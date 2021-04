Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rocky Balboa é um dos personagens mais icônicos da história do cinema. Sua história de oprimido de um boxeador jornaleiro que tem uma chance improvável pelo título inspirou mais de 40 anos de filmes e até mesmo uma estátua na Filadélfia .

A Pocket-lint decidiu que era hora de dar o devido crédito à lenda, compilando todos os filmes do Universo Rocky (filmes do Creed também) em uma lista útil de tudo relacionado ao garanhão italiano. Honestamente, nunca é um momento ruim para começar uma nova exibição de Rocky. Recomendamos assistir a todos os oito filmes apenas para aperfeiçoar seu argumento sobre qual é o melhor. Ou você pode apenas se preparar para o Creed III.

Aqui está o Rocky Universe em ordem de data de lançamento, que também acontece de ser cronológica. Vá para o fundo para uma versão sem spoiler.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Nesta história de azarão, Rocky Balboa (interpretado por Sylvester Stallone) é um pugilista que deu uma chance contra o invicto campeão mundial dos pesos pesados, Apollo Creed (interpretado por Carl Weather). Este primeiro filme da franquia Rocky foi escrito por Stallone e acabou ganhando três Oscars, incluindo o de Melhor Filme.

Sylvester Stallone escreveu, dirigiu e estrelou a continuação do Rocky original.

O filme começa exatamente onde o primeiro filme terminou, após a vitória de Creed por decisão dividida. Ele vê Rocky se aposentar do boxe devido a lesões que sofreu, mas Creed (Weathers) quer uma revanche para provar que o sucesso de Rocky é um acaso.

Após sua vitória em Rocky II, Rocky (Stallone) tem uma série de defesas de título, mas mal sabe ele que seu empresário, Micky (interpretou Burgess Meredith), o tem impedido de um lutador promissor, Clubber Lang (jogou pelo Sr. T), que pode ser demais para Rocky lidar. Stallone mais uma vez dirigiu, estrelou e escreveu este episódio de Rocky.

Rocky (Stallone) está em busca de vingança contra o melhor boxeador da União Soviética, Ivan Drago (interpretado por Dolph Lundgren), que matou seu amigo Apollo Creed em uma luta de exibição. Rocky vai para a Rússia para lutar contra o perigoso Drago em seu próprio território no Natal. Como os dois filmes anteriores a esta edição, Stallone não apenas dirigiu, mas também escreveu e estrelou Rocky IV.

Após sua luta com Drago, Rocky (Stallone) é forçado a se retirar do boxe novamente. Desta vez, ele rapidamente cai em ruína financeira devido às más decisões de negócios feitas por seu cunhado, Paulie (interpretado por Burt Young). Rocky finalmente encontra e treina um jovem lutador com o nome de Tommy Gunn (interpretado por Tommy Morrison). Lembre-se de que Rocky V foi um fracasso de crítica e bilheteria e é considerado o pior filme de Rocky.

Curiosamente, embora Stallone tenha escrito este filme, ele não o dirigiu. John G. Avildsen fez, o mesmo cara que dirigiu o primeiro Rocky.

Sylvester Stallone foi atraído de volta ao seu papel mais icônico 16 anos após o fracasso de Rocky V. O filme mostra Rocky - agora em seus 60 anos e dirigindo um pequeno restaurante após a morte de sua esposa - retornar ao boxe. Quando o atual campeão dos pesos pesados, Mason “The Line” Dixon (interpretado por Antonio Tarver), ouve sobre o retorno de Rocky aos ringues, ele se prepara para uma luta entre ele e o lendário Rocky Balboa.

Stallone dirigiu, escreveu e estrelou Balboa.

Creed vê a estreia de Michael B Jordan como Adonis Johnson. Ele é filho de Apollo Creed de um caso extraconjugal. Adonis decide se tornar um boxeador como seu pai, mas tem dificuldade em encontrar alguém que o treine, então ele segue para a Filadélfia para ver se Rocky (Stallone) o ajudará.

É importante notar que Rocky não é o personagem principal da série Creed. E, embora Stallone repita seu papel, ele não escreveu ou dirigiu Creed.

Três anos depois dos eventos de Creed, Adonis (Jordan) - que agora usa o sobrenome do pai - se tornou o campeão mundial dos pesos pesados. Isso leva Ivan Drago (Lundgren), o homem que matou seu pai no ringue, a ver uma oportunidade de promover uma luta entre Creed e seu próprio filho, Viktor Drago (interpretado por Florian Munteanu). Mais uma vez, Rocky não é o protagonista e Stallone não escreveu ou dirigiu.

Esta é a mesma lista acima, apenas sem spoiler e muito mais rápida de ler.

Rocky (1976)

Rocky II (1979)

Rocky III (1982)

Rocky IV (1985)

Rocky V (1990)

Rocky Balboa (2006)

Credo (2015)

Creed II (2018)

Aqui estão todos os filmes de Rocky estrelados por Stallone (sem filmes Creed incluídos). Stallone escreveu e dirigiu todos eles, exceto que ele não dirigiu Rocky ou Rocky V.

Rocky (1976)

Rocky II (1979)

Rocky III (1982)

Rocky IV (1985)

Rocky V (1990)

Rocky Balboa (2006)

Aqui estão todos os filmes centrados em Apollo Creed e seu filho. Basicamente, é o eixo dos filmes Rocky V e Rocky Balboa.

Rocky (1976)

Rocky II (1979)

Rocky III (1982)

Rocky IV (1985)

Credo (2015)

Creed II (2018)

