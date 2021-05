Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O fogo vai reinar! Mas não por mais um ano.

A próxima série spin-off de Game of Thrones da HBO, House of the Dragon, está programada para chegar em 2022. Alguns de nós ainda estão lambendo nossas feridas durante a decepcionante temporada final do programa original, mas uma espera de 12 meses deve nos dar o precisamos de tempo extra para processar as coisas e superar o Rei Bran.

Para ajudá-lo a se preparar, vamos revisar tudo o que sabemos - com base no que a HBO disse e, é claro, no material de origem do autor George RR Martin.

Baseado no romance Fire and Blood

Definido durante o governo de 300 anos dos Reis Targaryen

Provavelmente se concentra na guerra civil da Dança dos Dragões

The House of the Dragon é o próximo programa da HBO dirigido ao serviço de streaming HBO Max. É baseado em alguns dos eventos do romance Fire and Blood de George RR Martin. É separado da série de romances As Crônicas de Gelo e Fogo e é configurado como um livro de história noUniverso de Game of Thrones. Ele se concentra especificamente no governo de 300 anos dos Reis Targaryen. A Casa do Dragão, portanto, também será ambientada nesta era.

Um dos principais conflitos em Fire and Blood é uma guerra civil conhecida como The Dance of Dragons. É o resultado do Rei Viserys Targaryen nomear sua filha mais velha Rhaenyra como herdeira de seu trono, quebrando as regras misóginas de herança de Westeros e causando uma guerra entre Rhaenyra e seu meio-irmão Aegon II pelo trono. Ambos os lados têm dragões e todas as casas principais de Westeros são arrastadas para a guerra.

Se você quiser aprender mais sobre a Dança dos Dragões, a HBO produziu um curta de animação que está incluído na seção Histórias e Lore do DVD da quinta temporada de Game of Thrones. É narrado por Michelle Fairley, Pedro Pascal e Mark Addy. (Você pode assistir acima, por meio de uma fonte terceirizada no YouTube.)

Foi para a HBO Max em 2022

A produção começou em 26 de abril de 2021

10 episódios foram encomendados

O presidente de programação da HBO, Casey Bloys, revelou recentemente em uma entrevista ao Deadline que House of the Dragon vai lançar no serviço de streaming da HBO Max "por volta de 2022". Presumimos que sua estreia na HBO também seja para assinantes de TV a cabo.

A produção de House of the Dragon começou em 26 de abril, com o feed oficial do Twitter compartilhando imagens de leituras do roteiro. A HBO encomendou 10 episódios para a primeira temporada, de acordo com a Variety .

Com a maioria de Game of Thrones filmados na Irlanda do Norte, equipes de filmagem foram localizadas na Cornualha, que se acredita estarem filmando House of the Dragon.

George RR Martin está co-escrevendo com Ryan Condal

Condol é um co-showrunner ao lado de Miguel Sapochnik

Vários membros do elenco foram confirmados

George RR Martin está trabalhando no roteiro de TV com um co-roteirista, Ryan Condal. Condal é o co-showrunner ao lado de Miguel Sapochnik. Eles também são produtores executivos. George RR Martin e Vince Gerardis também serão considerados produtores executivos.

Sapochnik, que tem experiência na direção de seis episódios de Game of Thrones, incluindo Hardhome, The Long Night e The Battle of the Bastards, deve dirigir o piloto, bem como episódios adicionais. House of the Dragon é o primeiro projeto de Sapochnik como parte de um acordo abrangente em que se espera que ele desenvolva e produza uma variedade de conteúdo para o serviço de streaming HBO e HBO Max.

A HBO também anunciou parte do elenco do show. Suspeito de falta na lista quem vai jogar Aegon II. Aegon, junto com Rhaenyra de Emma DArcy, deve ser um dos personagens principais da série. Aqui está uma olhada em atores confirmados e os personagens que eles estão interpretando até agora:

Paddy Considine - Rei Viserys Targaryen

- Rei Viserys Targaryen Emma DArcy - Princesa Rhaenyra Targaryen, filha de Viserys

- Princesa Rhaenyra Targaryen, filha de Viserys Rhys Ifans - Otto Hightower, Mão do Rei

Otto Hightower, Mão do Rei Olivia Cooke - Alicent Hightower, filha de Otto Hightower

- Alicent Hightower, filha de Otto Hightower Matt Smith - Príncipe Daemon Targaryen, irmão de Viserys Targaryen

- Príncipe Daemon Targaryen, irmão de Viserys Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon, ou a Serpente do Mar, o maior explorador de Westeros e chefe da casa mais rica

- Corlys Velaryon, ou a Serpente do Mar, o maior explorador de Westeros e chefe da casa mais rica Eve Best - Rhaenys Targaryen, esposa de Corlys Valaryon e irmã do Rei Viserys e Daemon Targaryen.

- Rhaenys Targaryen, esposa de Corlys Valaryon e irmã do Rei Viserys e Daemon Targaryen. Sonoyo Mizuno - Mysaria, uma escrava que sobe na hierarquia de Westeros

Atualmente, apenas a Casa do Dragão tem luz verde

Uma série prequela estrelada por Naomi Watts foi arquivada

House of Dragons é bom porque tem material de base

A HBO decidiu não escolher um piloto para uma série prequela de Game of Thrones que deveria estrelar Naomi Watts, de acordo com o presidente de programação da HBO, Casey Bloys. O show, que foi escrito e desenvolvido por Jane Goldman, foi definido para acontecer 8.000 anos antes da série Game of Thrones, focando no primeiro encontro da humanidade com os White Walkers e o exército dos mortos.

Bloys sugeriu a Deadline que o problema com a série prequela é que falta material de origem: "Uma das coisas sobre House of Dragons, há um texto, há um livro, então isso o tornou um pouco mais um roteiro para um pedido de série ".

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Chris Hall.