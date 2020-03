Se você gosta de Stranger Things, assista a esses programas a seguir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Stranger Things é sem dúvida uma das melhores séries de terror / aventura do mundo, mas se você terminou a última corrida, o que vem a seguir?

Selecionamos uma lista de programas recomendados de uma variedade de serviços, incluindo Netflix, Amazon Prime, Rakuten TV e serviços gratuitos como o BBC iPlayer que acreditamos que todos os fãs de Stranger Things vão adorar.

Então, se você está sentindo falta de Stranger Things, aqui estão alguns programas que vale a pena tentar preencher essa lacuna durante a noite ou o dia.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Locke & Key segue três irmãos e sua mãe até o estado ancestral de seu pai assassinado, chamado Keyhouse, onde encontram chaves mágicas que destrancam poderes e segredos relacionados à morte misteriosa. Até agora, há uma temporada com 10 episódios e o elenco inclui Darby Stanchfield, Connor Jessup e Emilia Jones.

Onde: Rakuten TV

Rakuten TV Quando: Disponível para comprar agora

Uma das séries de TV mais assustadoras do mundo ainda está em andamento, com nove temporadas agora, então você realmente deve pegar alguns dos sets dos anos anteriores, se ainda não conseguiu. Também não importa em que você decida pular primeiro, pois cada temporada é uma minissérie independente, vagamente baseada em eventos reais aterradores e apresentando um elenco totalmente novo a cada vez. Estrelas anteriores incluem Kathy Bates, James Cromwell, Jessica Lange e Lady Gaga.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

Ao contrário da série pai The Walking Dead, Fear ... não usa histórias adotadas pela primeira vez pelos quadrinhos de Robert Kirkman, por isso tem muitas surpresas, mesmo que você as tenha lido. Houve cinco temporadas até agora, com uma sexta no horizonte, então há muita diversão de horror de zumbi para acompanhar.

Onde: BBC iPlayer

BBC iPlayer Quando: disponível agora

Criado por e estrelando dois terços da Liga dos Cavalheiros, Reece Shearsmith e Steve Pemberton, Inside No. 9 é uma série sombria de quadrinhos com acenos para os filmes de Hitchcock e Hammer House of Horror. Cada episódio é uma história independente dentro de um número diferente 9, seja um número de porta, vagão de trem ou algo mais sinistro.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

The Chilling Adventures of Sabrina é uma série de três partes, cada uma com 8 a 11 episódios, que vê mágica e travessuras colidirem quando Sabrina, meio humana e meio bruxa, navega entre sua vida adolescente mortal e o legado de sua família - a Igreja da noite. Os membros do elenco incluem Kiernan Shipka, Ross Lynch e Miranda Otto.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

O detetive de homicídios Nick Burkhardt (David Giuntoli) descobre que ele é mais do que um policial, ele também é um Grimm - um guardião do mundo real designado para protegê-lo contra monstros mitológicos e criaturas perigosas que só se pensa existir nos contos de fadas. Todas as seis temporadas estão disponíveis como parte de uma assinatura do Amazon Prime.

Onde: Netflix

Netflix Quando: disponível agora

Criado por Jonathan Entwistle e Christy Hall, não estou de acordo com isso. Segue Angsty Syd navegando no embaraço do ensino médio, no drama familiar e em uma paixão não correspondida por sua melhor amiga, enquanto tenta controlar seus poderes. Até agora, há uma temporada com sete episódios, os quais não duram mais que 25 minutos cada, por isso é uma farra agradável e rápida.

Onde: Todos os 4

Todos os 4 Quando: disponível agora

Uma das comédias mais engraçadas dos últimos tempos e com Matt Berry e Richard Ayoade nos primeiros papéis, Darkplace, de Garth Marenghi, é uma coleção de spoof de programas de ficção científica assustadores, supostamente perdidos desde os anos 80. Marenghi (escritor de terror) (interpretado pelo excelente Matthew Holness) preside cada episódio com efeitos hilariantes.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

A totalidade da série de TV Sleepy Hollow está disponível para assistir no Amazon Prime Video. É baseado no conto sobrenatural "The Legend of Sleepy Hollow", mas, ao contrário do filme de Johnny Depp, com o mesmo nome, a ação desta vez está marcada nos dias de hoje. Ichabod Crane (Tom Milson) acorda na América moderna após 232 anos para descobrir que o horrível Cavaleiro está de volta.