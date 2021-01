Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os filmes de Jason Bourne trouxeram o mundo da espionagem e dos assassinatos ordenados pela CIA para o novo milênio - enquanto também transformavam Matt Damon em um astro de ação de Hollywood.

Os filmes se concentram principalmente em Damon como Bourne, um assassino controlado pela CIA que perde a memória e começa uma jornada para descobrir sua identidade, virando-o finalmente contra seus manipuladores na CIA. Há também um programa de TV, Treadstone, que completa o universo Jason Bourne investigando os bastidores do programa da CIA que treinou assassinos como Bourne. Tem apenas uma temporada. Também há relatos sobre um sexto filme Bourne em andamento.

Para ajudá-lo a se atualizar sobre Bourne ou experimentar a franquia pela primeira vez, recomendamos assistir aos filmes de Bourne em ordem de data de lançamento, já que a série é cronológica. Esta é, então, a melhor maneira de assistir todos os filmes de Bourne em ordem.

Para pular os spoilers, confira nossa versão resumida deste guia abaixo.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Quando você vê Bourne (Matt Damon) pela primeira vez, você o encontra como um homem anônimo com dois ferimentos à bala nas costas. Ele foi resgatado por um navio pesqueiro no mar Mediterrâneo e, quando acorda, não tem nenhuma lembrança de quem é ou de seu passado. A única pista é um projetor a laser encontrado sob sua pele que projeta o número de uma caixa de depósito em Zurique. Ele então sai e finalmente descobre que ele faz parte de um programa secreto de treinamento de assassinos para a CIA.

Dois anos depois de desaparecer no final de The Bourne Identity, Bourne e Marie Kreutz (interpretada Franka Potente) estão agora vivendo uma vida pacífica em Goa, Índia. Enquanto isso, o vice-diretor da CIA está trabalhando em um acordo, mas a operação é emboscada por um agressor desconhecido, que mata todos e deixa para trás as impressões digitais de Jason Bourne para incriminá-lo pelos assassinatos. Este mesmo assassino então tenta encontrar Bourne e Marie. Bourne, é claro, presume que o assassino foi enviado pela CIA e que a CIA renovou seus esforços para encontrar Bourne.

O Bourne Ultimatum segue Bourne, novamente interpretado por Matt Damon, imediatamente após o fim da Supremacia Bourne. Ele descobre que Simon Ross (Paddy Considine), um jornalista, está trabalhando para descobrir os segredos por trás de um programa de treinamento de assassinos da CIA conhecido como Treadstone. A partir daí, o vemos correr contra a CIA enquanto a agência tenta encobrir a existência do programa assassinando todos os envolvidos.

The Bourne Legacy é o único filme Bourne a não estrelar Matt Damon como o personagem principal. Em vez disso, a ação gira em torno de um ativo do Departamento de Defesa chamado Aaron Cross (interpretado por Jeremy Renner). Cross recebeu treinamento semelhante a Bourne por meio de um programa denominado Operação Resultado. Quando uma ligação entre a Operação Outcome e a Treadstone se torna aparente, o coronel aposentado da Força Aérea Eric Byer (interpretado por Edward Norton) ordena que todos os ativos do Outcome sejam assassinados, mas, infelizmente para ele, Cross sobrevive.

Jason Bourne continua 12 anos após os eventos do The Bourne Ultimatum - que viu Bourne expor o programa da Treadstone. Matt Damon está de volta e seu personagem está completamente recuperado da amnésia, mas ele é forçado a viver escondido. A CIA ainda o está caçando. Seu analista, Nicky Parsons (interpretado por Julia Stiles), até mesmo descobre evidências ligando o pai de Bourne à criação da Treadstone, e ela sai em busca dele. Isso coloca Bourne no caminho de mais uma vez assumir a liderança da CIA, que ainda o quer morto.

A primeira e única temporada da Treadstone foi ao ar na USA Network. É parte prequela e parte sequela da série de filmes Bourne, com parte da história ambientada em 1973, quando vemos o agente da CIA John Randolph Bentley (interpretado por Jeremy Irvine) escapar de um programa soviético de modificação de comportamento conhecido como Cicada em Berlim Oriental . A partir daí, o programa mergulha nos dias atuais, com os ativos da Treadstone em suas vidas normais até que sejam ativados de repente e se tornem assassinos de classe mundial como Bourne.

Nota: Você poderia assistir a Treadstone primeiro, antes dos filmes, em sua re-assitência, mas o salto para os dias atuais na primeira temporada pode confundir ou não significar tanto para você. Também pode ser assistido sozinho ou depois da série de filmes, que é o que recomendamos.

Se você quiser ver absolutamente tudo relacionado a Bourne, então você precisa dar uma olhada neste filme feito para a TV que foi ao ar na ABC em duas partes em 1988. Ele segue muito do mesmo ritmo do filme de 2002, com Jason Bourne ( interpretado por Richard Chamberlain) despertar e não se lembrar de quem ele é enquanto exibe habilidades que a maioria das pessoas normais não conhece. A melhor parte, porém, é que você pode assisti-lo gratuitamente no YouTube (não oficialmente).

Nota: você pode assistir a este filme antes de todos os outros filmes, mas ele está em uma linha do tempo totalmente separada, então recomendamos assistir por último.

OK, então aqui está uma versão resumida da lista acima:

A identidade Bourne (2002)

The Bourne Supremacy (2004)

The Bourne Ultimatum (2007)

The Bourne Legacy (2012)

Jason Bourne (2016)

Treadstone - Temporada 1 (2019)

Bônus: a identidade Bourne (1988)

