Quentin Tarantino é talvez o diretor mais aclamado pela crítica de nossa geração. Seus filmes tendem a ser recursos independentes, cheios de violência e conteúdo adulto. São sucessos de bilheteria que apenas propriedades como a Marvel poderiam rivalizar.

Embora, à primeira vista, os filmes de Tarantino não tenham muito em comum com os hits de pipoca de verão do MCU ou mesmo o Universo de Guerra nas Estrelas , há uma maneira de serem semelhantes: os filmes de Tarantino fazem parte de um universo cinematográfico de filmes interconectados que tecem juntos uma história maior.

Chamado de TCU, o universo cinematográfico de Tarantino é uma coisa oficial. É algo que Tarantino falou no passado. Seus filmes têm conexões que os unem. Ao mesmo tempo, o TCU opera de maneira diferente da maioria dos mundos cinematográficos. Por exemplo, existem dois mini universos separados nos quais os filmes de Tarantino se enquadram, chamados Realer than Real e Movie Movie.

Aqui está como Tarantino descreve Realer than Real e Movie Movie:

“Existe o universo mais real do que real, tudo bem, e todos os personagens habitam esse. Mas depois há esse universo de filmes. . . De Dusk Till Dawn, Kill Bill, todos eles acontecem neste universo especial de filmes. Então, basicamente, quando os personagens de Reservoir Dogs ou Pulp Fiction, quando vão ao cinema, Kill Bill é o que vão ver. Do crepúsculo até o amanhecer é o que eles vêem.

Universo cinematográfico Tarantino: a melhor ordem de visualização

Dividimos a melhor ordem de exibição de filmes do TCU (uma versão sem spoilers está na parte inferior). Inclui filmes em Realer than Real e Movie Movie. São filmes que Tarantino escreveu, produziu ou dirigiu. Essa ordem de exibição deixa de fora Jackie Brown, no entanto, porque é o único filme Tarantino baseado em material de origem anterior, para que não se encaixe no TCU.

Para os verdadeiros fãs de Tarantino, incluímos uma segunda lista sem spoilers no final deste guia, que inclui todos os projetos Tarantino, em ordem de data de lançamento. Existe até uma terceira lista para todos os filmes que Tarantino dirigiu.

AVISO: HÁ SPOILERS ABAIXO.

O universo mais real do que real é essencialmente a recontagem de Taratino da história dos EUA. Os filmes deste universo apresentam histórias com histórias alternativas, se você quiser. Por exemplo, o personagem Django começa uma rebelião de escravos no filme Django, mas ele o faz dois anos antes do início da Guerra Civil. Nos Bastardos Inglórios, Hitler é assassinado em 1944 em vez de cometer suicídio um ano depois.

E, em Era uma vez ... em Hollywood, os assassinos de Manson aparecem no personagem da casa de Rick Dalton, e não na de Sharon Tate. Tudo isso leva aos dias atuais - um tempo mais confortável com a violência - com filmes como Pulp Fiction e Reservoir Dogs.

Django é sobre Django, naturalmente, que é interpretado por Jamie Foxx. No filme, vemos Django livre da escravidão pelo rei Schultz (Christoph Waltz), e os dois começam a trabalhar juntos antes de concordar em ir para Candyland, uma plantação na Carolina do Sul de Calvin Candy, de Leonardo DiCaprio. Aqui, a dupla espera libertar a esposa ainda escravizada de Django.

Colocar um herói como Django neste momento da história dos EUA teria permitido e talvez inspirado o personagem de Samuel L. Jackson em Oito Odioso (que se passa 20 anos depois) para entrar na carreira de caça a recompensas.

Em algum momento após a Guerra Civil, John "The Hangman" Ruth, interpretado por Kurt Russell, é forçado a fazer uma parada de diligência por uma nevasca. Ele está com sua última captura, a fora da lei Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh). Enquanto estiver lá, o par é acompanhado por um grupo de seis estranhos, incluindo o ex-oficial da União Marquês Warren que se tornou caçador de recompensas (Samuel L. Jackson) e milicianos confederados que se tornaram o xerife Chris Mannix (Walton Goggins), e ninguém tem certeza de quem pode ser confiável .

Existem algumas conexões sutis escondidas em O Odioso Oito que se ligam a outros filmes de Tarantino. O mais aberto é o inglês Pete Hicox, de Tim Roth. Ele está relacionado ao personagem de Michael Fassbender, Archie Hicox, em Inglourious Basterds.

Um grupo de soldados judeus se infiltra na França ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e logo descobre uma estréia de filme que terá toda a liderança nazista, incluindo Hitler, presente. Este filme estabelece uma linha do tempo alternativa na história da humanidade, pois mostra Hitler e todos os outros nazistas superiores assassinados em uma sala de cinema. Em última análise, isso dá aos cinemas um tipo de reverência sagrada no TCU, mas também leva o público americano a se sentir confortável com a extrema violência e violência nos filmes, um tema no universo de filmes do TCU.

O último filme de Tarantino segue o ator Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e seu dublê, Cliff Booth (Brad Pitt), durante a década de 1960 em Hollywood. Ambos estão lutando, mas ao lado vivem Roman Polanski e Sharon Tate, que, na vida real, são assassinados em 1969 pela família Manson.

Era uma vez ... em Hollywood, parece que isso pode fazer parte da nossa história real - além de algumas pequenas diferenças na maneira como os filmes das décadas de 1950 e 1960 são retratados no próprio filme. Eles são mostrados para ser carregado com violência. Por exemplo, há uma cena de filme que Dalton filma onde ele incendeia um grupo de comandantes nazistas com um lança-chamas. Há um detalhe sutil no oeste da Bounty Law que também faz Dalton famoso.

Nesse filme, Dalton interpreta um caçador de recompensas conhecido por matar bandidos. Esses papéis no cinema influenciam Dalton e seu dublê, Cliff Booth, a ponto de não terem problema ao infligir violência em Era uma vez ... em Hollywood, especialmente naqueles que eles acham que merecem.

True Romance é o primeiro filme da nossa lista que não é dirigido por Tarantino, mas o filme foi escrito por ele antes de Tony Scott o dirigir. Segue Clarence, de Christian Slater, quando ele se apaixona por uma prostituta chamada Alabama. Ele mata o cafetão dela e os dois fogem para a Califórnia.

O filme mostra uma conexão importante entre os Inglourious Basterds e o TCU geral, porque apresenta um personagem - Lee Donowitz, interpretado por Saul Rubinek - que é um dos principais produtores de filmes da história. Ele também é filho de Donny Donowitz, ou o Bear Jew, um personagem de Inglourious Basterds que matou Hitler.

Esta é a estréia de longa-metragem de Tarantino. É tudo sobre o resultado de um assalto que deu errado. Seis criminosos são contratados pelo chefe da máfia Joe Cabot para roubar diamantes, mas depois que a polícia chega impossivelmente cedo, eles percebem que deve ter havido um informante entre eles.

O Reservoir Dogs se conecta ao TCU de algumas maneiras diferentes - a maior delas envolve uma pasta específica que discutiremos em Pulp Fiction. Mas outra grande conexão está com o filme anterior da nossa lista: o Sr. White menciona o trabalho com uma garota chamada Alabama.

Aqui está outro filme que Tarantino escreveu, mas não dirigiu. Natural Born Killers segue a história de Mickey (Woody Harrelson) e Mallory (Juliette Lewis), ambos assassinos em série sádicos que saem em uma onda de assassinatos com 52 vítimas.

A principal conexão do filme com o TCU vem através da mídia e do público americano, tornando os heróis cult dos assassinos em série, mostrando mais uma vez como o público é desensibilizado à extrema violência. Há também um pequeno ovo de páscoa encontrado no detetive Jack Scagnetti de Tom Sizemore. Ele é parente do oficial de condicional de Blonde, Seymour Scagnetti, em Reservoir Dogs.

Pulp Fiction conta a história de um grupo de personagens desagradáveis durante alguns dias em Los Angeles. É o filme final do universo Realer than Real de Tarantino e é carregado com ovos de páscoa que o conectam a todos os outros filmes do TCU.

Por exemplo, Vincent Vega, de John Travolta, é irmão de Vic Vega, de Michael Madsen, em Reservoir Dogs. Além disso, a misteriosa maleta - que nunca conseguimos ver por dentro - aparentemente está cheia de pedras preciosas do roubo de Reservoir Dogs. Este filme também se conecta ao Universo de filmes do TCU, através do personagem de Uma Thurman, Mia Wallace, e do piloto em que ela trabalhou ... mas mais sobre isso no nosso resumo do Kill Bill, abaixo.

É aqui que o universo cinematográfico de Tarantino muda do universo mais real que o real para o universo do filme cinematográfico. Todos os filmes do Movie Movie Universe são sobre coisas que os personagens do Realer than Real Universe veriam durante uma noite no cinema.

Os personagens desses filmes não estão diretamente conectados; nenhum parente aleatório está aparecendo em filmes diferentes, como vimos com Vega, Donowitz e Scagnetti em Realer than Real. Em vez disso, os filmes são conectados através de ovos de Páscoa do TCU (como a menção de um Big Kahuna Burger em Death Proof, ou um personagem fumando cigarros da Red Apple em From Dusk at Dawn e Planet Terror).

Eles também são um afastamento da realidade. São filmes com vampiros e zumbis e Uma Thurman lutando com sucesso 88 pessoas com uma Katana. Existe, no entanto, uma maneira distinta de os filmes no universo do filme se conectarem ao universo mais real do que real.

Dica: Mia Wallace em Pulp Fiction é realmente Beatrix em Kill Bill? Nós vamos chegar a isso.

Quentin Tarantino escreveu e estrelou este filme dirigido por Robert Rodriguez. Ele segue os irmãos Gecko - Seth (George Clooney) e Richard (Tarantino) - enquanto eles sequestram a família Fuller e tentam usá-los para esgueirar-se pela fronteira mexicana. Mas quando chegam ao bar onde deveriam encontrar seu contato, o encontram infestado de algumas dúzias de vampiros.

Existem duas sequências para este filme, e elas estão tecnicamente nesta lista de pedidos, mas não são necessárias para visualização: Do Anoitecer ao Amanhecer 2 Texas Blood Money e Do Anoitecer ao Amanhecer 3 A Filha do Carrasco. A produtora de Tarantino, A Band Apart, produziu os dois, e eles devem servir como filmes que Vic Vega em Reservoir Dogs assistiria quando ele não estivesse cortando as orelhas.

Tarantino escreveu e dirigiu Prova de Morte. Ele conta a história de Mike (Kurt Russell), um dublê que mata mulheres ao sofrer acidentes com seu carro, que foi adaptado para protegê-lo de impactos violentos. Mas Mike encontra sua partida na forma de Zoe, uma dublê interpretada por Zoe Bell e amigos.

Tarantino também atuou como produtor no Planet Terror. É um filme de Robert Rodriguez, lançado ao lado de Death Proof como um recurso duplo conhecido coletivamente como Grindhouse. Ambos foram projetados para se parecer com filmes de exploração da velha escola. O Planet Terror focou especificamente no que acontece após o lançamento de uma toxina mortal, chamada Project Terror, que transforma os moradores de uma pequena cidade do Texas em zumbis loucos por sangue.

O próprio Tarantino disse que Grindhouse está no universo do cinema. Não está explicitamente claro como - além dos filmes violentos que seus personagens provavelmente gostariam de ver nos cinemas.

Kill Bill nos apresenta uma noiva grávida chamada Beatrix, interpretada por Uma Thurman. Ela levou um tiro na cabeça no dia do casamento e passa quatro anos em coma antes de acordar e procurar vingança contra Bill e o Esquadrão de Assassinatos da Víbora Mortal, dos quais costumava ser membro. Agora, para juntar tudo isso, precisamos voltar à cena de Jack Rabbit Slim em Pulp Fiction ...

Nesse filme, a personagem de Uma Thurman (Mia Wallace) descreve um piloto de TV fracassado conhecido como Fox Force 5. É uma equipe das mulheres mais perigosas do mundo, incluindo uma líder loira , uma japonesa mestre de Kung Fu , uma especialista em demolições negra , uma francesa especializada em sexo , e ela mesma, Mia, a mulher mais perigosa do mundo com uma faca . Observe a conexão lá?

É aí que tudo isso leva: Kill Bill é uma versão reformulada do piloto do Fox Force 5, que Mia Wallace descreveu em Pulp Fiction do universo mais real do que real. Mas, no universo do filme cinematográfico, esse piloto de TV foi transformado em dois filmes do Kill Bill. E Uma Thurman não está interpretando o personagem de Beatrix; ela interpreta Mia Wallace, da Pulp Fiction, estrelando a série Kill Bill.

Tarantino Cinematic Universe: Melhor ordem de exibição (sem spoilers)

Django Livre (2012)

Os Odiados Oito (2015)

Os Bastardos Inglórios (2009)

Era Uma Vez ... Em Hollywood (2019)

Romance Verdadeiro (1993)

Cães Reservatórios (1992)

Assassinos Naturais (1994)

Ficção Pulp (1994)

Do Anoitecer ao Amanhecer (1996)

Do anoitecer até o amanhecer 2: Texas Blood Money (1999)

Do Crepúsculo até o Amanhecer 3: A Filha do Carrasco (1999)

Grindhouse: Planeta Terror (2007)

Grindhouse: Prova de Morte (2007)

Matar Bill Vol. 1 (2003)

Matar Bill Vol. 2 (2004)

Tarantino Cinematic Universe em ordem de lançamento (sem spoilers)

Cães Reservatórios (1992)

Romance Verdadeiro (1993)

Assassinos Naturais de Bork (1994)

Ficção Pulp (1994)

Do Anoitecer ao Amanhecer (1996)

Jackie Brown (1997)

Do anoitecer até o amanhecer 2: Texas Blood Money (1999)

Do Crepúsculo até o Amanhecer 3: A Filha do Carrasco (1999)

Matar Bill Vol. 1 (2003)

Matar Bill Vol. 2 (2004)

Grindhouse: Planeta Terror (2007)

Grindhouse: Prova de Morte (2007)

Bastardos Inglórios (2009)

Django Livre (2012)

Os Odiados Oito (2015)

Era Uma Vez ... Em Hollywood (2019)

Filmes dirigidos por Tarantino (sem spoilers)

Cães Reservatórios (1992)

Ficção Pulp (1994)

Jackie Brown (1997)

Matar Bill Vol. 1 (2003)

Matar Bill Vol. 2 (2004)

Prova de Morte (2007)

Bastardos Inglórios (2009)

Django Livre (2012)

Os Odiados Oito (2015)

Era Uma Vez ... Em Hollywood (2019)

