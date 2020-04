Se você ama Game of Thrones assista a esses shows ao lado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Binge watching é uma das maiores tendências a ter vindo com o advento dos serviços de streaming. Mas, uma vez que você terminar uma grande série, o que você deve colocar na fila em seguida?

Veja Game of Thrones, por exemplo. Uma vez que a cena final do show final da oitava e última temporada terminar, ele pode deixar um buraco enorme que você vai estar olhando para preencher com algo igualmente épico.

É por isso que organizamos uma lista de programas altamente recomendados que os fãs do Games of Thrones devem tentar a seguir. Espero que goste deles tanto quanto nós.

Onde: Netflix

Netflix Quando:Disponível agora

Baseado nos romances de fantasia do autor polonês Andrzej Sapkowski e mais do que um pouco inspirado nos jogos de CD Projekt também, The Witcher é o grande impulso da Netflix para ser o “próximo Jogo dos Tronos” e, embora comece inauspiciosamente, ele pega bem após o primeiro episódio e pode muito bem ter uma chance.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando:Disponível agora

Agora em sua sexta e última temporada, Vikings é um conto histórico épico baseado na vida de vários norsemen e mulheres da vida real, além de um rei ou dois ingleses. Como Game of Thrones, ele é salpicado com impressionantes batalhas sangrentas, além de jogadas de poder político e lutas internas da família.

Onde: BBC One (BBC iPlayer)

BBC One (BBC iPlayer) Quando:Disponível agora

Esta adaptação conjunta da BBC/HBO da trilogia do livro de fantasia de Philip Pullman estrelou James McAvoy, Ruth Wilson e Dafne Keen como personagem principal, Lyra. Começa uma aventura poderosa que participa em todo o mundo, com a primeira temporada focada nos eventos do primeiro livro, Northern Lights, que apresenta poderosos ursos polares na armadura de batalha.

Onde: Rakuten TV, Apple TV, Amazon Video

Rakuten TV, Apple TV, Amazon Video Quando:Disponível para comprar agora

As duas estações de Roma são vistas essenciais para quem não conseguiu pegá-las pela primeira vez. Eles se concentram principalmente em dois soldados romanos fictícios, Lucius Vorenus e Titus Pullo, interpretados por Kevin McKidd (Trainspotting) e Ray Stevenson (Punisher: War Zone) respectivamente, que vêem eventos históricos da vida real se desenrolar diante de seus olhos. Mais uma vez, como Game of Thrones, a luta interna política entre a elite, incluindo Júlio César, é fascinante.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando:Disponível agora

Baseado nos dias dos piratas, as quatro temporadas de Black Sails trabalham coletivamente como uma prequela da Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson. É tudo bastante adulto, no entanto, então não é adequado como material de referência para uma criança, por exemplo. Ainda assim, é soberbamente feito, com excelentes batalhas marítimas e atuando de Toby Stephens (Capitão Flint) e Luke Arnold (John Silver).

Onde: Agora TV, Sky

Agora TV, Sky Quando:Disponível agora

Também ambientado no tempo do Império Romano, mas baseado em solo britânico, as duas temporadas da Britânia provaram grandes sucessos para a Sky/Now TV. E, se você não tiver uma assinatura Sky ou Now TV, você pode comprar os conjuntos de caixas em várias outras lojas digitais.

Onde: Netflix

Netflix Quando:Disponível agora

Originalmente iniciado pela BBC, mas agora um Netflix Original, The Last Kingdom é um drama histórico no molde Vikings, mas quase do outro ponto de vista. É baseado nos romances de Bernard Cornwell e conta o conto da Inglaterra anglo-saxônica nos séculos IX e X, após o surgimento de Alfredo, o Grande, como rei.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando:Disponível agora

Outra série baseada em uma coleção de romances, desta vez de Diana Gabaldon, Outlander é ligeiramente diferente das outras nesta rodada, pois apresenta ficção científica para ir com seu tema histórico. Isso porque é estrelado por Caitriona Balfe como uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que acidentalmente viaja de volta às terras altas escocesas em 1743.