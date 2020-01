Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A temporada de prêmios está bem encaminhada, com o 92º Oscar a seguir.

Se você é como nós, deseja assistir aos principais candidatos no conforto do seu sofá. Embora nem todos os filmes estejam disponíveis para transmissão, alguns dos mais pesados, como Joker e Once Upon a Time ... em Hollywood, já estão online para o seu prazer. Faltam menos de um mês para a cerimônia começar, então agora é a hora de sentar, pegar uma pipoca e levar os indicados.

Quando são os Oscars de 2020?

O Oscar de 2020, também conhecido como 92º Oscar, será realizado em 9 de fevereiro de 2020 (domingo). Será transmitido ao vivo em todo o mundo pelo Dolby Theatre, em Hollywood. Nos EUA, vai ao ar pela ABC. Aqui é quando começa:

18:30 ET

15:30 PT

23:30, horário do Reino Unido

Indicações ao Oscar 2020: Como assistir

Aqui estão os principais indicados para 2020 e como transmiti-los on-line ...

Atualmente nos cinemas. Pré-encomende na Amazon.

Apple , Amazon , Vudu e Google Play (disponível em 14 de janeiro)

Atualmente nos cinemas. Ainda não disponível para streaming ou pré-encomenda.

Atualmente nos cinemas. Ainda não disponível para streaming ou pré-encomenda.

Indicações ao Oscar 2020: lista de indicados

Aqui estão as principais categorias do Oscar com os indicados deste ano ...

1917

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Palhaço

Pequenas mulheres

História de Casamento

Era uma vez ... em Hollywood

Parasita

Bong Joon Ho - Parasita

Sam Mendes - 1917

Todd Phillips - Coringa

Martin Scorsese - o irlandês

Quentin Tarantino - Era uma vez ... em Hollywood

Antonio Banderas - Dor e Glória

Leonardo DiCaprio - Era Uma Vez… em Hollywood

Adam Driver - História de Casamento

Joaquin Phoenix - Coringa

Jonathan Pryce - Os Dois Papas

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - História de Casamento

Saoirse Ronan - Pequenas Mulheres

Charlize Theron - Bombshell

Rene Zellweger - Judy

Tom Hanks - um lindo dia no bairro

Anthony Hopkins - Os Dois Papas

Al Pacino - o irlandês

Joe Pesci - o irlandês

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - História de Casamento

Scarlett Johansson - Coelho Jojo

Florence Pugh - mulheres pequenas

Margot Robbie - Bombshell

1917

Facas

História de Casamento

Era uma vez ... em Hollywood

Parasita

The Irishman

Jojo Rabbit

Palhaço

Pequenas mulheres

Os dois papas

Corpus Christi - Polônia

Honeyland - Macedônia do Norte

Les Miserables - França

Dor e Glória - Espanha

Parasita - Coréia do Sul

Como Treinar o Seu Dragão: O Mundo Oculto

Eu perdi meu corpo

Klaus

Link perdido

Toy Story 4

1917

Ford v Ferrari

Palhaço

Era uma vez ... em Hollywood

Guerra nas Estrelas: A Ascensão de Skywalker

1917

Vingadores Ultimato

The Irishman

O Rei Leão

Guerra nas Estrelas: A Ascensão de Skywalker

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Palhaço

Parasita

1917

Palhaço

Pequenas mulheres

História de Casamento

Guerra nas Estrelas: A Ascensão de Skywalker

(Eu vou) Me amar de novo - Rocketman

Eu não posso deixar você se jogar fora - Toy Story 4

Into the Unknown - Frozen 2

Estou de pé com você - avanço

Levante-se - Harriet

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Era uma vez ... em Hollywood

Parasita

1917

The Irishman

Palhaço

O farol

Era uma vez ... em Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbit

Palhaço

Pequenas mulheres

Era uma vez ... em Hollywood

1917

Bombshell

Palhaço

Judy

Malévola: Senhora do Mal

Fábrica Americana

A caverna

O limite da democracia

Para Sama

Honeyland