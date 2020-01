O que é o Modo Cineasta e por que isso importa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Na CES 2020, a UHD Alliance organizou uma conferência de imprensa para apresentar uma atualização no modo Cineasta. Após o anúncio do modo no final de agosto de 2019, o modo de imagem automática está programado para chegar a mais TVs de mais marcas.

Mas o que exatamente é o Modo Cineasta e por que isso importa?

As TVs com o Modo de cineasta foram projetadas para apresentar o conteúdo que o cineasta pretendia. Quando o conteúdo aplicável é detectado, a TV desativa automaticamente o pós-processamento, como a interpolação de movimento, evitando o chamado efeito novela (onde o movimento suavizado faz as pessoas parecerem muito próximas da vida, o que tira parte da magia) .

No entanto, não se trata apenas de retirada do pós-processamento. O Modo Cineasta também significa que o conteúdo será exibido automaticamente na proporção original, na taxa de quadros correta e, mais importante, com uma renderização de cores precisa.

A comunidade cinematográfica gasta muito tempo garantindo a exposição, iluminação e gradação de cores apropriadas, que várias configurações de cores nas TVs podem desfazer mais ou menos. O Filmmaker Mode foi projetado para acabar com isso.

Quando a UHD Alliance criou o Modo Cineasta, queria garantir a harmonia com o padrão em todos os fabricantes. Portanto, você não terá algo como o MovieMaker Plus com uma marca e o Filmmaker Mode com outra. É padronizado.

No início, a Panasonic era a primeira marca a bordo do Filmmaker Mode, seguida pela Vizio e LG.

Na conferência de imprensa da CES 2020, na segunda-feira, 6 de janeiro, foi anunciado que a Samsung e a Philips (TP Vision) também se juntariam, elevando a contagem total de marcas para cinco.

A LG comprometeu-se a que todas as suas TVs 4K e 8K em 2020 ofereçam o modo, por exemplo, para que você possa esperar que seja cada vez mais comum em vendedores sofisticados.

Também há muito apoio da indústria, incluindo o Directors Guild of America (DGA), a The Film Foundation, o International Cinematographers Guild e a American Society of Cinematographers (ASC). Muitos diretores renomados também se manifestaram em apoio, incluindo Christopher Nolan, Martin Scorsese e muito mais.