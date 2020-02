Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A ViacomCBS planeja lançar um serviço de streaming com o conteúdo CBS All Access , além de milhares de ativos de filmes e TV de outras redes da Viacom.

A CBS e a Viacom se fundiram em dezembro, e a empresa recentemente combinada claramente visa renovar o CBS All Access.

O CBS All Access é um serviço de streaming que oferece TV ao vivo (incluindo notícias e emissoras locais), esportes e vídeo sob demanda. Ele também possui séries originais (incluindo duas novas séries de Star Trek). A biblioteca do serviço está prestes a expandir, no entanto, para incluir mais TV e filmes de outras marcas da ViacomCB, como Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Smithsonian e Paramount.

No geral, está adicionando 30.000 episódios de TV e até 1.000 filmes ao serviço.

Para deixar claro, a empresa está preparando um novo serviço de streaming baseado no CBS All Access, que existe desde 2014 e custa US $ 6 por mês com anúncios (ou US $ 10 sem anúncios) nos EUA. Ele deve fazer isso evoluindo além do CBS All Access e oferecendo conteúdo da Viacom.

“ Desenvolvido com base no @CBSAllAccess - incluindo a tecnologia, o conteúdo e a base de assinantes. Adição de ativos de conteúdo substanciais no cinema e na TV. Além disso, o poder das marcas de renome mundial, de criar, com efeito, um produto combinado da “House of Brands”. ” - BB $ VIAC - ViacomCBS (@ViacomCBS) 20 de fevereiro de 2020

O CEO Bob Bakish não forneceu muitos detalhes , mas disse que o objetivo é lançar com suavidade o novo serviço de streaming da ViacomCBS ainda este ano. Vale ressaltar que, em sua chamada de ganhos no quarto trimestre, a Viacom CBS também estimou que o CBS All Access chegará a 16 milhões de assinantes em 2020 e planeja expandir ainda mais esse serviço internacionalmente. Já está ao vivo nos EUA, Canadá e Austrália.

A ViacomCBS encerrou 2019 com 11,2 milhões de assinantes de streaming no CBS All Access e Showtime. Enquanto isso, também oferece um serviço de streaming gratuito, o Pluto TV, que possui cerca de 22,4 milhões de usuários ativos mensais nos EUA, Reino Unido e outros mercados. Para comparação, a Netflix possui 167 milhões de assinantes pagos em todo o mundo , incluindo 61 milhões nos EUA. E o Disney + tem cerca de 26,5 milhões de assinantes.

Adicione tudo isso e a ViacomCBS provavelmente deseja competir melhor com esses serviços rivais de streaming, além de todos os outros que oferecem vídeo sob demanda, conteúdo original, TV ao vivo ou esportes. Essa lista inclui Amazon Prime Video, Hulu (com Live TV), Apple TV +, Sling TV, YouTube TV, FuboTV, o próximo HBO Max da WarnerMedia, o próximo Peacock da NBCU, etc. ( consulte o nosso guia de serviços de streaming ) .

O preço ainda não é conhecido. Mas, pelo que sabemos, o ViacomCBS planeja oferecer três camadas de serviços de streaming: gratuito, pagamento amplo e premium.

O pagamento amplo está sendo usado para descrever o novo serviço de streaming que será "construído com base no CBS All Access". Incluirá uma ampla gama de ativos da ViacomCBS em filmes e TV, incluindo entretenimento, notícias e esportes, bem como experiências sob demanda e ao vivo.

A reprodução ampla complementará os serviços "gratuitos" da Viacom CBS (como Pluto TV) e os serviços "premium" (como Showtime). Dito isto, o novo serviço de streaming da ViacomCBS também dará aos assinantes acesso direto à TV Plutão.