O tema "No Time To Die Bond" de Billie Eilish chegou à Internet e devemos dizer que é o melhor que ouvimos em anos. Desde You Know My Name, de Chris Cornell, do Casino Royale, de fato.

Você pode ouvi-lo você mesmo através do vídeo do YouTube acima. Ainda não há uma promoção pop, apenas a música tocando em um still, mas de muitas maneiras isso a torna ainda melhor e os vocais assombrosos de Eilish não são afetados por visuais de corte rápido.

É claro que, quando aparecer como parte do filme em si (em 2 de abril no Reino Unido, 10 de abril nos EUA), haverá as travessuras em silhueta da marca registrada por cima - e um pouco de Craig agitando uma arma sem dúvida. Não teríamos outro jeito.

Eilish também apresentará a música ao vivo pela primeira vez no Brit Awards 2020 na terça-feira, 18 de fevereiro. Ela será acompanhada no palco por seu irmão, Finneas, que o escreveu, além de Hans Zimmer e ex-guitarrista do Smiths, Johnny Marr, que marcaram o filme.

Enquanto isso, você pode comprar, baixar e transmitir a faixa através de todos os serviços normais: Spotify , Apple Music , Amazon Music , Google Play , etc.

Uma versão MQA de alta resolução também está disponível no Tidal , o que é excelente se você tiver alguns fones de ouvido decentes para ouvir.