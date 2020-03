Atraso na liberação de Time to Die, James Bond é atingido por maldição por coronavírus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No Time to Die, o 25º filme de James Bond , foi adiado de sua estréia original em abril para novembro devido ao coronavírus.

O filme será lançado em 12 de novembro no Reino Unido e em 25 de novembro nos EUA. Era para ser inaugurado na América do Norte em 10 de abril, após uma estréia mundial em 31 de março em Londres. Em um comunicado, a MGM, a Universal e os produtores executivos do filme disseram que tomaram a decisão de adiar o lançamento "após uma análise cuidadosa e uma avaliação completa do mercado teatral global".

No início desta semana, os estúdios por trás do filme receberam uma carta aberta do blog de fãs do Bond MI6-HQ , solicitando que as empresas atrasassem o No Time to Die e "colocassem a saúde pública acima dos cronogramas de lançamento de marketing". A OMS e o CDC vêm alertando ativamente contra grandes reuniões públicas nos países afetados, incluindo China, Itália, França, Suíça, Japão, Hong Kong e Coréia do Sul.

Atualmente, de acordo com dados em tempo real compilados pela Universidade Johns Hopkins, o vírus mortal apareceu em mais de 70 países em todo o mundo, com cerca de 92.000 casos confirmados e pelo menos 3.000 mortes até o momento. Em resposta à pandemia, até empresas de tecnologia, do Google ao Facebook, cancelaram suas conferências anuais e eventos na mídia.

Para obter uma lista completa das principais conferências de tecnologia que foram canceladas até o momento, na tentativa de impedir a disseminação do COVID-19, consulte nosso resumo aqui.

Os produtores da MGM, Universal e Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, anunciaram hoje que, após cuidadosa consideração e avaliação completa do mercado teatral global, o lançamento de NO TIME TO DIE será adiado para novembro de 2020. pic.twitter.com/ a9h1RP5OKd - James Bond (@ 007) 4 de março de 2020

Como está agora, No Time to Die será lançado no feriado de Ação de Graças na América do Norte. Ele marca o primeiro atraso de um grande filme sobre os medos por coronavírus. No entanto, lembre-se de que muitos filmes anteriores de Bond foram abertos em novembro. Afinal, é uma lucrativa abertura de fim de semana.

No Time to Die é estrelado por Daniel Craig como 007. Veja Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes e Christoph Waltz também reprisando seus papéis. Entre os novatos estão os atores Rami Malek, Ana de Armas e Lashana Lynch.

O último filme de Bond, Spectre, estreou em 2015. Para obter uma lista de todas as parcelas da franquia 007, consulte nosso guia de relógios .