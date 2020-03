Se você ama The Crown, assista a esses programas a seguir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Olivia Coleman assumiu o trono em The Crown quando retornou para sua terceira temporada, mas o que você deve assistir quando terminar seu glorioso reinado?

A Pocket-fiapo selecionou uma lista de programas recomendados que devem alegrar o apetite dos súditos leais do The Crown quando você está preso, de serviços como Amazon Prime e Netflix a serviços gratuitos como BBC iPlayer e ITV Hub.

Aqui estão alguns dos melhores shows para assistir se você é um amante da coroa.

Onde: BBC iPlayer / Netflix

BBC iPlayer / Netflix Quando: Disponível agora até 24 de março

Como The Crown, Peaky Blinders é uma série épica e histórica baseada em fatos reais. No entanto, o drama sobre uma gangue de Birmingham também é fortemente ficcionalizado, o que a torna atraente. Cillian Murphy é excelente como Thomas Shelby, chefe do sindicato do crime de Peaky Blinders, enquanto Helen McCrory se destaca como tia Polly. No entanto, para nós, é a representação de Arthur Shelby, de Paul Anderson, que rouba a cena.

As temporadas 1 a 4 estão disponíveis na Netflix e você pode assistir a última temporada - 5ª temporada - no BBC iPlayer até 24 de março.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

Com seis séries e um filme mais recente, Downton Abbey é mais do que um drama histórico, agora é uma instituição por si só. Você pode acompanhar todos os episódios e as vidas turbulentas da família Crawley com uma conta Amazon Prime Video.

Onde: Netflix / BBC iPlayer

Netflix / BBC iPlayer Quando: disponível agora

Criado por Heidi Thomas, Call the Midwife é um drama de época ambientado na década de 1950 no leste de Londres. Há sete temporadas na Netflix, após uma parteira recém-qualificada e seus colegas de enfermagem. Você também pode assistir todas as sete temporadas e a oitava temporada mais recente no BBC iPlayer.

Onde: BBC iPlayer

BBC iPlayer Quando: disponível agora

Dirigido por Andrea Harkin, O julgamento de Christine Keeler analisa a cadeia de eventos da década de 1960 que ficou conhecida como "The ProfumoAffair", que forçou o primeiro-ministro Macmillan a renunciar. A série está disponível no BBC iPlayer e no Amazon Prime Video.

Onde: Rakuten TV

Rakuten TV Quando: Disponível para comprar agora

Este filme de 2018 explora a relação entre as primas Mary Stuart e a rainha Elizabeth e a trama dos condes do norte para depor este último para colocar a amada rainha dos escoceses no trono. A história é destacada por excelentes performances de Saoirse Ronan como Mary e Margot Robbie do Esquadrão Suicida como Elizabeth I.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Criado por Matthew Weiner, Mad Men é um drama de sete temporadas sobre uma prestigiada agência de publicidade de Nova York na década de 1960. A série segue um dos executivos da empresa, Donald Draper, e é brilhante. O elenco inclui Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

O show da Amazon, vencedor do Emmy e do Globo de Ouro, The Marvelous Mrs. Maisel retornou recentemente para uma terceira temporada, então é um bom momento para se atualizar. Criada em 1958, segue Miriam "Midge" Maisel, empreendedora da classe média alta, quando embarca em uma carreira de stand-up - mas não é do agrado de todos.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: Disponível para comprar agora

Estrelando Julia Brown, Yrsa Daley-Ward e Sean Bean, World on Fire é uma emocionante mini-série que se passa durante o início da Segunda Guerra Mundial. Isso mostra seu impacto na vida cotidiana das pessoas nos países afetados, incluindo o Reino Unido, a França e a Polônia. Uma segunda série também foi confirmada.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

The Tudors é um dos melhores e mais dramáticos dramas históricos que foram feitos nos últimos tempos. Com duração de quatro temporadas, todos os episódios estão disponíveis no Amazon Prime Video para você acompanhar seu caminho. Um aviso, porém, a ação estrelada por Jonathan Rhys Myers (quando jovem Henry VIII) e Henry Cavill às vezes fica um pouco picante.