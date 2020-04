Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É difícil de acreditar, mas o Universo Cinematográfico dos X-Men começou quase duas décadas atrás, com o lançamento do X-Men em 2000. E embora tenha terminado tecnicamente com a Dark Phoenix de 2019, a única coisa que realmente terminou foi o envolvimento da 20th Century Fox com produzindo a popular franquia mutante. A Marvel Entertainment produziu a próxima parte, The New Mutants, que será lançada ainda este ano.

A Marvel adquiriu os direitos de X-Men, e o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, está reinicializando-o e provocando a inclusão futura no Universo Cinematográfico da Marvel . Não está claro como isso funcionará, mas para ajudá-lo a se preparar, estamos analisando todos os filmes dos X-Men para descobrir a melhor maneira de assistir aos filmes existentes. É difícil, considerando que a linha do tempo dos X-Men constantemente salta.

No entanto, eis como todos os filmes dos X-Men se encaixam, por ordem dos eventos que acontecem nos filmes.

Nosso guia abaixo tem alguns spoilers, então não deixe de pular para baixo para conferir a versão sem spoilers dessa ordem cronológica de filmes dos X-Men. E, para aqueles que preferem assistir a todos os filmes em ordem de lançamento, incluímos isso também na parte inferior.

NOTA: EXISTEM SPOILERS ABAIXO.

squirrel_widget_167932

X-Men: First Class é na verdade o quinto filme de X-Men lançado pela Fox, mas é o primeiro da nossa lista, pois é a história de origem de alguns dos personagens mais importantes do universo cinematográfico dos X-Men. A história segue Charles Xavier, de James McAvoy, e Erik Lehnsherr, de Michael Fassbender, quando se tornam Professor X e Magneto. É ambientado principalmente em 1962, quando os dois reúnem uma equipe de mutantes para impedir outro mutante, o Sebastian Shaw (Kevin Bacon), que absorve energia, que quer desencadear uma guerra nuclear entre os EUA e a União Soviética.

Days of Future Past começa no futuro distópico de 2023 - quando mutantes são caçados e assassinados por robôs indestrutíveis conhecidos como Sentinelas. Kitty Pryde (Ellen Page) usa seus poderes para enviar Wolverine (Hugh Jackman) para 1973 para impedir o assassinato do inventor dos Sentinelas, Bolivar Trask (Peter Dinklage), pela mutante Mística (Jennifer Lawrence). Colocamos este filme na segunda posição em nossa lista, pois os eventos que mais importam para a linha do tempo ocorrem nos anos 70, enquanto os eventos que acontecem em 2023 fazem parte de um futuro a ser evitado.

Este filme é considerado um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos. Dito isto, aprendemos coisas importantes sobre Wolverine (Hugh Jackman). Ele abrange a vida de Wolverine, desde sua infância na década de 1840 no Canadá, antes que ele e seu irmão Victor Creed (Liev Schreiber) sejam forçados a fugir. Uma montagem curta revela que os irmãos, que são quase indestrutíveis, graças à mutação dos fatores de cura, lutaram em todas as guerras americanas até o Vietnã - quando são recrutados por William Stryker (Danny Huston) para se juntar a uma força-tarefa especial conhecida como Equipe X.

Oscar Isaac interpreta o primeiro mutante de todos os tempos, Apocalypse, que acorda em 1983 após ser sepultado no Egito antigo. A chegada de Apocalipse causa distúrbios que alertam Charles Xavier, de James McAvoy, sobre sua presença, e logo os X-Men percebem que o ser mutante tem a intenção de destruir o mundo como o conhecemos, com a ajuda de sua própria equipe de mutantes, chamado Os quatro cavaleiros.

squirrel_widget_167946

Este é o filme final dos X-Men lançado pela 20th Century Fox. O estúdio tenta retratar uma das mais adoradas histórias em quadrinhos dos X-Men centradas em Jean Grey. Os X-Men - aclamados como heróis em todo o mundo, após sua vitória sobre o Apocalipse oito anos antes - são enviados ao espaço para salvar um grupo de astronautas. Mas o telepata Jean Grey (Sophie Turner) é atingido por uma força de energia misteriosa que melhora muito seus poderes e também desperta memórias traumáticas que Xavier (McAvoy) suprimiu de sua mente.

squirrel_widget_167922

O primeiro filme da franquia é o número 6 da nossa lista. É estrelado por Patrick Stewart como Professor X e Ian McKellan como Magneto. Esses velhos amigos estão em lados opostos de um debate sobre a Lei de Registro de Mutantes, que exige que todos os mutantes se revelem e adicionem seus nomes a um banco de dados do governo. Magneto quer transformar os líderes mundiais em mutantes usando uma máquina, em conjunto com os poderes de uma jovem mutante chamada Rogue (Anna Paquin), mas sem que ele saiba, a máquina mata quem quer que seja.

O mutante Nightcrawler (Alan Cumming) tenta assassinar o presidente dos EUA, dando ao coronel William Stryker (Bryan Cox) uma abertura para investigar a escola de Xavier por seus laços com mutantes. Stryker lidera uma equipe para capturar o Professor X (Patrick Stewart) e o Ciclope (James Marsden) - então é revelado que Stryker usou as habilidades mutantes de controle mental de seu filho para tentar forçar o Professor X a matar todos os mutantes.

O Last Stand concentra-se na cura do genoma mutante comercializado por uma empresa conhecida como Worthington Labs. A cura cria uma divisão imediata na população mutante, fazendo Magneto (Ian McKellan) recriar sua Irmandade de Mutantes. Enquanto isso, Jean Grey (Famke Jansen) de repente retorna à vida, após seu sacrifício no lago Alkali no filme anterior. Quando seu comportamento começa a preocupar Wolverine (Hugh Jackman), o professor X (Patrick Stewart) revela que sua morte desencadeou um lado perigoso de sua personalidade conhecida como Phoenix.

Este filme trata das consequências de Wolverine (Hugh Jackman) matar Jean Grey (Famke Jansen) no final de The Last Stand. Ele se tornou um recluso na floresta e é descoberto por Yukio (Rila Fukushima), um mutante com o poder de prever a morte de alguém. Ela pede a Wolverine que a acompanhe ao Japão para se encontrar com Ichiro Yashida, CEO da Yashida Industries, que Wolverine salvou durante o bombardeio atômico de Nagasaki.

squirrel_widget_167938

Ryan Reynold estreou tecnicamente como Merc com a boca em X-Men Origins: Wolverine em 2009 e, para um herói normal, isso seria considerado uma reinicialização total, mas Deadpool é a coisa mais distante do normal. Então, ainda vale a pena incluir aqui. Este filme segue o mercenário Wade Wilson (Reynolds) quando ele se apaixona por Vanessa (Morena Baccarin). Logo após o noivado, Wade recebe um diagnóstico terminal de câncer, levando-o a entrar em um programa experimental, no qual ele recebe um soro que desperta seus genes mutantes adormecidos.

Após o sucesso surpresa do original de 2016, Deadpool (Ryan Reynolds) se une a Domino (Zazie Beetz), Colossus (Stefan Capicic), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) e Peter (Rob Delaney) para formar X- Força. Eles tentam impedir Cable (Josh Brolin), um soldado ciborgue do futuro, de matar um jovem mutante chamado Russel Collins (Julian Dennison), que assassinou a família de Cable.

Logan é o turno final de Hugh Jackman como Wolverine. Em 2029, Logan vive como motorista de limusine em uma versão distópica de El Paso. Seu fator de cura mutante começou a desaparecer, e o mundo não vê um mutante nascido em 25 anos. Enquanto Logan quer continuar sua vida em paz, cuidando de Charles Xavier (Patrick Stewart), de 90 anos e cheio de demência, ele é forçado a proteger uma jovem garota chamada Laura (Dafne Keen), com poderes misteriosamente semelhantes. por conta própria, enquanto viajam para um centro de refúgio que pode nem existir.

A primeira lista abaixo é a mesma cronológica exata detalhada acima, apenas sem spoilers, para que você possa ler rapidamente. Quanto à segunda lista, são todos os filmes dos X-Men - novamente, listados sem spoilers -, mas em ordem de lançamento.

Cabe a você qual ordem a seguir.

X-Men: Primeira Classe (2011)

X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: Apocalipse (2016)

Fênix Negra (2019)

X-Men (2000)

X2 (2003)

X-Men: A Última Parada (2006)

O Wolverine (2013)

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

Logan (2017)

X-Men (2000)

X2 (2003)

X-Men: A Última Parada (2006)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: Primeira Classe (2011)

O Wolverine (2013)

X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014)

Deadpool (2016)

X-Men: Apocalipse (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

Fênix Negra (2019)

Talvez você goste do nosso guia para todos os filmes da Marvel:

Também temos um guia de Guerra nas Estrelas para quem deseja assistir a esses filmes na ordem Machete: