O Mundo Mágico capturou a imaginação dos fãs em todo o mundo, mas, ao contrário de algumas séries de filmes, não há numeração para mantê-lo na pista, apenas títulos.

Então você tem a questão dos filmes do Mundo Mágico, além da história de Harry Potter - como exatamente eles se encaixam no quadro geral?

Diferente de algumas franquias épicas de filmes, a história de Harry Potter é seqüencial, então você precisa assistir os filmes em ordem. Isso pelo menos torna as coisas consistentes e existem tópicos de trama que vão do primeiro ao último, para que qualquer desvio estrague a história ou deixe você confuso.

No entanto, estamos apresentando duas ordens para você, a ordem de lançamento, ou seja, a data de lançamento dos filmes e a ordem cronológica em que esses filmes ocorreram na linha do tempo do Mundo Mágico. Uma versão tem spoilers; portanto, para evitá-los, se você ainda não viu os filmes, clique nos links para ir direto para a ordem que procura.

Ordem de lançamento do filme Harry Potter (spoilers) | Ordem de lançamento do filme Harry Potter (sem spoilers) | Ordem cronológica do filme Harry Potter (sem spoilers)

NOTA: EXISTEM SPOILERS ABAIXO

Este é o começo da história de Harry Potter, onde você encontra Harry pela primeira vez enquanto ele se dirige à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, ambientada em 1991 - mas o filme foi lançado em 2001. Você conhece muitos dos personagens principais de Hogwarts, incluindo a introdução de Lord Voldemort, o arqui-inimigo de Harry, com a ação girando em torno da Pedra Filosofal. Essa pedra pertencia a Nicholas Flamel, que você não conhece até Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

O segundo livro da série e o segundo filme, as aventuras em Hogwarts continuam para Harry Potter e seus amigos. Lord Voldemort fica mais forte e as coisas ficam um pouco mais sombrias à medida que as crianças crescem. O filme foi lançado em 2002, mas é ambientado em 1992.

Há uma grande mudança no terceiro filme, quando somos apresentados a Sirius Black (o prisioneiro), que tem um enorme impacto na história de Harry. Mas é realmente a introdução dos dementadores que vêem as coisas ficando mais sombrias, com uma crescente sensação de perigo. Ao mesmo tempo, a história da família trouxa se torna menos importante à medida que Harry abraça seu destino. O filme se passa em 1993, mas foi lançado em 2004.

O Cálice de Fogo é um momento crucial na história, levando os personagens para a adolescência (Harry tem cerca de 14 anos neste filme), introduzindo temas adolescentes como relacionamentos, nos dá a Copa do Mundo de Quadribol e o Torneio Tribruxo. O filme começa em 1994 e foi lançado em 2005.

Agora que Voldemort é uma ameaça muito real, a ação vê perturbações em Hogwarts e o aumento da resistência contra o lorde das trevas - a Ordem da Fênix - e a negação geral de que há um problema no Ministério da Magia. O filme foi lançado em 2007 e é ambientado em 1995.

O filme de 2009 é ambientado em 1996 e, de várias maneiras, é a história de Severus Snape e Albus Dumbledore, acrescentando complexidade à história de Harry Potter e seguindo os heróis em eventos mais perigosos com o Lorde das Trevas e seus Comensais da Morte.

O livro final da história de Harry Potter se torna dois filmes. Eles estão intimamente ligados, com o primeiro lançado em 2010. Harry Potter e amigos decidem pular o último ano de Hogwarts para perseguir Voldemort e provocar sua destruição. Grande parte do filme gira em torno da caça e destruição de horcruxes, enquanto o próprio Voldemort procura as Relíquias da Morte, querendo se tornar um mestre da morte.

A segunda parcela das Relíquias da Morte foi lançada em 2011 e continua as missões da primeira parcela, com muito mais ação centrada em Hogwarts, incluindo a enorme Batalha de Hogwarts. Ele usa vários tópicos do início dos filmes - como a Câmara Secreta e muito mais Potterlore - e leva a história a uma conclusão motivada pela ação.

Animais Fantásticos e Onde Habitam é nomeado após um livro didático de Hogwarts com o mesmo título, de autoria de Newt Scamander, que é o protagonista dos filmes de Animais Fantásticos. Os filmes são um prequel da série Harry Potter, na medida em que carregam muitos dos temas do Mundo Mágico, mas em um arco de história diferente. Em Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los, Newt Scamander chega a Nova York em 1926 em negócios de magizoólogos, mas é atraído para uma trama mágica.

As bestas fantásticas tomam um assento traseiro enquanto a trama se move para a perseguição de Grindelwald, que quer estabelecer uma ordem bruxa superior aos trouxas. Conhecemos um jovem Dumbledore dando um link para os filmes de Harry Potter, mas muitos dos personagens dos primeiros Animais Fantásticos retornam, bem como personagens mencionados em outros filmes, como Nicholas Flamel. O filme se passa em 1927, mas foi lançado em 2018, com uma terceira parcela prevista para completar a história em algum momento no futuro.

