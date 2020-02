BritBox será gratuito para todos os EE pagar clientes mensais em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BritBox, o vídeo serviço da BBC e ITV transmissão, estará disponível a todos EE pagamento mensal de clientes móveis e tablets para um período de teste gratuito prolongado de 13 de Março.

Todos os clientes qualificados de EE poderão se inscrever por seis meses na BritBox , sem nenhum custo extra, para transmitir em seus telefones, tablets, Apple TV , Chromecast ou TVs e PCs compatíveis.

Também estará livre de dados quando assistido em dispositivos móveis EE - com o streaming não afetando as permissões de dados.

Após a assinatura gratuita de seis meses, os clientes que optarem por continuar com a BritBox serão cobrados £ 5,99 por mês, pagos através de suas contas de EE para celular.

"O Reino Unido é o berço de alguns dos programas de TV mais emblemáticos do mundo - do Top Gear à Downton Abbey. Em parceria com a BritBox, estamos dando aos nossos clientes acesso aos melhores dramas, comédias e filmes britânicos, para que eles possam transmita-os onde quer que estejam, em casa ou em movimento ", disse Marc Allera, chefe da divisão de consumidores da BT.

BritBox é a resposta da BBC e da ITV para a Netflix, oferecendo centenas de conjuntos de caixas, séries clássicas e filmes recolhidos do passado e do presente da TV britânica.

Todos os episódios disponíveis de Doctor Who, incluindo as façanhas do oitavo Doctor, estão incluídos.

Você pode descobrir mais sobre o serviço em nosso guia prático aqui: O que é BritBox? A BBC e o rival da ITV na Netflix explicaram .