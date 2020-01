Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com Star Trek: Picard estreando em 23 de janeiro na CBS All Access nos EUA, agora é o momento perfeito para explorar corajosamente o universo de Star Trek.

É composto por 13 filmes e sete - em breve serão oito - programas de TV. Agora, seria fácil assistir a todos na ordem em que foram estreados, mas se você preferir assistir cronologicamente (quando os eventos ocorrerem), compilamos um guia de visualização definitivo para você. Abaixo, você encontrará toda a franquia originada por estrelas. Começa com o evento mais antigo da linha do tempo original de Star Trek.

Falando em cronogramas, há dois em Star Trek: o original, que inclui quase todos os filmes e programas de TV; e Kelvin, uma linha do tempo alternativa que começou com os três últimos filmes de reinicialização. Para entender melhor o que estamos falando, leia o guia abaixo. Aqueles de vocês que desejam continuar sem spoilers, no entanto, podem rolar até o final para ver a versão listada neste guia.

Também na parte inferior, incluímos outra lista sem spoilers. É estruturado por ordem de lançamento - ou quando cada filme e programa de TV estreou.

A linha do tempo original de Star Trek

É importante lembrar que esse pedido é cronológico - baseado inteiramente no sistema de tempo estelar da franquia Star Trek. Pense em estrelas como anos. Nesse caso, a ordem abaixo começa com os eventos mais antigos do Star Trek Universe - mas exclui os filmes da linha do tempo Kelvin.

AVISO: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Classificação : 2151 a 2156

Situado pouco antes da fundação da Federação dos Planetas (e cerca de 100 anos antes da série original de Star Trek), Star Trek: Enterprise é um programa de TV que segue as aventuras do Capitão Jack Archer, interpretado por Scott Bakula, e a equipe da Starship Enterprise . Este navio é o primeiro navio da Federação a ter capacidades de Warp 5, permitindo que sua tripulação esteja entre os primeiros exploradores do espaço profundo.

A série apresenta muitas das diferentes espécies exóticas importantes para o universo de Star Trek, como os vulcanos e os klingons. Ele também começa a lançar as bases para a Federação de Planetas, na quarta e última temporada.

Stardate : 2256

Star Trek: Discovery segue Michael Burnham, interpretado por Sonequa Martin-Green, a primeira oficial a bordo do USS Shenzhou, antes que ela seja considerada culpada de amotinamento. No entanto, com a Federação em guerra com os Klingons, o capitão do novo navio do Discovery, Gabriel Lorca, interpretado por Jason Isaacs, convoca Burnham para ajudar o funcionamento da dobra experimental do navio.

O Discovery é o mais recente programa de TV de Star Trek, estreando no serviço de streaming CBS All Access em 2017. É também uma grande partida de todos os programas anteriores de Star Trek, pois segue principalmente Burnham, em vez de capitão de um navio da Federação.

Classificação : 2266 a 2269

Este é o programa de TV original de Star Trek. Começou a ir ao ar em 1966 e segue principalmente a tripulação da USS Enterprise, começando com uma missão de cinco anos “para explorar novos mundos estranhos, para procurar novas vidas e novas civilizações, para ir corajosamente aonde nenhum homem esteve antes ”. A série apresenta o capitão James T Kirk, de William Shatner, e Spock, de Leonard Nimoy, também.

Também nos fornece a base para o universo que faz Star Trek tão bem-sucedido, desde a introdução de inúmeras espécies exóticas como os vulcanos e os klingons, até nos mostrando o funcionamento interno da Federação de Planetas. As origens do universo de Star Trek não existiriam sem ele.

Classificação: 2269 a 2270

Após o término da série original, rapidamente se tornou um clássico cult. O criador Gene Roddenberry começou a trabalhar em uma série animada que viu a maior parte do elenco original fornecer trabalho de voz para as versões animadas de seus personagens. O programa funciona essencialmente como a quarta temporada da série original, com os personagens originais navegando por seções inexploradas do espaço.

No entanto, foi eliminado do cânon pelo próprio Roddenberry, quando os direitos foram renegociados após a primeira temporada de Star Trek: The Next Generation. Portanto, se você deseja consumir cada gota do conteúdo de Star Trek, adicione-o à sua lista.

Stardate : 2273

Este é o primeiro longa-metragem no Star Trek Universe. Ele vê o capitão James T Kirk retomar o comando de uma USS Enterprise renovada para investigar uma misteriosa nuvem de energia que está se movendo em direção à Terra. A nuvem de energia destrói uma estação de monitoramento da Federação, bem como três naves Klingon, mas antes que Kirk possa envolvê-la, ele deve aprender a operar uma USS Enterprise desconhecida.

Stardate : 2285

O segundo filme de Star Trek é talvez a entrada de maior sucesso na franquia. Ele vê o capitão James T Kirk assumindo o comando de uma USS Enterprise composta por estagiários não testados para rastrear o adversário Khan Noonien Singh e seus super soldados geneticamente modificados.

No processo de escapar de um planeta em que Kirk o prendeu, Khan aprende sobre um dispositivo secreto conhecido como Genesis, capaz de reorganizar a matéria para terraformar (torná-los habitáveis) planetas. Khan tenta roubar o dispositivo, mas, é claro, Kirk fará todo o possível para detê-lo.

Stardate : 2285

Após sua batalha com Khan, a equipe da USS Enterprise volta para casa na Terra neste terceiro longa-metragem. Uma vez lá, Leonard H "Bones" McCoy, interpretado por DeForest Kelley, começa a agir de maneira estranha, levando-o a ser detido. O capitão James T Kirk, com a ajuda do pai de Spock, Sarek, interpretado por Mark Lenard, descobre que Spock transferiu sua Katra para McCoy antes de morrer.

Se nada for feito, McCoy morrerá por carregar Katra de Spock. Assim, a equipe da USS Enterprise volta ao local de sua batalha com Khan - na esperança de recuperar o corpo de Spock. Para completar, eles devem lutar com o Klingon Kruge, interpretado por Christopher Lloyd, pelo controle do Genesis Device. A Busca por Spock também é dirigida pelo próprio Spock, Leonard Nimoy.

Stardate: 2286

Neste filme, uma nave misteriosa começa a orbitar a Terra e destrói a rede elétrica do planeta. Também emite ruídos estranhos, e o recém-ressuscitado Spock percebe que o som é semelhante à agora extinta baleia jubarte. Acreditando que o navio estranho espera ouvir de volta a música das baleias jubarte, a tripulação gira em torno do Sol e viaja de volta no tempo para 1986 para pegar uma baleia jubarte.

Nimoy voltou a dirigir este filme também.

Stardate : 2287

Depois de terminar uma missão, Kirk, Spock e Bones estão desfrutando de um acampamento em Yosemite neste filme, quando recebem ordens para resgatar reféns no planeta Nimbus III. Mas, ao chegar ao planeta, a equipe percebe que o meio-irmão de Spock, Sybok, é responsável por tomar os reféns para atrair uma nave estelar, com a esperança de alcançar o mítico planeta Sha Ka Ree e encontrar um Deus.

Sybok percebe que precisará da experiência de Kirk para atravessar a barreira no centro da Via Láctea que leva a este planeta mítico. Ao longo do caminho, o Klingon Kraa decide caçar Kirk. A fronteira final também é o único filme de Star Trek dirigido por William Shatner.

Stardate : 2293

No filme final desta série, vemos o mundo natal de Klingon quase destruído, levando o império hostil a entrar em negociações de paz com a Federação. O capitão James T Kirk é designado para escoltar o embaixador Klingon, mas, em vez disso, é responsabilizado quando os assassinos passam a bordo do navio do Embaixador e o matam. Os Klingons sentenciam Kirk e McCoy à prisão perpétua em um asteróide congelado.

Nesse ponto, Spock e o resto da tripulação devem encontrar os verdadeiros culpados por trás do ataque da nave Klingon e resgatar Kirk e Bones.

Classificação : 2364 a 2370

Definido 71 anos após a última missão da USS Enterprise com o capitão James T Kirk no comando, The Next Generation nos apresenta uma nova USS Enterprise composta pela próxima geração de oficiais da Frota Estelar, liderada pelo capitão Jean Luc Picard (interpretado por Patrick Stewart). Esta série de TV também nos mostra novas espécies de alienígenas, os Cardassians e os Borgs, que substituem os Klingons, agora mais amigáveis, como os principais adversários da Federação.

The Next Generation durou sete temporadas e contou com algumas participações especiais da série original, como Spock e Bones, entre outras.

Classificação : 2369 a 2375

Este programa de TV se sobrepõe ao final de Star Trek: The Next Generation. Ele se concentra na antiga estação espacial Cardassian, um posto avançado que a Federação agora controla e ordenou que uma tripulação da Frota Estelar fosse executada, com Benjamin Sisko, de Avery Brook, como comandante. Não se trata de uma nave estelar que explora o desconhecido, mas de disputas comerciais e manobras políticas em torno de um centro militar crucial.

Stardate: 2371

Star Trek Generations é o primeiro filme a apresentar a equipe de The Next Generation, além de estrelar parte do elenco da série Original. A trama centra-se principalmente em torno de um El-Aurian, chamado Dr. Tolian Soran (interpretado por Malcolm McDowell), bem como uma fita de energia conhecida como Nexus.

Veja, em 2293, Soran é resgatado da Energy Ribbon por um capitão aposentado James T. Kirk, que está participando de uma viagem inaugural de uma nova USS Enterprise. Então, em 2371, ao responder a um pedido de socorro, o capitão Jean Luc Picard encontra Soran - e ele tem uma arma capaz de destruir estrelas.

Classificação : 2371 a 2378

Depois de deixar Star Trek: Deep Space Nine em busca de um grupo de rebeldes de Maquis, a Starship Voyager, liderada pela Capitã Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), é capturada por uma onda de energia que a envia - e um navio de rebeldes de Maquis - para o meio do Quadrante Delta inexplorado. Com os dois navios danificados e longe de casa, as tripulações concordam em unir forças e começar uma jornada de 75 anos de volta à Terra.

Stardate : 2373

Neste filme, a USS Enterprise tenta ajudar a derrotar um cubo de Borg atacando a Terra, com o capitão Jean Luc Picard assumindo o comando de uma frota de naves estelares. No entanto, pouco antes de o Cubo ser destruído, ele libera uma nave menor que entra em um vórtice temporal. A USS Enterprise persegue o vórtice, mas, no processo, percebe que os Borg viajaram de volta no tempo e assimilaram todo o planeta.

E uma vez no Vortex, a tripulação chega em 2063. Mais especificamente, eles chegam um dia antes de Zefram Cochrane (interpretado por James Cromwell) usar o primeiro sistema de warp drive, que chama a atenção dos vulcanos, levando ao primeiro contato da humanidade com um raça alienígena.

Stardate : 2375

A ação agora gira em torno de um planeta com um tipo de radiação única que rejuvenesce seu povo, conhecido como Baku. Os efeitos da radiação tornam os Baku quase imortais. Neste filme, os dados de Brent Spinner são enviados disfarçados para monitorar o povo Baku e logo começam a funcionar mal, o que faz com que o capitão Jean Luc Picard e a equipe da USS Enterprise investiguem.

Eles descobrem uma conspiração entre uma espécie hostil aos Baku e o almirante Mathew Doherty, um oficial da Frota Estelar interpretado por Anthony Zerbe. A tripulação da Enterprise deve detê-los para impedir que os Baku sejam removidos à força de seu planeta natal.

Stardate: 2379

O capitão Jean Luc Picard e a equipe da USS Enterprise são enviados em uma missão para se encontrar com o líder dos romulanos, Shinzon, interpretado por um super jovem Tom Hardy. Uma vez lá, eles descobrem que Shinzon é na verdade um clone de Picard, criado na esperança de que um dia ele possa se infiltrar na Federação. Os romulanos abandonaram o plano e enviaram Shinzon à escravidão.

Ele liderou uma rebelião, no entanto, e criou sua própria nave estelar, a Cimitarra. Logo, a Enterprise descobre que o verdadeiro plano de Shinzon é usar uma forma de radiação venenosa para toda a vida, a fim de atacar a Federação e destruir a Terra.

Stardate: 2399

Um dos capitães de naves estelares mais populares do Universo Jornada nas Estrelas se aposentou para uma vida de vinificação, mas uma nova missão estabelecida 20 anos após os eventos de Nemesis faz o capitão Jean Luc Picard retornar ao espaço junto com muitos de seus velhos amigos. Os trailers mais recentes mostraram todos os nossos favoritos de Star Trek: The Next Generation, como Data, Riker e Seven of Nine.

Há rumores de que o próximo programa se concentrará fortemente na destruição do planeta Romulus, que é o evento que envia uma versão mais antiga de Spock no tempo e, finalmente, inicia a linha do tempo alternativa de JJ Abrams.

Linha do tempo Kelvin: a linha do tempo alternativa de Star Trek

Esses filmes iniciam a linha do tempo alternativa de JJ Abrams, Star Trek. Oficialmente chamada de linha do tempo Kelvin, recebeu o nome do USS Kelvin. Se você quiser assisti-los, poderá fazê-lo antes ou depois de Star Trek: The Original Series. Preferimos que você assista depois - na verdade, assista depois de terminar a linha do tempo original de Star Trek, porque ela ocorre literalmente em uma linha do tempo diferente.

Classificação : 2258 a 2259 (linha do tempo Kelvin)

Este filme começa com o Romulan Nero, interpretado por Eric Bana, atacando o USS Kelvin. O primeiro oficial a bordo dessa nave é o pai do capitão Kirk, George, interpretado por Chris Hemsworth. Quando George morre, os eventos do Universo Star Trek original são alterados dramaticamente. No entanto, Bones (Karl Urban), Spock (Zachary Quinto), Kirk (Chris Pine) e a equipe original ainda encontram o caminho para a USS Enterprise.

Classificação : 2259 (linha do tempo Kelvin)

Mesmo na linha do tempo alternativa, o capitão James T. Kirk e Spock precisam enfrentar Kahn. Desta vez, o super soldado geneticamente modificado é interpretado por Benedict Cumberbatch e começa seu ataque bombardeando um escritório da Frota Estelar em Londres, antes de atacar a sede da Frota Estelar e matar o Almirante Pike (Bruce Greenwood). Kirk e Spock são enviados em uma missão para capturar Kahn no mundo natal dos Klingon.

Classificação : 2263 (linha do tempo Kelvin)

Neste filme, a USS Enterprise está em sua missão de cinco anos em três anos para explorar o desconhecido quando é enviada para resgatar uma cápsula de fuga. O ocupante da cápsula de fuga é Kalara, que diz à tripulação que sua nave está presa em um planeta próximo, Altamid. Uma vez perto do planeta, a USS Enterprise é atacada e destruída por um enxame de pequenas naves controladas por um alienígena chamado Krall, interpretado por Idris Elba.

O acidente da USS Enterprise aterra em Altamid, e a maioria da tripulação sobrevivente é capturada por Krall. Apenas o capitão James T. Kirk, Chekov (Anton Yelchin) e Kalara escapam dele, deixando-os por conta própria para descobrir suas intenções maiores e libertar o resto da tripulação.

Pedidos de visualização de Star Trek sem spoilers

Essa é a mesma ordem de linha do tempo original de Star Trek, como acima, mas em uma lista com marcadores, para que você possa navegar rapidamente e evitar todos os spoilers.

Nota: Os programas de TV estão em negrito.

Star Trek: Enterprise (2001 a 2005)

Jornada nas Estrelas: Descoberta (2017-)

Jornada nas Estrelas: A Série Original (1966 a 1969)

Opcional: Jornada nas Estrelas: A Série Animada (1973 a 1974)

Jornada nas Estrelas: O Filme (1979)

Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan (1982)

Jornada nas Estrelas III: A Busca por Spock (1984)

Jornada nas Estrelas IV: A Viagem para Casa (1986)

Jornada nas Estrelas V: A Fronteira Final (1989)

Jornada nas Estrelas VI: O País Não Descoberto (1991)

Jornada nas Estrelas: A Próxima Geração (1987 a 1994)

Jornada nas Estrelas: Espaço Profundo Nove (1993 a 1999)

Gerações de Jornada nas Estrelas (1994)

Jornada nas Estrelas: Voyager (1995 a 2001)

Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato (1996)

Jornada nas Estrelas: Insurreição (1998)

Jornada nas Estrelas: Nêmesis (2002)

Jornada nas Estrelas: Picard (2020-)

Aqui está outra lista com marcadores, mas para a linha do tempo Kelvin, para que você possa navegar rapidamente e evitar todos os spoilers. Assista a isso após a linha do tempo original.

Jornada nas Estrelas (2009)

Jornada nas Estrelas na Escuridão (2013)

Jornada nas Estrelas Além (2016)

Aqui estão todos os filmes e séries de Star Trek, por ordem de quando estreou nos cinemas ou na TV.

Nota: Os programas de TV estão em negrito.

Jornada nas Estrelas: A Série Original (1966 a 1969)

Opcional: Jornada nas Estrelas: A Série Animada (1973 a 1974)

Jornada nas Estrelas: O Filme (1979)

Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan (1982)

Jornada nas Estrelas III: A Busca por Spock (1984)

Jornada nas Estrelas IV: A Viagem para Casa (1986)

Jornada nas Estrelas V: A Fronteira Final (1989)

Jornada nas Estrelas VI: O País Não Descoberto (1991)

Jornada nas Estrelas: A Próxima Geração (1987 a 1994)

Gerações de Jornada nas Estrelas (1994)

Jornada nas Estrelas: Espaço Profundo Nove (1993 a 1999)

Jornada nas Estrelas: Voyager (1995 a 2001)

Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato (1996)

Jornada nas Estrelas: Insurreição (1998)

Jornada nas Estrelas: Nêmesis (2002)

Star Trek: Enterprise (2001 a 2005)

Jornada nas Estrelas (2009)

Jornada nas Estrelas na Escuridão (2013)

Jornada nas Estrelas Além (2016)

Jornada nas Estrelas: Descoberta (2017-)

Jornada nas Estrelas Picard (2020-)

