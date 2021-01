Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A franquia Fast and Furious existe há 20 anos. Sim com certeza. Tivemos duas décadas de corridas de rua, assaltos e espionagem de Dominic Toretto, Brian OConner e sua equipe - ou família, como eles os chamam.

É uma das séries de filmes de maior bilheteria de todos os tempos, com uma receita bruta combinada de mais de US $ 5 bilhões, com nove filmes lançados até agora, incluindo filme spin-off Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw , dois curtas-metragens que se relacionam com esses filmes, outro filme spin-off em construção, bem como um programa de TV spin-off chamado Spy Racers no Netflix .

Fast and Furious 9 está concluído e depois de ter sido adiado por um ano como resultado do surto de coronavírus, deve chegar às ruas em 28 de maio de 2021. Também é dito que haverá um final em duas partes, então mais dois filmes se seguirão Velozes e furiosos 9.

Como acontece com os filmes e programas da Marvel , não é tão simples quanto assistir aos filmes Velozes e Furiosos na ordem em que foram lançados. Claro, você pode assisti-los em ordem cronológica, mas se quiser seguir o enredo da forma como foi planejado, você precisará embaralhar um pouco.

Listamos a melhor ordem para assistir aos filmes Velozes e Furiosos, mas esteja avisado, há spoilers na lista imediata abaixo. Se você quiser uma lista direta sem spoilers, vá para o final.

NOTA: Existem spoilers na lista abaixo.

O primeiro filme Furioso chegou em 2001 e se concentra em Brian OConner (Paul Walker) como um oficial disfarçado da LAPD que se infiltra na gangue de Dominic Toretto (Vin Diesel) na tentativa de descobrir os que estão por trás de uma equipe de assalto envolvendo três Honda Civics .

Brian acaba se apaixonando pela irmã de Dom, Mia, e o filme termina com Brian ajudando Dom a fugir da polícia, dando a ele o carro de 10 segundos que ele deve depois que perdeu seu carro para Dom em uma corrida de rua no início do filme.

O Turbo-Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious é um curta-metragem de seis minutos que foi incluído na edição especial do DVD do segundo filme - 2 Fast 2 Furious. Não é essencial para assistir, mas une o primeiro e o segundo filme, mostrando Brian OConner como um fugitivo procurado pelo FBI por permitir que Dominic Toretto escapasse da captura policial.

No filme de seis minutos, Brian faz as malas e deixa LA antes de ser preso, viajando pelos Estados Unidos e vencendo várias corridas de rua, enquanto o FBI lança uma caçada nacional contra ele. O prelúdio termina com Brian indo para Miami.

2 Fast 2 Furious foca em Brian OConner como o protagonista. Tendo se mudado para Miami, Brian participa de corridas de rua para ganhar a vida, com uma pequena ajuda do mecânico Tej Parker para modificar o carro - um personagem que vai desempenhar um grande papel em filmes posteriores da franquia Velozes e Furiosos.

Brian acaba fechando um acordo com seu ex-chefe - o agente Bilkins do FBI - para voltar ao trabalho disfarçado e derrubar o traficante Carter Verone em troca de uma ficha limpa.

Ele escolhe o amigo de infância Roman Pierce como seu parceiro - outro personagem que passa a ser uma grande parte da franquia Fast and Furious - e juntos eles acabam derrubando Verone, resultando em registros limpos para os dois. Além disso, eles conseguiram algum dinheiro extra que guardaram para si próprios com a queda de Verone.

Los Bandoleros é o segundo curta-metragem da franquia Velozes e Furiosos, com duração de 20 minutos. O objetivo é detalhar eventos que levaram ao quarto filme Velozes e Furiosos, lançado em 2009. Observe que pulamos o terceiro filme da franquia - Velozes e Furiosos: Tokyo Drift - que vem depois.

Los Bandoleros vê o retorno de Dominic Toretto, um fugitivo escondido na República Dominicana. Dom planeja roubar óleo e tirar seu amigo Leo Tego - outro membro importante do elenco de Velozes e Furiosos - da prisão. O curta também mostra Dom e Letty reacendem sua relação - uma relação que é muito importante em filmes posteriores.

Fast and Furious 4 vê Domonic Toretto e Brian OConner se reunirem após cinco anos de Dom fugindo. A tripulação de Dom, que consiste em Letty, Tego Leo, Rico Santos, Cara e Han Lue - alguns dos quais são personagens principais daqui para frente - estão sequestrando tanques de combustível na República Dominicana, antes de seguirem seus caminhos separados.

Vários meses depois, Dom descobre que Letty foi morta, então Dom retorna aos Estados Unidos para seu funeral e para descobrir o que aconteceu. Enquanto isso, Brian, agora um agente do FBI, está tentando rastrear um traficante de drogas chamado Arturo Braga, para quem Letty estava trabalhando disfarçada enquanto tentava limpar a ficha de Dom quando ela morreu (ou assim o filme leva você a acreditar).

Dom e Brian trabalham juntos para derrubar Bruga e seu capanga Fenix, o que eles conseguem fazer graças a Gisele (a ligação de Bruga) - outro personagem que se torna proeminente na série daqui para frente - mas o resultado é que Dom acaba sendo pego pelo FBI e condenado a 25 anos de prisão. O filme termina com Brian, Mia, Leo e Santos chegando em seus carros para interceptar o ônibus que leva Dom para a prisão.

Fast Five começa com Dom, Brian e Mia no Rio de Janerio, Brasil, onde eles estão fugindo depois de tirar Dom do ônibus da prisão no filme anterior. O agente Luke Hobbs (Wayne Johnson) chega ao Rio para prender Dom e Brian com a ajuda da policial local Elena Neves, então Dom e Brian decidem roubar dinheiro do senhor do crime Hernan Reyes para começar uma nova vida fugindo. Eles reúnem uma equipe, que inclui Han, Roman, Tej, Gisele, Leo e Santos, junto com a ajuda de Hobbs e Elena e conseguem o roubo de centenas de milhões de dólares.

Hobbs e Elena ajudam como um agradecimento a Dom, Brian, Mia e Vince (um personagem do primeiro filme) salvando suas vidas anteriormente no filme, mas Hobbs não está preparado para deixá-los irem em liberdade. Em vez disso, ele lhes dá uma vantagem de 24 horas. O final do filme mostra uma Mia grávida em uma praia com Brian, Dom e Elena juntos. Hobbs então aparece no meio dos créditos com um arquivo que mostra uma foto recente de Letty - que Dom acha que está morta.

Fast and Furious 6 começa com todos os membros do assalto no Brasil vivendo felizes e pacificamente. Brian e Mia têm um filho chamado Jack, Dom e Elena estão juntos, Hans e Gisele também estão juntos e Roman e Tej estão vivendo uma vida de luxo. O agente Luke Hobbs então convence Dom a ajudar a capturar um ex-soldado de operações especiais chamado Owen Shaw e sua tripulação, um dos quais é Letty - a esposa de Dom. Dom e sua equipe concordam em ajudar em troca de registros limpos, permitindo que eles voltem para os EUA.

Dom e sua equipe finalmente completaram a missão com sucesso, mas não sem perdas. Gisele - namorada de Han - se sacrifica para salvar Han, resultando em sua morte. Os créditos intermediários mostram Han em Tóquio - a cidade que ele e Gisele planejavam ir após a captura de Shaw - em uma perseguição de carro. O carro de Han bate de repente antes de explodir e Dom recebe um telefonema do motorista - Deckard Shaw (Jason Statham) - dizendo "Você não me conhece, mas está prestes a". Isso está relacionado ao terceiro filme Velozes e Furiosos - Tokyo Drift - de 2006, ao mesmo tempo em que prepara a história de Furious 7.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift se concentra no estudante do ensino médio Sean Boswell, que vai morar em Tóquio para evitar a prisão por causa de corridas de rua. Enquanto em Tóquio, Sean é apresentado às corridas de drift no Japão, onde conhece Han, para quem Sean acaba trabalhando e morando.

Han treina Sean em corridas de drift e Sean convida a namorada de Takeshi - conhecido como Drift King - para um encontro. Depois de Han, Sean e Neela roubarem de Takeshi, eles acabam em uma perseguição. Han foge, apenas para se envolver em um acidente separado momentos depois. Seu carro explode e Han morre - o mesmo acidente que foi aludido no final de Velozes e Furiosos 6. Dominic Toretto então aparece no final do filme, pedindo para competir com Sean - que é o novo Rei do Drift depois que ele derrotou Takeshi em uma corrida de montanha.

Furious 7 é sobre o assassino desonesto das forças especiais Deckard Shaw (Jason Statham), vingando-se da equipe de Dominic Toretto por comatizar seu irmão, Owen Shaw de Velozes e Furiosos 6. Ajudado por uma equipe de operações secretas liderada por Sr. Ninguém, Dom e sua equipe tentativa de rastrear Shaw, enquanto também tenta obter um programa de computador chamado Olho de Deus e resgatar seu criador - Ramsay.

Após alguns telefonemas e uma luta cara a cara entre Dom e Shaw no topo de um estacionamento, Hobbs retorna para ajudar a salvar o dia, com Shaw terminando na prisão e Dom e sua equipe de volta à praia. Em um final agridoce, Brian se retira do time para ficar com a grávida Mia e seu filho, despedindo-se de Dom em uma encruzilhada. Infelizmente, Furious 7 é a última vez que vemos Brian OConnor quando Paul Walker morreu tragicamente em um acidente de carro real no meio das filmagens, levando à aposentadoria de seu personagem.

No oitavo filme Velozes e Furiosos, Dominic Toretto é coagido a trabalhar para o ciberterrorista Cipher, que o vê ser desonesto e contra sua equipe - Letty, Roman, Tej e Ramsay - em uma missão liderada por Hobbs. Hobbs então é preso, terminando na mesma prisão que Deckard Shaw de Furious 7. Hobbs e Shaw são então recrutados juntos pelo Sr. Nobody para encontrar Dom e capturar Cipher.

Em uma série de eventos, descobrimos que Cipher teve algo a ver com Owen Shaw, ela capturou Elena e o filho de Dom (que ele não sabia) e enquanto Elena é morta por Cipher, Deckard e Owen Shaw acabam resgatando o filho de Dom depois de um plano que Dom conseguiu reunir secretamente sem o conhecimento de Cipher. A equipe protege Dom, enquanto Deckard tenta, mas não consegue matar Cipher, que foge. O final mostra Deckard entregando o filho de Dom para Dom, mostrando o fim da briga entre Dom, Shaw e Hobbs - um detalhe importante para o próximo spin off.

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw é o primeiro spin-off da franquia Fast and Furious. Foi lançado em 2 de agosto de 2019.

Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw vêem o agente Luke Hobbs e Deckard Shaw se unirem para impedir Brixton Lore (Idris Elba), que é um terrorista cibernético geneticamente aprimorado que possui um vírus mortal que ele criou.

Não tem nenhum dos outros personagens Velozes e Furiosos nele.

Fast and Furious (2001)

The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003)

2 Fast 2 Furious (2003)

Los Bandoleros (2009)

Fast and Furious 4 (2009)

Fast Five (2011)

Fast and Furious 6 (2013)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Furious 7 (2015)

The Fate of the Furious 8 (2017)

Presentes Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw (2019)

Fast and Furious (2001)

The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Los Bandoleros (2009)

Fast and Furious 4 (2009)

Fast Five (2011)

Fast and Furious 6 (2013)

Furious 7 (2015)

The Fate of the Furious 8 (2017)

Presentes Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw (2019)

Fast and Furious 9 será lançado em 28 de maio de 2021. Aqui está o trailer. Alerta de spoiler: parece que Han está de volta, de alguma forma sobrevivendo àquele terrível acidente em Tóquio e o mais recente vilão Jakob (John Cena) é, bem, irmão de Dom, ao que parece. Quem diria que ele tinha um irmão.

Diz-se que está em desenvolvimento um segundo filme spin-off com foco nas personagens femininas da série Fast and Furious. Há também uma série de TV no Netflix chamada Spy Racers com oito episódios.

Em termos dos próprios filmes Velozes e Furiosos, o nono filme Velozes e Furiosos deve chegar às telas em 28 de maio de 2021, como mencionamos acima. John Cena protagoniza o nono filme, mas Dwayne Johnson não o faz com Luke Hobbs. O décimo filme deveria acontecer em abril de 2021, mas agora será mais tarde. Também foi dividido em dois filmes para um final de duas partes, então há outros três filmes por vir.

