O fogo reinará! Mas não por mais dois anos.

A próxima série de spin-off de Game of Thrones da HBO , House of the Dragon, está prevista para chegar em 2022. Alguns de nós ainda estão lambendo nossas feridas durante a decepcionante temporada final do programa original, mas uma espera de dois anos deve nos dar a tempo precisamos processar as coisas e superar o rei Bran.

Para ajudá-lo a se preparar, no entanto, vamos analisar tudo o que sabemos, com base no que a HBO disse e no material de origem de George RR Martin.

House of the Dragon deve ser baseado em Fire and Blood, o mais recente romance de George RR Martin. Situado no universo de Game of Thrones, o romance faz parte da história de Westeros - especificamente o domínio de 300 anos dos reis Targaryen.

Na verdade, Fogo e Sangue é sobre o primeiro século dos reis Targaryen. Começa com a chegada de Aegon, o Conquistador, em Westeros e termina 130 anos depois com a guerra civil de Targaryen, conhecida como a Dança dos Dragões. A "parte dois" de Fire and Blood - ou segundo romance - ainda não foi lançada, mas deve nos levar até os eventos do programa original da HBO.

A série House of the Dragon pode seguir um roteiro semelhante ao de como a série Game of Thrones da HBO se baseia em George RR. Os romances de Martin As Crônicas de Gelo e Fogo. No entanto, é importante lembrar que a série original da HBO ocorre ao longo de cerca de cinco anos, enquanto Fire and Blood cobre mais de um século - e isso sem o segundo livro inédito.

Ninguém, exceto a HBO, pode dizer em que exatamente House of the Dragon escolherá se concentrar no romance Fogo e Sangue, mas há algumas teorias.

Vamos dividi-los.

Há uma chance de que House of the Dragon siga metodicamente todo o romance Fire and Blood, semelhante à forma como o programa original de Game of Thrones foi originalmente baseado em A Song of Ice and Fire por George RR Martin.

Muitos fãs adoraram Game of Thrones quando espelhou de perto esses romances, mas quando os showrunners foram forçados a desenvolver novos episódios - sem material de George RR Martin - alguns argumentaram que o programa tinha qualidade.

Fogo e Sangue é um animal diferente de A Canção de Gelo e Fogo, no entanto, pois há décadas entre os principais eventos da história de 130 anos. Isso pode demorar muito tempo para um programa de TV cobrir. Portanto, essa teoria do "livro inteiro" é altamente improvável.

Aegon é o primeiro rei Targaryen. Ele chega em Westeros após a Perdição de Valyria com suas duas esposas irmãs e seus dragões. Isso verifica muitas caixas para o que você deseja em uma nova série de Game of Thrones: dragões, guerra e intrigas políticas em larga escala. Existem até as infelizes relações incestuais, que esperamos de George RR Martin.

Mas há uma razão pela qual não acreditamos que Aegon seja a inspiração para House of the Dragon: não há surpresas.

Aegon vence facilmente suas maiores batalhas, incendiando exércitos. O clímax da guerra também não é uma batalha, mas simplesmente o Rei do Norte percebendo que não pode derrotar dragões, então ele dobra o joelho. Desta vez, a história de Westeros também é bastante bem abordada na série original da HBO, o que significa que nada disso parece novo e pode ser chato para os verdadeiros fãs.

Para mais informações sobre a conquista de Aegon, confira o recurso animado acima. A HBO produziu para o DVD da sétima temporada de Game of Thrones. Ele mostra a chegada de Aegon em Westeros e é narrado por atores de Game of Thrones, incluindo Sophie Turne, Pilou Asbæk e Harry Lloyd.

Esta é a escolha mais provável para o que será a próxima entrada na saga de Game of Thrones - em nossa opinião.

Centrado em torno de um prazo semelhante ao do show original, a Dança dos Dragões é uma guerra civil que colocou os reis Targaryen e seus dragões uns contra os outros com heróis e vilões de ambos os lados. Não foi coberto tanto quanto a conquista de Aegon no programa original da HBO, exceto pela referência ocasional sobre dragões extintos após o conflito.

Parece uma experiência torturada que os fãs de Game of Thrones adorariam.

Se você quiser saber mais sobre a Dança dos Dragões, a HBO produziu um curta animado (acima) incluído na seção de histórias e lore do DVD da quinta temporada de Game of Thrones. É narrado por atores de Game of Thrones, como Michelle Fairley, Pedro Pascall e Mark Addy.

O presidente de programação da HBO, Casey Bloys, revelou recentemente em uma entrevista ao Deadline que House of the Dragon está programado para ser lançado no próximo serviço de streaming da HBO Max "por volta de 2022". Supomos que ele também estreará na HBO.

House of the Dragon ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas a HBO encomendou 10 episódios, de acordo com a Variety .

Bloys disse ao Deadline que não há novas informações sobre a próxima série - exceto a HBO que começou o processo de escrevê-la. Oh, e George RR Martin está trabalhando no roteiro com um co-escritor, Ryan Condal. Condal é co-showrunner ao lado de Miguel Sapochnik. Eles são produtores executivos também. George RR Martin e Vince Gerardis também serão anunciados como produtores executivos.

Sapochnik, que tem experiência em dirigir seis episódios de Game of Thrones, incluindo Hardhome, The Long Night e The Battle of the Bastards, deve dirigir o piloto, bem como episódios adicionais. House of the Dragon é o primeiro projeto de Sapochnik como parte de um acordo no qual ele desenvolverá e produzirá conteúdo para a HBO e HBO Max.

Até o momento, não houve rumores sobre o elenco.

A HBO decidiu não escolher um piloto para uma série de prequels de Game of Thrones que deveria estrelar Naomi Watts, de acordo com Bloys.

O show, que foi escrito e desenvolvido por Jane Goldman, estava programado para acontecer 8.000 anos antes de Game of Thrones, com foco no primeiro encontro da humanidade com os Caminhantes Brancos e o exército dos mortos.

Bloys sugeriu que o principal problema da série prequel é que ela não possui material de origem verdadeira: “Uma das coisas sobre House of Dragons, há um texto, há um livro, o que tornou o roteiro um pouco mais pedido em série ".