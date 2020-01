O que assistir antes de Star Trek: Picard

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A última entrada no universo de Star Trek - a nova série de Star Trek: Picard - estréia em 23 de janeiro no CBS All Access nos EUA e no Prime Video no Reino Unido.

Ele vê Patrick Stewart retornar como Jean Luc Picard, um dos capitães mais amados de Star Trek. A nova série se concentra em um Picard aposentado, que agora possui uma vinícola e está aproveitando sua pausa na Frota Estelar, mas não demorou muito para que a aventura chamasse, e ele deve retornar às estrelas.

Stewart jogou pela última vez Picard em Star Trek: Nemesis, em 2002. Mas, 15 anos antes disso, ele havia sido o capitão da Enterprise por 178 episódios em Star Trek: The Next Generation, bem como em quatro longas-metragens que ele dirigiu. Portanto, se você quiser acompanhar tudo do Picard antes de mergulhar na nova série CBS All Access, achamos que você pode ter problemas para encontrar tempo.

Você pode consumir centenas de horas de conteúdo centrado em Picard - e isso sem entrar em outros personagens e tramas que provavelmente aparecerão em Star Trek: Picard. Para ajudar você a se preparar o mais rápido possível, reunimos uma lista de episódios de The Next Generation e Voyager, além de alguns filmes, que devem cobrir tudo o que você precisa ver.

NOTA: EXISTEM SPOILERS.

Recomendamos assistir aos episódios e filmes abaixo, nesta ordem. Para evitar spoilers, vá para o final da nossa lista de marcadores.

Temporada 1 Episódio 9

Este episódio da TNG vê a Enterprise pagar por uma decisão tomada pelo Capitão Picard nove anos antes - quando ele estava no comando do navio da Federação Stargazer. Eles foram atacados por um navio desconhecido. Picard sobreviveu ao encontro, no entanto, graças ao primeiro uso do que se tornou a Manobra de Picard. Este episódio sugere o passado de Picard e se concentra no que o torna único como capitão.

Temporada 2 Episódio 9

Picard e seu velho amigo Data (Brent Spiner) poderão se reunir em breve - se os trailers de Star Trek: Picard forem alguma indicação - tornando este episódio do TNG um item obrigatório. Nele, encontramos um ciberneticista que deseja desconstruir o tenente comandante Data para ver como funciona seu cérebro positrônico. Quando Data não deseja se submeter ao procedimento, o que poderia apagar toda a memória, o ciberneticista tenta fazer com que a Federação compele Data, argumentando que ele é propriedade da Federação. O conflito que se segue vê um drama de ficção científica no tribunal, com o capitão Picard representando Data pelo direito de ter controle sobre seu próprio corpo.

Temporada 3 Episódio 26

Temporada 4 Episódio 1

O Borg é um dos vilões mais aterrorizantes de Star Trek, e eles retornam de alguma forma para a nova série Picard, e é por isso que incluímos essa dupla, que está entre os melhores episódios de qualquer série de Star Trek .

A empresa responde a um sinal de socorro de uma colônia da Federação apenas para descobrir que todos na colônia desapareceram. Descobriu-se que o Borg, uma mente colméia que força toda a vida que encontra a se assimilar sob seu controle, é responsável por seu desaparecimento. Quando outro navio da Frota Estelar é atacado por um Cubo Borg, a Enterprise se dirige para enfrentá-los, iniciando um encontro que terá um impacto duradouro em Picard.

Temporada 4 Episódio 2

Após a batalha com os Borg, a Enterprise está ancorada perto da Terra para ser reparada, permitindo que Picard retorne à sua casa de família para ver seu irmão, Robert, que administra as vinhas da família. Este episódio nos dá uma rápida visão do que achamos que Picard fará na abertura da nova série CBS All Access - administrando uma vinha -, mas esse episódio é importante porque vemos Picard lutando com as coisas horríveis que ele foi forçado a fazer enquanto ele foi assimilado. Ele até revela que está pensando em deixar a Frota Estelar para uma posição que o manterá na Terra.

Temporada 5 Episódio 23

Este episódio da TNG mostra a Enterprise descobrir um navio Borg naufragado com apenas um sobrevivente, um Borg Drone inicialmente chamado Three of Five (Jonathan Del Arco). Há duas razões principais para assistir a este episódio. Por um lado, vemos Picard ainda lutando contra seu ódio pelo que os Borg fizeram enquanto ele era assimilado. O capitão normalmente legal e moralista passa o episódio considerando usar o Borg recuperado como uma arma que poderia destruir todo o Coletivo Borg. A segunda razão para assistir a este episódio é que o drone Borg recuperado - que acaba mostrando sinais de seu próprio individualismo retornando com o nome de Hugh - está previsto para aparecer em Star Trek: Picard.

Temporada 7 Episódio 4

Temporada 7 Episódio 5

Este duplo participante da temporada final da TNG mostra a relação entre o Capitão Picard e um de seus amigos mais confiáveis - que também confirmou estar em Star Trek: Picard - William Riker (interpretado por Jonathan Frakes). Enquanto procura um Picard desaparecido, Riker é sequestrado por um grupo de mercenários. Quando entre eles, ele descobre que Picard é na verdade outro cativo e, juntos, os dois devem formular um plano para escapar de seus captores com uma antiga arma vulcano.

Temporada 7 Episódios 25

Temporada 7 Episódios 26

O final da série para a TNG é particularmente interessante porque temos um vislumbre do futuro que antecede Star Trek: Picard. No final, Picard se vê pulando entre o presente e dois pontos diferentes no tempo: sete anos no passado, logo antes dos eventos do primeiro episódio da série e 25 anos no futuro, quando se aposentar em uma vinha ou quando Star Trek: Picard deve começar.

Temporada 3 Episódio 26

Temporada 4 Episódio 1

Este não é um episódio de The Next Generation, e não há Picard, mas ainda vale a pena assistir durante a conversa, pois mostra a estréia de outro personagem importante que aparece nos trailers da nova série Picard: Seven of Nove (interpretado por Jeri Ryan).

Neste episódio, enquanto viajava para casa, The Voyager é forçado a viajar por uma seção do espaço controlada pelos Borg, mas, no processo, acaba no meio de uma guerra em andamento entre os Borg e uma espécie alienígena que Borg chama de Espécie. 8472. Para atravessar a área, o capitão Janeway (Kate Mulgrew) decide se aliar aos Borg, aceitando Sete no navio no processo.

Temporada 7 Episódios 25

Temporada 7 Episódios 26

O Endgame original! Este final da série em duas partes de Star Trek: Voyager desencadeia eventos que certamente afetarão o mundo de Star Trek: Picard.

Uma capitã Kathryn Janeway mais velha é vista comemorando o 10º aniversário da Voyager finalmente voltando à Terra, quando ela planeja retornar ao passado e ajudar a Voyager a voltar para casa 16 anos mais rápido. Mas ela inicia um encontro com o Coletivo Borg que deveria ter deixado a mente da colméia devastada. Devemos dar uma primeira olhada em como os Borg se parecem, após os eventos deste episódio, em Star Trek: Picard.

O CBS All Access possui uma série de 12 episódios de antologia de histórias curtas de Star Trek, e o episódio mais recente parece mostrar um evento importante que acontece pouco antes dos eventos de Star Trek: Picard. O episódio de 10 minutos mostra um ataque de um grupo de sintetizadores desonestos em Marte através dos olhos de duas meninas adolescentes na Terra cujos pais trabalham em Marte. No final, podemos ver uma foto de Picard no noticiário.

First Contact é considerado um dos melhores filmes de Jornada nas Estrelas, o que faz valer a pena repensar antes de Star Trek: Picard. Mas a verdadeira razão pela qual vale a pena iniciar este filme é que ele mostra Picard ainda lutando com o tempo que passou assimilado aos Borg seis anos antes. Ele é forçado a enfrentar esses sentimentos de frente quando precisa voltar no tempo para impedir que os Borg mudem o passado e assimilem toda a Terra.

O último filme de Star Trek, com Patrick Stewart como Capitão Picard, o vê se enfrentar com um clone de si mesmo, interpretado por um extremamente jovem Tom Hardy. Embora o filme não tenha sido exatamente um candidato ao Oscar, ele tem detalhes importantes que terão impacto nos eventos de Star Trek: Picard, como a morte do Tenente Comandante Data no final e a revelação de que ele se transferiu para B -4, um andróide semelhante ao próprio Data. Há também o fato de os romulanos criarem o clone que Picard deve parar, o que também pode ser fator nos eventos da nova série.

Os últimos filmes de JJ Abrams de Star Trek operam em uma linha do tempo completamente diferente das séries Star Trek: Picard e The Next Generation. No entanto, há um evento-chave que aciona os cronogramas divididos e pode ser o motivo pelo qual Picard deixa a Frota Estelar, e é a destruição de Romulan por uma estrela que está supernova. Enquanto Star Trek mostra apenas os efeitos disso - em termos de um romulano que sobreviveu e volta no tempo para se vingar de Spock - Star Trek: Picard deve nos dar uma primeira visão do universo após a dissolução do Império Romulano.

Aqui está a mesma lista acima, em uma lista rápida e com marcadores, livre de spoilers.

