado, a NBCUniversal ainda espera abrir o serviço em alguns meses. Ele será lançado no celular ao mesmo tempo. Haverá um nível gratuito (com metade do conteúdo), mas se você pagar pelo nível Premium, ele custará US $ 4,99 por mês com anúncios ou US $ 9,99 por mês sem anúncios.

Quanto aos assinantes da Comcast, eles também terão acesso ao nível Premium, que deve incluir mais de 15.000 horas de conteúdo. Espere ver séries de sucesso como 30 Rock, The Office, Parks and Recreation, Dois Homens e Meio, Law and Order, The Tonight Show com Jimmy Fallon e Late Night With Seth Meyers. Também haverá filmes que você poderá transmitir, como Jurassic Park e Shrek.

Eventualmente, o Peacock oferecerá programação original, incluindo uma reinicialização do Battlestar Galactica. Alguns outros lançamentos planejados incluem um novo filme de Psych, Brave New World, e as reinicializações de Punky Brewster e Saved by the Bell. A maioria dos programas e filmes originais de Peacock foi adiada até 2021, admitiu recentemente a NBCUniversal, dada a paralisação de todas as produções durante a pandemia.