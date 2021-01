Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É difícil organizar cronologicamente a série Terminator, devido à complexidade da viagem no tempo nos filmes (e porque há linhas do tempo fragmentadas). A última entrada da série não ajuda em nada, já que ignora todos, exceto os dois primeiros filmes Terminator.

Terminator: Dark Fate vê o retorno de Linda Hamilton no papel principal e James Cameron na cadeira do produtor. Apenas os verdadeiros fãs do Terminator saberão o quão significativo isso é; o resto de vocês precisará se apressar e assistir a todos os seis filmes, além do programa de TV, para estar devidamente por dentro. Para ajudá-lo, estamos detalhando a melhor maneira de observar todas as coisas do Terminator.

Estamos dando o nosso melhor, de qualquer maneira.

Este guia apresenta os filmes do Terminator em uma linha do tempo, pela ordem dos eventos que acontecem na franquia.

Se você preferir manter as coisas mais simples, também incluímos uma ordem de data de lançamento de todos os filmes do Exterminador do Futuro no final deste guia. Uma versão com marcadores sem spoiler da linha do tempo cronológica do Terminator também está listada na parte inferior.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

A série Terminator não se encaixa em uma cronologia típica, porque sua premissa é mudar o passado para moldar o futuro. Mas se seguirmos estritamente uma ordem a partir dos primeiros eventos, então este filme começa com John Conner (Jason Clarke) derrotando Skynet em 2029 e enviando Kyle Reese (Jai Courtney) para 1984 para salvar a mãe de John, Sarah (Emilia Clarke) .

No entanto, não é o passado que Reese esperava: Sarah passou sua vida inteira se preparando para lutar contra as máquinas. É importante saber que este filme é um reset para todo o universo Terminator. Isso muda os eventos do primeiro filme Terminator - quando Sarah não tinha tempo para se preparar. Mas esse é o objetivo da franquia; se algo não for do jeito da Skynet, ele enviará robôs assassinos de volta para mudar isso.

* Nota: Você pode assistir a este filme primeiro em seu rewatch, se quiser ver um breve olhar sobre como as coisas podem ter acontecido antes do início original da série, com The Terminator, de 1984. Mas, como na verdade ele tem cenas do futuro e faz parte de uma linha do tempo reiniciada, você também pode assisti-lo como um filme independente. De qualquer forma, mostra como a franquia fecha o círculo.

A série Terminator começa com o filme original estrelado por um assassino de robôs conhecido como Terminator (interpretado por Arnold Schwarzenegger). Ele foi enviado para 1984, desde 2029 devastado pela guerra, para matar Sarah Connor (Linda Hamilton), a mãe do salvador da raça humana. A humanidade também enviou de volta outro soldado, Kyle Reese (Michael Biehn), que acabou sendo o pai do filho de Sarah, John Conner.

É revelado que um sistema de defesa de computador, chamado Skynet, tornou-se autoconsciente em 1997 e vê a humanidade como sua maior ameaça. Cabe a Sarah e Kyle derrotar o Exterminador e impedir a extinção da humanidade a mando da Skynet.

Esta é uma continuação do primeiro filme Terminator. Ele continua 11 anos após o original, em 1995. Sarah Connor (Linda Hamilton) foi presa pela tentativa de bombardeio de uma fábrica de computadores, enquanto seu filho, John Connor (Edward Furlong), é um adolescente que vive com pais adotivos em LA. Dois terminadores - um modelo idêntico do T-800 original (Arnold Schwarzenegger) e um novo terminador de metal líquido T-1000 (Robert Patrick) - chegaram do futuro com missões opostas. Um deles, é claro, veio para cumprir as ordens da Skynet.

Terminator 3 começa uma década após os eventos do segundo filme Terminator. A falecida Sarah Connor atrasou o despertar de Skynet, mas John Connor (Nick Stahl) vive com medo de que o sistema do computador o encontre, fazendo com que viva completamente fora da rede. Skynet é forçada a atacá-lo passando para outros membros de seu grupo de resistência e, claro, enviando de volta um novo terminador, o TX (Kristanna Loken).

A franquia Terminator fica realmente complicada aqui. Este programa de TV é mais uma linha do tempo divergente. Deve seguir Terminator 2 porque Sarah Connor (Lena Headey) e seu filho John (Thomas Dekker) são mostrados em 1999, mas eles estão fugindo de um novo terminator (Garret Dillahunt). Há também um exterminador de resistência (Summer Glau), que os ajuda a saltar no tempo para 2007 para tentar parar a Skynet de uma vez por todas.

* Observação: como esta é uma linha do tempo divergente, você pode assisti-la depois de todos os filmes, ou nem assistir. Mas se você gostaria de imaginar o que Sarah Connor e seu filho poderiam ter feito depois de Terminator 2, esta série de TV o ajudará a coçar.

Salvation foi planejado para ser o início de uma segunda trilogia Terminator (a primeira consistia em Terminator, Terminator 2 e Terminator 3), mas as sequências foram canceladas, deixando este ser nosso único olhar sobre como era a vida de John Connor (Christian Bale) e o resto da humanidade em um 2018 muito distópico. Vemos Connor aprender que a resistência está planejando um ataque total, graças à inteligência que sugere que a Skynet matará todo o comando da resistência em poucos dias, e o nome nº 1 na lista está o pai de John, Kyle Reese (Anton Yelchin).

A última entrada na franquia Terminator foi lançada em 2019, mas na verdade o filme se passa em um futuro próximo de 2022.

Dark Fate é uma sequência direta de Terminator 2, onde vemos o que acontece com Sarah Connor (Linda Hamilton). Ela e seu filho John Connor (Jude Collie) enfrentam a inteligência artificial maligna conhecida como Skynet. Embora você possa dizer que este filme ignora os eventos dos filmes posteriores da série, é mais fácil pensar nele como a culminação de todos os outros eventos na linha do tempo.

Sarah e John derrotaram com sucesso a Skynet em Terminator 2 e evitaram o Dia do Julgamento que deveria acontecer em 1997.

Os eventos de todos os outros filmes e séries, mesmo os que acontecem no futuro, estão mostrando eventos que ocorreram em uma linha do tempo quando aquele evento apocalíptico aconteceu em 1997. Terminator: Dark Fate mostra o que realmente veio a seguir para Sarah e John depois eles pararam o apocalipse, e como sua vitória sobre a Skynet apenas adiou a ameaça da IA.

A primeira lista abaixo é exatamente a mesma cronológica exata que é detalhada acima, só que sem spoilers para que você possa ler rapidamente. Quanto à segunda lista, são todos os filmes do Exterminador do Futuro e o show - novamente, listados sem spoiler - mas em ordem de lançamento.

Depende de você qual ordem seguir.

Terminator: Genisys (2015) *

The Terminator (1984)

Terminator 2: Dia do Julgamento (1991)

Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Opcional: Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 a 2009 - programa de TV)

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 a 2009 - programa de TV) Terminator: Salvation (2009)

Terminator: Dark Fate

* Observação: você pode assistir Genisys primeiro ou por último em seu re-relógio.

The Terminator (1984)

Terminator 2: Dia do Julgamento (1991)

Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Opcional: Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 a 2009 - programa de TV)

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 a 2009 - programa de TV) Terminator: Salvation (2009)

Terminator: Genisys (2015)

Terminator: Dark Fate (2019)

