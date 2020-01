Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A NBCUniversal está lentamente revelando mais detalhes sobre o seu próximo serviço de streaming de vídeo: Peacock .

A empresa revelou recentemente o nome, baseado no colorido logotipo de pavão da NBC, e disse que oferecerá aos cortadores de cordas uma série de séries originais de showrunners que trabalharam com a NBCUniversal, bem como programas de TV e filmes do braço Universal da NBC. NBCUniversal. Portanto, competirá efetivamente com a CBS All Access, Showtime, HBO Now e o novo Disney +.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o Peacock.

O que é o NBCUniversal Peacock?

O Peacock é um próximo serviço de streaming de vídeo que se baseará nas propriedades da NBC Universal, incluindo as divisões de notícias, esportes, cabo sem script e espanhol, para oferecer aos assinantes um catálogo completo de conteúdo. É descrito como tendo dramas, comédias, séries não escritas, filmes e conteúdo infantil, além de "momentos oportunos e atemporais", como os Jogos Olímpicos e as eleições de 2020.

A NBCUniversal disse que o nome Peacock é "um aceno ao icônico logotipo da NBC e ao rico legado da NBCUniversal de criar filmes, séries de TV, personagens e franquias amados que estiveram no epicentro da cultura pop e continuarão a definir o futuro do entretenimento".

Programa de TV de pavão e programação de filmes

O Peacock oferecerá programação original e muitos hits dos "cofres da NBC", incluindo The Office e Parks and Recreation. Ele até "tomará o centro do palco" de alguma forma durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2020. No total, no lançamento, o Peacock terá mais de 15.000 horas de conteúdo.

Aqui estão três "tópicos" que a NBCUniversal está realmente promovendo:

Dramas originais: Incluindo a reinicialização do Battlestar Galactica de Sam Esmail; Dr. Death, estrelado por Alec Baldwin, Jamie Dornan e Christian Slater; Admirável mundo novo, com Demi Moore; Armas de Mujer da equipe por trás de La Reina del Sur, de Telemundo

Incluindo a reinicialização do Battlestar Galactica de Sam Esmail; Dr. Death, estrelado por Alec Baldwin, Jamie Dornan e Christian Slater; Admirável mundo novo, com Demi Moore; Armas de Mujer da equipe por trás de La Reina del Sur, de Telemundo Comédias clássicas: incluindo Parks and Recreation e The Office, que serão exibidos exclusivamente no Peacock. Além disso, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Saúde, Todo mundo adora Raymond, Frasier, Saturday Night Live, Will and Grace, King Of Queens e Married With Children.

incluindo Parks and Recreation e The Office, que serão exibidos exclusivamente no Peacock. Além disso, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Saúde, Todo mundo adora Raymond, Frasier, Saturday Night Live, Will and Grace, King Of Queens e Married With Children. Comédias originais de Jimmy Fallon, Seth Meyers, Lorne Michaels, Mike Schur, Ed Helms, Jada Pinkett Smith, Rashida Jones e Tracey Wigfield.

Em termos de programas, você pode esperar clássicos da NBC como: 30 Rock, Bates Motel, Battlestar Galactica, Brooklyn Nine-Nine, Saúde, Chrisley sabe o melhor, Covert Affairs, Downton Abbey, Downton Abbey, Everybody Loves Raymond, Frasier, Friday Night Lights, House, KUWTK, rei do Queens, casado ... Com filhos, monge, paternidade, psicologia, dores reais, Saturday Night Live, Superstore, The Real Housewives, chef de cozinha e Will and Grace.

O Peacock também apresentará sucessos de bilheteria e filmes aclamados da Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination e os maiores estúdios de Hollywood. Esses títulos de filmes incluem: Torta Americana, Damas de Honra, Batido, Conheça os Pais, Conheça os Fockers, Uma Mente Bonita, De Volta para o Futuro, Brokeback Mountain, Cassino, Dallas Buyers Club, Faça a Coisa Certa, Erin Brockovich, ET The Extra-Terrestre, Campo dos Sonhos, Mandíbulas, Mamma Mia !, Shrek, The Breakfast Club e franquias como Bourne, Meu Malvado Favorito e Velozes e Furiosos.

Telemundo, uma importante rede de língua espanhola, estará disponível no Peacock. Você pode esperar 3.000 horas de Telemundo, incluindo títulos populares como 100 Dias Para Volver, Betty em NY, El Baron e Preso No. 1.

Nenhum dos shows anunciados definiu datas de estreia no momento.

Peacock oferecerá dramas originais, incluindo:

Dr. Death: Baseado em um podcast estrelado por Jamie Dornan, Alec Baldwin e Christian Slater.

Baseado em um podcast estrelado por Jamie Dornan, Alec Baldwin e Christian Slater. Uma reinicialização do Battlestar Galactica. Está vindo do produtor do Sr. Robot, Sam Esmail

Está vindo do produtor do Sr. Robot, Sam Esmail Admirável Mundo Novo: Baseado no romance distópico de Aldous Huxley e estrelado por Alden Ehrenreich (Solo: Uma História de Guerra nas Estrelas) e Demi Moore

Baseado no romance distópico de Aldous Huxley e estrelado por Alden Ehrenreich (Solo: Uma História de Guerra nas Estrelas) e Demi Moore Angelyne: Uma série limitada de Emmy Rossum.

Uma série limitada de Emmy Rossum. Um de nós está mentindo: Baseado no thriller de mistério mais vendido do New York Times.

Baseado no thriller de mistério mais vendido do New York Times. Hatching Twitter series: Conta a “história de amizades traídas e lutas de poder de alto risco que acompanharam a ascensão meteórica da infame empresa de tecnologia”, segundo o The Hollywood Reporter. Ele "explorará os verdadeiros mentores por trás de tudo, como foi feito e as colossais ramificações que a tecnologia terá em nosso futuro".

Conta a “história de amizades traídas e lutas de poder de alto risco que acompanharam a ascensão meteórica da infame empresa de tecnologia”, segundo o The Hollywood Reporter. Ele "explorará os verdadeiros mentores por trás de tudo, como foi feito e as colossais ramificações que a tecnologia terá em nosso futuro". Divisão Um: Uma "comédia de maior idade sobre um time de futebol feminino colegial que está perdendo tempo que recebe uma nova treinadora - uma ex-jogadora de futebol profissional que caiu de graça - e deve decidir se vai ou não correr o risco de tentando ser ótimo. ”

Peacock oferecerá comédias originais, incluindo:

Rutherford Falls: co-criado por Mike Schur, Ed Helms e Sierra Teller Ornelas, e estrelado por Ed Helms.

co-criado por Mike Schur, Ed Helms e Sierra Teller Ornelas, e estrelado por Ed Helms. Straight Talk: De Rashida Jones e Jada Pinkett Smith

De Rashida Jones e Jada Pinkett Smith Uma reinicialização de Saved By the Bell de Tracey Wigfield (30 Rock), com Elizabeth Berkley e Mario Lopez.

de Tracey Wigfield (30 Rock), com Elizabeth Berkley e Mario Lopez. Punky Brewster: estrelado por Soleil Moon Frye como uma versão adulta de sua personagem

estrelado por Soleil Moon Frye como uma versão adulta de sua personagem Uma nova temporada da APBio, estrelada por Glenn Howerton e Patton Oswalt

estrelada por Glenn Howerton e Patton Oswalt Um segundo spinoff da série Psyc.

The Adventure Zone é uma "série de comédia animada de fantasia, cheia de corações e partidos, que segue um trio improvável e mal equipado e seu ator Dungeon Master, enquanto eles embarcam relutantemente em uma missão para salvar seu mundo".

é uma "série de comédia animada de fantasia, cheia de corações e partidos, que segue um trio improvável e mal equipado e seu ator Dungeon Master, enquanto eles embarcam relutantemente em uma missão para salvar seu mundo". MacGruber: Depois de ficar na prisão por uma década, MacGruber está fora e se vê de frente para o brigadeiro comandante Enos Queeth. Todos os personagens do filme original parecem ajudar a salvar o mundo.

Depois de ficar na prisão por uma década, MacGruber está fora e se vê de frente para o brigadeiro comandante Enos Queeth. Todos os personagens do filme original parecem ajudar a salvar o mundo. Clean Slate: a comédia de Norman Lear sobre um proprietário de lava-rápido do sul que se reúne com seu filho distante, uma mulher trans chamada Desiree, interpretada por Laverne Cox.

a comédia de Norman Lear sobre um proprietário de lava-rápido do sul que se reúne com seu filho distante, uma mulher trans chamada Desiree, interpretada por Laverne Cox. Esperando: Mindy Kaling estrela como uma mulher independente chamada Ellie, que se torna mãe com seu melhor amigo gay, Jonathan. Ellie pergunta a Jonathan se ele vai doar seu esperma e eles tentam se tornar uma família juntos.

Mindy Kaling estrela como uma mulher independente chamada Ellie, que se torna mãe com seu melhor amigo gay, Jonathan. Ellie pergunta a Jonathan se ele vai doar seu esperma e eles tentam se tornar uma família juntos. Girls5Eva: Um novo show produzido por Tina Fey sobre um grupo de garotas dos anos 90 que se reúne.

O Peacock apresentará programação sem script, incluindo:

Quem escreveu isso: uma nova documentação do Saturday Night Live do criador Lorne Michaels, explorando as personalidades famosas na frente e atrás da câmera.

uma nova documentação do Saturday Night Live do criador Lorne Michaels, explorando as personalidades famosas na frente e atrás da câmera. Uma série de talk show original de Jimmy Fallon em colaboração com Matador Content e Universal Television Alternative Studio.

em colaboração com Matador Content e Universal Television Alternative Studio. Um programa semanal noturno estrelado por Amber Ruffin e produzido por Seth Meyers

e produzido por Seth Meyers E um spinoff da franquia The Real Housewives da Bravo .

A Universal Pictures está desenvolvendo filmes originais e séries de animação para Peacock. A DreamWorks Animation também criará conteúdo animado original para o Peacock. Títulos e linhas de registro exatos ainda não foram revelados.

Peacock terá dublagens espanholas originais, incluindo:

Armas de Mujer, uma nova série dos criadores de La Reina del Sur

Peacock também transmitirá quase todos os shows da Dick Wolfs Wolf Entertainment, incluindo Lei e Ordem, Lei e Ordem: SVU, Lei e Ordem: Intenção Criminal, Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med.

Como você assiste Peacock?

Presumivelmente, você poderá acessar o Peacock na maioria dos players de mídia de streaming e TVs inteligentes, embora uma lista de dispositivos suportados ainda não seja conhecida.

O Peacock requer cabo?

Não. Não exigirá uma assinatura a cabo e estará disponível nas camadas com suporte e sem anúncios.

Quanto custa o Peacock?

O pavão estará disponível em três níveis:

Peacock Free: Uma opção gratuita que vem com programação limitada. Consiste em 7.500 horas de programação, incluindo acesso no dia seguinte às temporadas atuais dos programas da NBC, filmes da Universal, SNL, Vault e Family Movie Night.

Uma opção gratuita que vem com programação limitada. Consiste em 7.500 horas de programação, incluindo acesso no dia seguinte às temporadas atuais dos programas da NBC, filmes da Universal, SNL, Vault e Family Movie Night. Peacock Premium with Ads: uma versão suportada por anúncios que é gratuita para os clientes da Comcast e custa US $ 5 por mês para todos os outros. Inclui tudo o que o Peacock Free tem, mas também esportes ao vivo e acesso antecipado a shows noturnos. Os assinantes de cabo Comcast e Cox terão acesso gratuito ao Peacock Premium com anúncios ou podem pagar apenas US $ 5 por mês por uma versão sem anúncios.

uma versão suportada por anúncios que é gratuita para os clientes da Comcast e custa US $ 5 por mês para todos os outros. Inclui tudo o que o Peacock Free tem, mas também esportes ao vivo e acesso antecipado a shows noturnos. Os assinantes de cabo Comcast e Cox terão acesso gratuito ao Peacock Premium com anúncios ou podem pagar apenas US $ 5 por mês por uma versão sem anúncios. Peacock Premium: uma opção de assinatura sem anúncios de US $ 10 por mês, aberta a todos. Esse nível combina os dois níveis anteriores, descarta os anúncios e inclui jogos de futebol da Premier League não televisionados.

O Peacock já está disponível?

Os clientes Xfinity X1 e Flex US da Comcast terão acesso ao Peacock Premium a partir de 15 de abril. Será lançado nacionalmente em 15 de julho.

Onde o Peacock será lançado?

Está vindo para os EUA. Um lançamento internacional não foi anunciado.