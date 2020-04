O que é o Quibi? O serviço de vídeo móvel de mordida rápida explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quibi é aparentemente um novo serviço de streaming de vídeo que todos estão falando. A empresa começou a vida em 2018 e conseguiu levantar cerca de US $2 bilhões em investimento total de várias fontes antes do lançamento em 6 de abril de 2020.

Em um mundo onde já temos vários serviços de streaming como Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e muito mais, por que precisamos do Quibi? Qual é a diferença? E por que você deveria se importar?

Estamos explorando o que mais Quibi é.

Quibi é um serviço de conteúdo de vídeo curto, onde cada show tem menos de 10 minutos de duração. Isso vai de alguma maneira para explicar o nome - Quibi - que é essencialmente curto para “picadas rápidas”.

Quibi é incomum porque ele é realmente projetado para não competir com os serviços de streaming que você já conhece e ama, mas em vez disso disputa por sua atenção contra os gostos de Instagram, YouTube e TikTok.

A diferença é que o Quibi é um serviço que você tem que pagar.

Uma maneira que o Quibi tenta se destacar é a forma como apresenta os shows em seus telefones. Os vídeos são exibidos no modo retrato e paisagem, mas não da maneira usual esmagada que você veria no YouTube. A filmagem aqui preenche a tela dependendo da orientação do seu dispositivo.

Os criadores do show tiveram o cuidado de considerar a perspectiva do espectador e apresentar o show de uma forma satisfatória, não importa como você está assistindo. Isso é interessante, se um pouco artifício, embora como com qualquer coisa, é melhor visto na orientação paisagística.

Para começar, você pode se inscrever no Quibi para uma avaliação gratuita por tempo limitado que durará 90 dias. Depois disso, vai custar-lhe $4.99/£4.99 por mês para assistir e isso é com anúncios. Sem anúncios, você terá que aumentar $7.99/£7.99.

Quibi é um serviço de streaming exclusivo para dispositivos móveis, o que significa que você precisará baixá-lo no seu iPhone ou Smartphone Android.

Depois de baixar o aplicativo, você é encorajado a se inscrever para uma avaliação gratuita com sua assinatura sendo cobrada pelo Google Play ou pela App Store. A boa notícia é que pode cancelar a qualquer momento se não gostar do que vê.

A má notícia é que o Quibi não pode ser transportado para a sua TV de forma alguma. Você não pode usar o Chromecast e também não há aplicativo de Smart TV.

Há todos os tipos de shows disponíveis no Quibi. Com novos shows chegando todos os dias. Cada um tem a intenção de ser curto e doce para prendê-lo.

Quibi tem espectáculos que vão desde reality shows até espectáculos de jogos até dramas rápidos. Há também alguns shows chegando ao serviço que você pode reconhecer de dias passados. Punk, por exemplo, está reiniciando o Quibi. Enquanto Survive é um novo show que as pessoas já estão muito interessadas em.

Há um grande número de estrelas de grandes nomes se envolvendo em shows do Quibi também. Abaixo estão algumas amostras dos shows no serviço.

Estrelado por Christoph Waltz e Liam Hemsworth, Most Dangerous Game encontra Hemsworth lutando para sobreviver devido a problemas de saúde caros. Ele concorda em ser caçado por 24 horas. Sobrevive e ele vai ganhar $24 milhões, mas todos querem pegá-lo.

Punk está começando uma reinicialização com Chance The Rapper assumindo o controle e oferecendo “grandes partidas” em pedaços de tamanho mordida.

Sophie Turner e Corey Hawkins sobrevivem a um acidente de avião, mas eles vão sobreviver ao deserto gelado?

I Promise segue LeBron James com uma escola criada para ajudar as crianças e apoiar a comunidade. Um espectáculo sentir-se bem.

Um show de natureza organizado e dublado por Reese Witherspoon sobre criaturas femininas perigosas do nosso mundo.

Actor vs cabeça de gasolina. Este show coloca Idris Elba e Ken Block, cabeça a cabeça para ver quem é o melhor atrás do banco do motorista com acrobacias loucas e muito mais.