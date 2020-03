Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Universal Studios está lançando alguns de seus filmes mais recentes atualmente nos cinemas - incluindo The Invisible Man, The Hunt e Emma - em plataformas de streaming digital a partir de sexta-feira, 20 de março.

É, portanto, quebrar a janela teatral tradicional, na qual os filmes ficam nos cinemas por três meses antes de serem disponibilizados sob demanda. Os filmes mais recentes do estúdio poderão ser alugados por US $ 20, de acordo com o The Hollywood Reporter . E seu próximo filme, Trolls World Tour, com estréia prevista para 10 de abril, também estará disponível para locação sob demanda no mesmo dia em que será lançado nos cinemas, informou o Deadline.

O Universal Studio está, é claro, tomando essa decisão devido ao coronavírus COVID-19 e porque o CDC, a OMS e a administração Trump estão ativamente alertando contra reuniões de 10 ou mais pessoas. Muitos estados e localidades nos Estados Unidos também determinaram o fechamento de cinemas, tudo em uma tentativa de ajudar a limitar a disseminação do COVID-19, uma pandemia oficial.

Existem mais de 167.000 casos de COVID-19 em mais de 100 países, com cerca de 6.500 mortes até o momento.

Como medida de precaução, a maioria das empresas de tecnologia está cancelando suas conferências e eventos anuais. Aqui está uma lista de todos os principais programas que foram cancelados até agora. Vários filmes, incluindo No Time to Die e o nono Velozes e Furiosos , também foram adiados devido ao vírus.

Suspeitamos que muitos estúdios estejam relutantes em disponibilizar os maiores sucessos de bilheteria deste ano imediatamente através de serviços de streaming, mas se a pandemia durar meses, isso poderá mudar. No fim de semana, as receitas nas bilheterias norte-americanas caíram para um mínimo de 20 anos.

O COVID-19 pode mudar para sempre a janela teatral tradicional como a conhecemos.