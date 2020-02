18 transmissões de filmes e TV divertidamente reimaginadas com o Photoshop

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você já assistiu a um filme ou programa de TV e pensou que outro ator poderia ser adequado ao papel principal? Agora, graças a outro brilhante concurso no Design Crowd, você pode deixar sua imaginação correr solta graças aos esforços de alguns brilhantes Photoshoppers.

Esses artistas receberam o desafio de imaginar que estavam encarregados de reformular e publicar os resultados.

Reunimos alguns de nossos favoritos para você aproveitar, mas não deixe de conferir todas as entradas anteriores para algumas gargalhadas extras.

E se o elenco de Breaking Bad fosse substituído pelo de Big Bang Theory? Adoramos o pensamento de Sheldon Cooper cozinhar metanfetamina. Certamente um uso interessante de seu enorme poder cerebral.

Desistindo do jogo da metanfetamina pela vida de um motociclista, Walter White poderia ter sido ainda mais uma máquina malvada. Couros, porco e faca no quadril. Ele certamente parece o papel.

Não há como negar que Rowan Atkinson é um ator magistral . Ele é muito mais do que apenas palhaçada e comédia maluca. Nós nos perguntamos como ele teria lidado com o papel de Walter White em Breaking Bad. Certamente teria sido uma série muito diferente.

Tem havido muita publicidade online desde que o novo trailer do filme Joker foi lançado. Pelo que vimos, parece que Joaquin Phoenix fez um trabalho incrível com o papel, mas vendo esse Photoshop, adoraríamos ver como Rowan Atkinson interpretaria o personagem.

Embora ele possa lutar para assumir o papel de uma pessoa de menor estatura, o incrível Jack Nicholson sem dúvida assumiu o caráter de Tyrion Lannister com gosto.

Um novo filme dos Muppets está em andamento, só que desta vez com um tema adulto, algumas travessuras e muita bebida. Na verdade, adoraríamos ver esse aqui apenas para ver Elmo do seu rosto.

Este não é apenas hilário, é realmente bastante inteligente também. Afinal, os Exterminadores deveriam poder disfarçar-se e atacar quando menos se esperasse. Zach Galifianakis certamente não parece uma máquina de matar, mas apostamos que ele mataria o papel.

Nós amamos Dexter, foi um show de crack. Agora, esse Photoshop faz com que imaginemos como seria se ele fosse reiniciado com Jim Parsons no papel de serial killer.

Não são apenas os programas de TV e filmes comuns que estão recebendo o tratamento de re-elenco. Os desenhos também estão passando por uma transformação. Gostamos da ideia de vários personagens de desenho animado aparecendo em um programa e substituindo a programação atual. Fred Flinstone como Stan Smith seria especialmente hilário.

E se o clássico Friends dos anos 90 não fosse uma comédia, mas sim um programa muito diferente sobre cinco amigos e seu amigo assassino em série? Todos eles têm um segredo para esconder e alguns corpos para enterrar.

Tínhamos muito amor por George Peppard como Hannibal, mas gostamos da idéia de ver Arnold Schwarzenegger interpretando o coronel John "Hannibal" Smith. Mas seria bom ter dois homens corpulentos em um show?

Se Quentin Tarantino decidiu invadir o mundo dos desenhos animados, talvez isso pudesse ter acontecido? A namorada de Popeye entra em uma briga violenta armada com um agasalho amarelo e uma katana mortal. Observação interessante.

A vida após Fraiser foi certamente interessante para Niles Crane. Juntou-se a uma gangue de poder branco, passou algum tempo na prisão e depois tentou mudar sua vida. Esse sorriso em seu rosto esconde um mundo de dor.

Imagine um mundo onde o adorável ogro Shrek escondia um segredo mortal. Sob aquela pele verde, ele estava empacotando um endosqueleto de metal e a programação para matar John Connor. Certamente uma reviravolta inesperada na série.

Ben Stiller pode ter sido hilário como Zoolander, mas ele poderia conseguir um jovem super-homem? Não temos tanta certeza. Mas ele certamente teria sido um elenco interessante em Smallville.

O advogado do diabo era um filme icônico e um clássico absoluto. Pacino e Reeves fizeram um ótimo par. Mas e se Jim Carey assumisse a liderança? As coisas teriam sido muito diferentes.

Escolher Jim Carey como o Coringa é realmente uma ótima idéia em nossa mente. Afinal, ele já usou uma máscara e fez uma fantástica mudança de personagem ao fazê-lo. Um pouco de cabelo verde e maquiagem selvagem e não temos dúvida de que ele canalizaria seu louco interior.

Uma cena clássica da American Beauty agora se torna ainda mais estranha e estranha com a adição de Kermit. E, claro, o conhecimento dos erros do Sr. Spacey.