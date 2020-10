Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo filme do Batman, dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson como o Cavaleiro das Trevas, deve chegar aos cinemas em 2022 após vários atrasos.

Embora você tenha muito tempo para acompanhar a franquia antes que o Batman finalmente seja lançado nos cinemas, estamos ajudando você a se divertir agora, reunindo todos os filmes e programas do Batman e descobrindo a melhor ordem para assistir a todos.

Mas, para ser honesto, isso se complicou rapidamente.

Ao contrário de algumas franquias de filmes, como a da Marvel , não há uma cronologia singular a seguir, especialmente quando se trata dos filmes de Batman live-action, que foram reiniciados repetidamente. Por exemplo, a Antologia Batman original da Warner Bros começou de novo com a Trilogia de Christopher Nolan.

Há também o DC Cinematic Universe mais amplo a se considerar, onde Batman às vezes desempenha um papel central ou de fundo, mas não é realmente visto. Embora Batman nunca tenha aparecido em Mulher Maravilha de 2017, ele instigou a trama do filme. A Wayne Enterprises do Batman também é mencionada em Man of Steel de 2013. E não vamos esquecer o DC Animated Universe também, que é carregado com conteúdo do Batman.

Como resultado, não podemos fornecer uma ordem de exibição única e claramente definida. Então, nós criamos vários pedidos, todos estrelando o Cruzado com capa. Vá para o final das nossas versões de lista com marcadores desses pedidos se quiser uma experiência sem spoiler.

Nota: Existem spoilers abaixo.

Este é um filme independente. É um bom ponto de partida para os filmes se você realmente quiser mergulhar em todas as coisas do Batman. A intenção era que fosse lançado pela 20th Century Fox antes da série de 1966 na ABC, mas chegou aos cinemas dois meses após a estreia do episódio final da primeira temporada.

O personagem de Batman apareceu pela primeira vez em Detective Comics No. 27 em 1939. Ele foi originalmente chamado de "Homem-Morcego", embora também seja conhecido como Cruzado com Capa ou Cavaleiro das Trevas. Não foi até 1966 que Adam West assumiu o papel em um filme live-action, estrelando ao lado de Burt Ward como Robin. O filme estreou na verdade após a primeira temporada do programa de TV Batman, do qual falaremos mais tarde.

Batman: O Filme é interessante porque apresenta não um, mas quatro dos mais famosos inimigos do Batman: O Enigma, O Pinguim, a Mulher-Gato e o Coringa de Cesar Romero. Todo esse bando de supervilões se une para tentar derrotar o Batman, com a esperança de dominar o mundo.

squirrel_widget_167546

A Warner Bros deu o pontapé inicial no universo cinematográfico original dos filmes de ação ao vivo do Batman, com o lançamento de Batman de Tim Burton em 1989. Esse filme, e os três filmes que se seguem, realmente prepararam o cenário para os próximos 25 anos, nos quais os super-heróis dominam o bilheteria. Curiosamente, três atores diferentes interpretam Batman nesta "antologia", e os próprios filmes variam em tema e qualidade.

Há também uma coleção impressionante de atores apresentados, de Michael Keaton e Jack Nicholson a Jim Carrey e Michelle Pfeiffer.

Este é o primeiro filme "moderno" do Batman. Ele vê Michael Keaton assumir o manto de Caped Crusader para limpar as ruas de Gotham antes de seu bicentenário. Quando um tiroteio começa na fábrica da Axis Chemical entre a polícia e um grupo de gângsteres liderados por Jack Napier de Jack Nicholson, Batman naturalmente responde. Na luta que se segue, Napier é jogado em um tanque de produtos químicos e deixado para morrer.

No entanto, ele emerge, transformado no louco conhecido como Coringa. Cabe a Batman detê-lo antes que envenene a população de Gotham com um gás Smylex mortal que causa risadas histéricas em suas vítimas antes que morram.

Depois de derrotar o Coringa, o Batman de Michael Keaton deve lutar contra seu próximo inimigo, O Pinguim, interpretado por Danny Devito, que se associou a um milionário decadente, Max Shreck (Christopher Walken), para escapar dos esgotos sob Gotham. Batman começou um relacionamento amoroso com a secretária de Shreck, Selina Kyle (também conhecida como Mulher-Gato, interpretada por Michelle Pfeiffer) e, no final, não é apenas a trama do Pinguim para sequestrar e matar os filhos primogênitos de cidadãos de Gotham que Batman deve enfrentar, mas também A sede da Mulher-Gato por vingança contra Shreck.

Micheal Keaton e Tim Burton se recusaram a voltar para outro filme do Batman, infelizmente para nós. Isso significa que Batman Forever tem um tom muito mais leve e peculiar do que os filmes anteriores. Val Kilmer joga com o Batman desta vez, enquanto ele vai contra Duas-Caras (Tommy Lee Jones) e o Charada (Jim Carrey). Este filme também apresenta Robin (interpretado por Chris ODonnell) ao público moderno.

Enquanto Batman tenta deixar sua personalidade de combate ao crime para trás para viver uma vida normal com Chase Meridian (Nicole Kidman), o Riddler descobre sua verdadeira identidade, graças a um dispositivo de ondas cerebrais que ele inventou, que leva à captura de Chase e à percepção de Bruce de que ele o fará sempre seja o Batman.

Embora muitas vezes ridicularizado como a pior oferta absoluta na série Batman, as crianças dos anos 90 podem discordar. Achamos que vale a pena assistir a Batman e Robin.

George Clooney interpreta Batman aqui, mas Chris ODonnell retorna como Robin. Os mocinhos também adicionam uma Batgirl à sua programação, a icônica Alicia Silverstone. E o trio enfrenta Dr. Freeze de Arnold Schwarzenegger e Ivy Venenosa de Uma Thurman. Que elenco! Podemos até ver seu capanga mascarado, Bane (Jeep Swenson). Talvez a melhor parte, porém, sejam os 7.000 trocadilhos relacionados ao gelo ditos pelo Dr. Freeze.

squirrel_widget_167538

Com o fim da primeira Antologia do Batman, veio também o fim dos mamilos de morcego . Havia um plano para um quinto filme, centrado em torno do vilão Espantalho, que durou quase uma década até que Christopher Nolan assumiu e levou a franquia Batman a patamares sem precedentes.

Então, é difícil de acreditar nisso, com a forma como a maioria das franquias de super-heróis funciona hoje, mas foram necessários cinco filmes para vermos toda a história de origem do Batman na tela grande. Este filme segue Bruce Wayne de Christian Bale, desde o assassinato de seus pais até sua jornada pelo mundo, onde ele aprende a lutar e é recrutado para a Liga das Sombras por Henri Ducard de Liam Neeson.

Quando ele finalmente volta para casa, ele deve lutar contra o Espantalho (Cillian Murphy), que usa uma toxina que altera a mente para causar alucinações aterrorizantes.

Este filme serve como uma realização culminante para, talvez, todos os filmes de super-heróis. Vemos o confronto de Batman com seu inimigo mais perigoso, o Coringa, que é interpretado pelo falecido Heath Ledger. Joker assume o controle do mundo do crime organizado de Gotham, inventa uma trama tortuosa e desfigura o promotor distrital da cidade, Harvey Dent, enquanto tenta forçar Batman a quebrar sua única regra: recusar-se a matar qualquer um de seus inimigos.

A trilogia Dark Knight chega ao fim, com a chegada de Bane (Tom Hardy) à cidade de Gotham.

Bruce Wayne tornou-se um recluso desde que convenceu o Comissário Gordon (Gary Oldman) a culpá-lo pela violência de Harvey Dent e, como resultado, Batman não é visto há oito anos. A realidade de seus criminosos que lutam contra a vida todas as noites também se instalou para Bruce, quando uma visita ao médico mostra a ladainha de como seu corpo começou a se decompor. Isso o deixa totalmente despreparado para enfrentar Bane, um ex-membro da Liga das Sombras, que vem a Gotham para completar o plano de Ras Al Ghul de destruir a cidade.

squirrel_widget_167554

Quando The Dark Knight de Christopher Nolan foi lançado, outra empresa pouco conhecida da qual você provavelmente nunca ouviu falar, a Marvel, começou a fazer seus próprios filmes em quadrinhos. Então, fez sentido para a DC, com seu enorme acúmulo de personagens, criar um universo cinematográfico mais amplo com conexões com o Batman.

Batman v Superman pega 18 meses após os eventos de Man of Steel de 2013. Ben Affleck retrata uma versão de Bruce Wayne que luta contra os bandidos há 20 anos. Ele vê o Superman (Henry Cavill) como uma ameaça existencial para a humanidade. Enquanto isso, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) está fazendo seus próprios planos para lidar com o Superman, incluindo a obtenção de um monte de kryptonita e acesso ao corpo do General Zod.

Batman descobre sobre o estoque de criptonita na Lexcorp e a rouba, permitindo que ele crie uma armadura movida a criptonita para derrotar o Superman.

O Esquadrão Suicida segue um grupo de criminosos presos do Universo DC, como Pistoleiro (Will Smith) e Harley Quinn (Margot Robbie), que recebem sentenças reduzidas em troca de completar uma missão altamente perigosa da qual provavelmente não sobreviverão. O filme apresenta o Batman de Ben Affleck em algumas cenas enquanto se prepara para a formação da Liga da Justiça.

Dois anos se passaram desde a morte de Superman, e a humanidade ainda está se recuperando de sua perda. O Batman de Ben Affleck e a Mulher Maravilha de Gal Gadot iniciaram o processo de formação de uma equipe que pode ajudar a proteger a humanidade de ameaças que eles nunca poderiam enfrentar por conta própria.

No entanto, eles logo descobrem que não são páreo para a criatura conhecida como Steppenwolf, que planeja usar dispositivos conhecidos como Mother Boxes para terraformar a Terra em um planeta inabitável como seu mundo natal. (Verifique também a Ultimate Edition, que tem 31 minutos de filmagem extra.)

Joker é uma história de origem para o maior vilão do Batman. Acompanha Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, um homem perturbado que espera ser um comediante. Nós o vemos se transformar no louco conhecido como Coringa. O filme também nos mostra a morte dos pais de Bruce Wayne mais uma vez, caso você não tenha visto o suficiente.

É difícil colocar o Joker nesta linha do tempo por alguns motivos. É uma história de origem ambientada em 1981 - mas quando o escritor / diretor Todd Phillips escreveu o roteiro, ele queria que fosse um filme independente que não tivesse nada a ver com o DC Extended Universe. No entanto, desde então, Joker foi indicado para 11 Oscars, e a Warner Bros, a empresa que detém os direitos de Batman, anunciou mais um reboot de Batman estrelado por Robert Pattinson como Batman. Portanto, não nos chocaríamos se Joker acabasse tendo mais a ver com o Universo DC.

Não há uma "ordem certa" aqui, pois estão todos desconectados e não cronológicos. Portanto, recomendamos assisti-los na ordem de lançamento. Você pode assisti-los antes ou depois dos filmes. Não fará muita diferença, embora talvez assista Batman de 1966 antes de Batman: The Movie.

Este é o primeiro Batman live-action e é estrelado por Lewis Wilson. É uma série de 15 capítulos da Columbia Pictures que estreou nos cinemas e agora está disponível para assistir no YouTube .

Outra produção em série da Columbia, Batman (Robert Lowery) e Robin (Johnny Duncan) aparecem e lutam contra o Wizard. Esta série, que também foi exibida nos cinemas, às vezes é conhecida como The New Adventures of Batman e Robin the Boy Wonder.

Atualmente também está disponível no YouTube .

Esta é a primeira aparição de Adam West como o Caped Crusader - antes mesmo de seu filme live-action de 1966. Ele mantém o papel por três temporadas na ABC, oferecendo uma visão mais cômica, especialmente em comparação com as versões modernas de O Cavaleiro das Trevas.

Gotham estreou em 2014 na Fox e segue um jovem comissário Gordon (Ben McKenzie) enquanto ele inicia sua carreira após o assassinato dos pais de Bruce Wayne. Ele também apresenta o jovem Bruce Wayne (David Mazouz), que está lidando com a morte de seus pais enquanto era criado por Alfred (Sean Pertwee). A série também apresenta muitos vilões, que serão problemas para o Batman no futuro.

Titans vai ao ar na CW e segue a história de Dick Grayson, também conhecido como o ajudante do Batman, Robin. Ele deixou esse manto para trás e se tornou o líder do grupo de heróis conhecido como Titãs. O principal enredo da série é baseado na vida anterior de Dick como Robin e seu relacionamento com Bruce Wayne, interpretado em Titãs por Iain Glen.

Se você já se perguntou como Alfred criou Bruce Wayne, bem, Epix tem um show para você: Pennyworth. Segue o mordomo, mas muito antes de ele ser mordomo. Em vez disso, ele o mostra como um jovem recém-saído do cargo de membro do SAS e tentando abrir uma empresa de segurança em 1960.

O show é mais uma série de suspense de espionagem do que um show de super-heróis, com Alfred, interpretado por Jack Bannon, sendo alvo de um grupo que quer tomar o controle de Londres. Felizmente, ele tem a ajuda de um grupo americano, que por acaso é liderado pelos pais de Batman.

Abaixo, você encontrará versões sem spoiler de tudo detalhado acima.

O filme de Adam West

Batman: o filme (1966)

The Batman Motion Picture Anthology

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman e Robin (1997)

Trilogia do Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

Universo cinematográfico DC estendido

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Esquadrão Suicida (2016)

Liga da Justiça (2017)

Joker (2019)

O Batman (1943 - série teatral)

Batman e Robin (1949 - série teatral)

Batman (1966 a 1969 - série de TV)

Gotham (2014 a 2019 - série de TV)

Titãs (2018 até o presente - série de TV)

Pennyworth (de 2019 até o presente - série de TV)

OK, então há uma longa lista de filmes e séries de animação do Batman que variam em qualidade e importância.

O mais influente deles é Batman: The Animated Series de 1992, que nos deu a icônica risada do Coringa de Mark Hammil e criou o personagem Harley Quinn, ao mesmo tempo que gerou uma litania de spin-offs. Enquanto isso, existem muitos filmes de animação, que são adaptações diretas dos quadrinhos, embora a exceção mais notável seja o Lego Batman, extremamente bem-sucedido financeiramente.

Se você quiser ver a lista completa de filmes animados do Batman, clique aqui . Mas se você quiser um pedido de visualização rápido e obrigatório, veja abaixo:

Batman: The Animated Series (1992 a 1995 - série de TV animada)

Batman: Under The Red Hood (2010 - filme de animação)

Batman: Ano Um (2011 - filme de animação)

The Dark Knight Returns (2012 - filme de animação)

Batman: The Killing Joke (2016 - filme de animação)

Lego Batman (2017 - filme de animação)

Então talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Escrito por Maggie Tillman.