Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Temos um pouco de fraqueza em Star Trek: Voyager e, se você também gosta, adora a ideia de que ele está sendo remasterizado (não oficialmente) em 4K.

É difícil acreditar que já se passaram 25 anos desde que a Voyager foi ao ar. Com o capitão Janeway e sua tripulação viajando pelo Quadrante Delta a caminho de casa, durante sete séries, que duram seis anos até 2001.

As coisas pareciam um pouco diferentes na época, quando o programa foi filmado para televisores antiquados que nem sequer tinham uma proporção moderna.

Star Trek: Voyager pode ter sido pioneiro, sendo a primeira série de Star Trek a usar imagens CGI para fotos do espaço exterior em vez de modelos, mas ainda foi filmado em um formato 480p 4: 3.

No entanto, Billy Reichard , um fã da série, começou a trazer uma nova vida ao programa usando inteligência artificial para atualizar as imagens originais para 4K.

Os resultados também são impressionantes. Usando um PC de gama média, Billy Reichard empregou o software de aprendizado de máquina da Topaz Labs para atualizar e melhorar as imagens originais.

Ele explica que leva cerca de 13 horas para processar um episódio inteiro e mesmo assim não é perfeito. O Voyager foi gravado com uma taxa de quadros variável, o que significa que o áudio às vezes está fora de sincronia e a IA não leva isso em consideração. É necessária alguma edição humana para sincronizar manualmente novamente o áudio com as cenas.

Aplaudimos seus esforços e esperamos ver mais no futuro.

Também é ótimo ver as diferentes maneiras pelas quais a tecnologia de IA do Topaz Labs está sendo usada. Recentemente, vimos que ele foi empregado para aumentar o tamanho de um filme de 1886 para 4K e isso também foi impressionante.