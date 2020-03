Se você gosta de Star Trek: Discovery, assista a esses programas a seguir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você já participou de duas temporadas de Star Trek: Discovery e agora está atrás de uma nova série de ficção científica para se divertir enquanto estiver preso por dentro? Bem, não procure mais.

O Pocket-lint trouxe para você uma lista com curadoria de programas recomendados em uma variedade de serviços, desde Amazon Prime Video, Netflix, Rakuten TV e Sky até os players gratuitos mais populares, incluindo BBC iPlayer e ITV Hub.

Os programas abaixo devem mais do que satisfazer seus anseios de ficção científica.

Onde: Rakuten TV / Sky

Rakuten TV / Sky Quando: Disponível para comprar agora

Escrito por Jonathan Nolan (The Prestige, Interstellar), a série de reinicialização do Westworld é um conto complexo de robôs que se rebelam contra o domínio humano, antes existindo apenas como brinquedos em um parque temático "tudo vai". É inteligente, comovente e lindamente filmado. Uma terceira série também chegou à Sky Atlantic no início de março de 2020, então agora é a hora perfeita para acompanhar as temporadas 1 e 2.

A primeira temporada está disponível para compra na Rakuten TV, enquanto a primeira e a segunda estão disponíveis para transmissão na Sky, se você tiver uma assinatura.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Criado por Kalogridis, Altered Carbon vê um prisioneiro voltar à vida em um novo corpo após 250 anos no gelo, com a chance de ganhar sua liberdade resolvendo um assassinato alucinante. Há duas temporadas desta excelente série com um elenco que inclui Anthony Mackie, Lela Loren e Simone Missick.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

Baseado nos romances de The Expanse de James SA Corey, esta série premiada foi escolhida pela Amazon depois de ser originalmente cancelada - um movimento que provou ser um golpe de mestre pelo serviço de streaming e resultará em uma nova quinta temporada. É definido cem anos no futuro, quando a humanidade colonizou o Sistema Solar e lida com possíveis hostilidades entre a Terra e Marte.

Onde: Sky

Sky Quando: disponível agora

Outra série que se concentra nas hostilidades entre nosso planeta e Marte é a adaptação pela BBC do romance HG Wells 1897. Vimos algumas versões em tela pequena e grande no passado, incluindo o filme de Steven Spielberg, de 2005, estrelado por Tom Cruise, mas essa permanece mais fiel ao material original. É uma minissérie de três partes da era eduardiana e mostra os resultados arrepiantes de uma invasão marciana.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

Possivelmente a nossa reinicialização de ficção científica favorita de todos os tempos, o Battlestar Galactica dos anos 2000 começou com uma minissérie e depois se estendeu por mais quatro temporadas. Nós ainda amamos sua abordagem realista e militarista em batalhas espaciais e a troca por fatores de forma mais fatais pelos maus Cylons.

Onde: BBC iPlayer

BBC iPlayer Quando: disponível agora

A BBC tem todo o Doctor Who pós-relançamento disponível para assistir de graça, são todos os episódios da série 11 lançados desde 2005. Atualmente, Jodie Whittaker estrela o décimo terceiro médico do programa que aparentemente vai de força a força a cada ano.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

Star Trek: Picard vê Patrick Stewart voltar ao papel que desempenhou por mais de 170 episódios de TV e vários filmes nos anos 90 e início dos anos 2000. É um dos shows mais aguardados e é exclusivo do Amazon Prime Video fora dos EUA.

Onde: Disney +

Disney + Quando: disponível a partir de 24 de março

Escrito por Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian se passa após a queda do Império e antes do surgimento da Primeira Ordem. Ele segue as dificuldades de um pistoleiro solitário nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República, e a série original está disponível exclusivamente através do serviço de streaming Disney +. Boas notícias também, uma segunda série já começou a filmar.