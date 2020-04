Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não há escassez de serviços de streaming disponíveis, e ainda assim, a Warner Media está lançando um nesta primavera chamado HBO Max.

A HBO Max combinará todas as ofertas da HBO com os filmes da Warner Bros e os programas de TV Turner. Também incluirá originais e programação das outras marcas da Warner Media. Os serviços existentes da HBO , HBO Now e HBO Go , ainda estarão disponíveis e serão diferentes do HBO Max. Embora cada um ofereça conteúdo da HBO, apenas o HBO Max terá conteúdo original com o conteúdo da Warner Media.

Além disso, o HBO Max não exigirá um login por cabo como o HBO Go e não será mais caro que o HBO Now. Aqui está o que você precisa saber sobre isso.

Onde toda a HBO encontra seus programas, filmes e novos Max Max originais. Transmissão em 27 de maio.



Inscreva-se para atualizações: https://t.co/e3U0f0wgAV pic.twitter.com/SbBjZ0smb8 - HBO Max (@hbomax) 21 de abril de 2020

A HBO Max está programada para ser lançada nos EUA em 27 de maio de 2020.

Eventualmente, a HBO Max chegará à América Latina e Europa. A América Latina receberá o HBO Max primeiro, a partir de 2021.

HBO Max custará US $ 14,99 por mês. (Esse é o mesmo preço da HBO Now.) Ainda não há informações sobre preços ou disponibilidade no Reino Unido.

Como a HBO Max oferecerá mais para assistir do que a HBO Now e a HBO Go, a WarnerMedia e a AT&T esperam que os usuários de ambos os serviços atualizem para a HBO Max. Os assinantes existentes da HBO na AT&T e HBO Now assinantes de cobrança direta receberão o HBO Max gratuitamente. Os clientes que assinarem os pacotes premium de vídeo, celular e banda larga da AT&T também receberão pacotes com o HBO Max, sem nenhum custo extra.

Qualquer coisa que você possa assistir na HBO, HBO Now e HBO Go estará disponível na HBO Max. Mas, a HBO Max também terá exclusivamente novo conteúdo original chamado Max Originals. Você poderá acessar a programação das marcas Warner Media, como Warner Bros, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies e Cartoon Network.

Terá todo o catálogo existente da HBO, incluindo Game of Thrones e Big Little Lies, e, claro, qualquer coisa nova na rede. Aqui estão alguns projetos futuros para a HBO (e, portanto, HBO Max) em 2020 e 2021:

O Estranho de Stephen King: Um mistério sombrio estrelado por Ben Mendelsohn, produzido e dirigido por Jason Bateman

Um mistério sombrio estrelado por Ben Mendelsohn, produzido e dirigido por Jason Bateman País de Lovecraft: Uma série de terror única, baseada em um romance de Matt Ruff, escrito e executivo produzido por Misha Green e produzido por Jordan Peele e JJ Abrams.

Uma série de terror única, baseada em um romance de Matt Ruff, escrito e executivo produzido por Misha Green e produzido por Jordan Peele e JJ Abrams. The Nevers: a nova série de ficção científica de Joss Whedon, estrelada por Laura Donnelly

a nova série de ficção científica de Joss Whedon, estrelada por Laura Donnelly A Era Dourada: O mundo opulento de Nova York de 1885, de Julian Fellowes de Downton Abbey

O mundo opulento de Nova York de 1885, de Julian Fellowes de Downton Abbey Avenue 5: alta sátira a bordo de um navio de cruzeiro espacial de Armando Iannucci (Veep), estrelado por Hugh Laurie e Josh Gad

alta sátira a bordo de um navio de cruzeiro espacial de Armando Iannucci (Veep), estrelado por Hugh Laurie e Josh Gad The Undoing: Um thriller psicológico de David E. Kelley, dirigido por Susanne Bier, estrelado por Nicole Kidman e Hugh Grant

Um thriller psicológico de David E. Kelley, dirigido por Susanne Bier, estrelado por Nicole Kidman e Hugh Grant The Plot Against America: Uma história reimaginada baseada no romance de Phillip Roth, escrito e executivo, produzido por David Simon e Ed Burns, estrelado por Winona Ryder e John Turturro

Uma história reimaginada baseada no romance de Phillip Roth, escrito e executivo, produzido por David Simon e Ed Burns, estrelado por Winona Ryder e John Turturro Perry Mason: O drama jurídico clássico para uma nova geração, produzido por Robert Downey Jr e Susan Downey, com Matthew Rhys no papel-título

O drama jurídico clássico para uma nova geração, produzido por Robert Downey Jr e Susan Downey, com Matthew Rhys no papel-título Eu sei que isso é verdade: um complexo drama familiar estrelado por Mark Ruffalo interpretando irmãos gêmeos, um dos quais com esquizofrenia, baseado no best-seller de Wally Lamb, escrito e dirigido por Derek Cianfrance.

um complexo drama familiar estrelado por Mark Ruffalo interpretando irmãos gêmeos, um dos quais com esquizofrenia, baseado no best-seller de Wally Lamb, escrito e dirigido por Derek Cianfrance. House of the Dragon: Um spin-off de Game of Thrones baseado no livro de George RR Martin da história de Westerosi, Fire and Blood.

A HBO terá um novo conteúdo original chamado Max Originals. Como parte desse esforço, a empresa tem um contrato exclusivo com a produtora de Reese Witherspoon, Hello Sunshine. Aqui estão os Max Originais que foram anunciados:

Dune: The Sisterhood: Uma adaptação do livro de Brian Herbert e Kevin Anderson baseado no mundo criado pelo livro de Frank Herbert Dune, do diretor Denis Villeneuve

The Sisterhood: Uma adaptação do livro de Brian Herbert e Kevin Anderson baseado no mundo criado pelo livro de Frank Herbert Dune, do diretor Denis Villeneuve Vice de Tóquio: Baseado no relato de Jake Adelstein em primeira mão da batida da Polícia Metropolitana de Tóquio, estrelado por Ansel Elgort

Baseado no relato de Jake Adelstein em primeira mão da batida da Polícia Metropolitana de Tóquio, estrelado por Ansel Elgort The Flight Attendant: Uma série de suspense de uma hora baseada no romance de Chris Bohjalian, que estrelará Kaley Cuoco, que também é produtor executivo ao lado de Greg Berlanti

Uma série de suspense de uma hora baseada no romance de Chris Bohjalian, que estrelará Kaley Cuoco, que também é produtor executivo ao lado de Greg Berlanti Love Life: Uma série de antologia de comédia romântica de meia hora e 10 episódios, estrelada por Anna Kendrick, estrela de "Pitch Perfect", que também produzirá ao lado de Paul Feig

Uma série de antologia de comédia romântica de meia hora e 10 episódios, estrelada por Anna Kendrick, estrela de "Pitch Perfect", que também produzirá ao lado de Paul Feig Station Eleven: Uma série limitada pós-apocalíptica baseada no best-seller internacional de Emily St John Mandel, adaptada por Patrick Somerville e dirigida por Hiro Murai.

Uma série limitada pós-apocalíptica baseada no best-seller internacional de Emily St John Mandel, adaptada por Patrick Somerville e dirigida por Hiro Murai. Made for Love: adaptação de 10 episódios, meia hora, direto da série, baseada no romance tragicômico de mesmo nome de Alissa Nutting, também de Somerville e dirigido por SJ Clarkson

adaptação de 10 episódios, meia hora, direto da série, baseada no romance tragicômico de mesmo nome de Alissa Nutting, também de Somerville e dirigido por SJ Clarkson Gremlins: Uma série animada da Warner Bros Animation e Amblin Entertainment baseada no filme original

A HBO planeja lançar 31 séries Max Originals. Então, quando combinado com a série HBO, isso significa que haverá 69 shows originais na HBO Max em seu primeiro ano. Metade deles, supostamente, será direcionado a um público adulto jovem,

Haverá shows e filmes do Universo DC, Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang, Warner Bros, New Line Cinema, TNT, TBS e muito mais. Todos os 236 episódios de Friends estarão disponíveis na HBO Max, como também em séries como The Fresh Prince of Bel-Air e Katy Keene, spin-off de Riverdale. De fato, a HBO Max será a transmissão exclusiva para a CW a partir do outono de 2019.

Como a HBO Max oferecerá uma seleção de conteúdo do Universo DC, você terá acesso a uma nova série da DC Entertainment, chamada Batwoman, e muito mais. O produtor de Arrow e Riverdale, Greg Berlanti, também está trabalhando em novos títulos relacionados à DC Comics, Green Lantern e Strange Adventures.

Até Adult Swim e Looney Tunes estarão disponíveis

Mais recentemente, a HBO anunciou que a HBO Max sediará um novo documentário sobre Anthony Bourdain, um documentário sobre Amy Schumer, uma comédia de Melissa McCarthy, um documentário com Monica Lewinsky e outros trabalhos como parte de um novo acordo com Bad Robot de JK Abrams.

A HBO disse que Elizabeth Banks, Issa Rae e Mindy Kaling também estão desenvolvendo novos shows para o serviço. Finalmente, a HBO Max será a transmissão exclusiva de South Park, e transmitirá o clássico Friends dos anos 90, bem como The Big Bang Theory, que a HBO pagou mais de US $ 1 bilhão para obter. No total, a HBO Max espera ter 10.000 horas de conteúdo no lançamento.

A HBO disse que o HBO Max estará disponível em uma "grande variedade de dispositivos", incluindo telefones, tablets, web, TVs inteligentes e consoles de jogos.