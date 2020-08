Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É o 90º aniversário de Sean Connery este ano, mais o 25º filme de James Bond - a quinta e última vez que veremos Daniel Craig como 007 - é devido em novembro. Não há melhor maneira de celebrar essas estrelas de ação do que assistindo a todos os filmes oficiais e não oficiais de Bond.

Se você quiser assistir novamente a franquia inteira em preparação, ou se nunca assistiu antes e finalmente está pronto, compilamos este guia prático com todas as parcelas - mesmo aquelas que não fazem parte do Eon / MGM oficial cânone. A primeira lista está em ordem de lançamento, começando com a era Connery, até Craig. (Não se preocupe: anexamos uma versão sem spoiler de todo o nosso guia na parte inferior.)

Aqueles de vocês que desejam misturar um pouco mais as coisas podem verificar nossos pedidos de visualização alternativa, também disponíveis abaixo. Por exemplo, fizemos uma lista com base na ordem dos romances de Ian Flemings (ele criou o personagem). Também há ordens de visualização de velocidade com conexões narrativas distintas. Todas as listas, exceto a primeira, estão livres de spoilers. Portanto, examine-os e descubra qual soa melhor.

De qualquer forma, você estará bem para ir para Bond 25, também conhecido como No Time to Die, neste outono.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Estrelando: Sean Connery

O primeiro filme de James Bond mostra o ator escocês Sean Connery trazendo o personagem britânico à vida na tela grande. O agente 007 vai à Jamaica para investigar a morte de um chefe da inteligência britânica. Lá, ele conhece Honey Ryder, a primeira Bond girl, interpretada por Ursula Andress. Bond também descobre a existência de uma organização maligna conhecida como Spectre (ou Executivo Especial para Contra-inteligência, Terrorismo, Vingança e Extorsão).

Estrelando: Sean Connery

O segundo filme de Bond revela a organização do Espectro, mostrando sua hierarquia numérica. O número 5 em Spectre, um grande mestre do xadrez chamado Kronsteen, elabora um plano para obter um dispositivo criptográfico Lektor dos soviéticos, enquanto também planeja vingança contra Bond por matar o agente de Spectre Dr. No. O líder da organização, o invisível Número 1, despacha Rosa Klebb, também conhecido como número 3, para tornar o plano de Kronsteen uma realidade.

Estrelando: Sean Connery

James Bond enfrenta um dos maiores vilões de todos os tempos, o obcecado por ouro Auric Goldfinger. Goldfinger trama um plano para roubar todo o ouro de Fort Knox nos Estados Unidos - e apenas 007 pode detê-lo, é claro. O filme também tem dois dos personagens mais famosos da franquia: Oddjob, o criado coreano de Goldfinger; e Pussy Galore (risos), uma Bond girl interpretada por Honor Blackman.

Estrelando: Sean Connery

Specter sequestrou um avião carregado com duas bombas atômicas e exige um resgate de £ 100 milhões em diamantes. Bond está no processo para encontrar as duas bombas e rastreia uma pista para as Bahamas. Lá, ele conhece o agente da CIA Felix Leiter e descobre a identidade do Número 2 de Spectre.

Estrelando: Sean Connery

Uma espaçonave é roubada e pousa no Mar do Japão, e James Bond vai até lá para investigar. Assim que chega, ele descobre a identidade do Número 1, o líder do Spectre: Ernst Stavro Blofeld. Ele também descobre o plano de Blofeld para enganar as nações do mundo para que iniciem a Terceira Guerra Mundial.

Estrelando: George Lazenby

Sean Connery se aposenta da franquia neste momento. Então, um ator australiano, George Lazenby, assume o papel em um único filme. Nós o vemos caçar Blofeld. Ele também se apaixona e - pela primeira (e única vez) - se casa com uma Bond girl, a Condessa Tracy di Vicenzo. Este filme é pensado para seguir ao máximo o enredo do romance de Ian Fleming, e também é mais um drama do que qualquer um dos outros filmes da franquia.

Estrelando: Sean Connery

Sean Connery retorna brevemente para frustrar uma quadrilha de contrabando de diamantes. Ele viaja por todo o mundo, antes de chegar ao cassino Whyte House em Las Vegas, onde descobre que Blofeld está por trás da operação de contrabando de diamantes. Blofled quer usar um satélite armado a laser para destruir todas as armas nucleares nos Estados Unidos, União Soviética e China, e assim forçar os países a uma guerra de lances. Também conhecemos a Bond girl Plenty OToole, talvez o nome mais bobo da franquia depois de Pussy Galore.

Estrelando: Roger Moore

Este é o primeiro filme do ator britânico Roger Moore como Bond. Nós o vemos tentar impedir o Sr. Big, um traficante que tem um plano para monopolizar a heroína dando duas toneladas de graça, tudo em um esforço para tirar outros traficantes do mercado. Neste filme, Bond vai do Harlem a Nova Orleans e, finalmente, à ilha fictícia de San Monique. Este também é o primeiro filme a apresentar uma mulher negra como Bond girl, com Rosie Carver interpretada por Gloria Hendry.

Estrelando: Roger Moore

Bond é dispensado do serviço após uma bala dourada com "007" gravado nela ser recebida pelo MI6. Acredita-se que a bala seja do famoso assassino Francisco Scaramanga, que usa uma arma dourada para matar seus alvos. Bond sai em busca de Scaramanga e rastreia a localização de um pequeno dispositivo, chamado Solex Agitator, que pode aproveitar a energia do sol.

Estrelando: Roger Moore

Depois que os submarinos da Grã-Bretanha e da União Soviética são capturados, Bond une forças com o agente da KGB Major Anya Amasova. Os dois trabalham juntos para identificar a pessoa por trás dos roubos: Karl Stromberg, um magnata da navegação e cientista, que tem um plano para destruir Nova York e Moscou para desencadear uma guerra nuclear que lhe permitirá criar sua própria civilização .

Estrelando: Roger Moore

Após o sequestro do ônibus espacial Moonraker, Bond deve encontrar a localização da nave roubada. Ele descobre que Hugo Drax, o proprietário da empresa que produz os ônibus espaciais, está por trás de tudo, e Drax está trabalhando em um plano para exterminar uma grande parte da raça humana com um gás nervoso mortal. Eventualmente, Bond deve se aventurar no espaço para derrotar Drax em sua estação espacial.

Estrelando: Roger Moore

Depois que um barco espião carregando um dispositivo capaz de ordenar o lançamento de mísseis balísticos é afundado, Bond recebe a ordem de ajudar um arqueólogo marinho, chamado Timothy Havelock, a recuperar o dispositivo. Quando o arqueólogo é assassinado, Bond não só precisa encontrar o dispositivo de lançamento, mas também descobrir quem matou Havelock e por quê. Dun, dun, dun, duuuun ...

Estrelando: Roger Moore

Bond investiga o assassinato do Agente 009, que foi morto em Berlim Oriental enquanto carregava um ovo Fabergé falso. Isso leva 007 a descobrir um plano de armas nucleares na Alemanha Ocidental. Octopussy tem um conjunto de vilões memoráveis, incluindo gêmeos idênticos que jogam facas. Enquanto isso, o título Octopussy vem do principal antagonista do filme e Bond girl - uma contrabandista internacional de joias que reside em uma ilha habitada por mulheres.

Estrelando: Roger Moore

O sétimo e último filme estrelado por Roger Moore mostra James Bond contra Max Zorin, de Christopher Walken, um industrial que está tentando dominar o mercado de microchips destruindo o Vale do Silício. Seu plano gira em torno de bombas sob lagos e falhas geológicas que farão com que toda a área da baía de São Francisco seja destruída por inundações.

Estrelando: Timothy Dalton

Em seu primeiro filme como o agente do MI6, o ator britânico Timothy Dalton ajuda o oficial general da KGB, Georgi Koskov, a desertar da União Soviética. Assim que estiver nas mãos dos aliados, ele diz que o General Leonid Pushkin restabeleceu a política de smiert spionam ("morte aos espiões"). Bond recebe a ordem de pegar Pushkin antes que ele possa matar mais agentes e prejudicar as relações entre a União Soviética e o Ocidente.

Estrelando: Timothy Dalton

Depois que Bond ajuda seu velho amigo Felix Leiter a capturar um traficante de drogas, chamado Franz Sanchez, o criminoso acaba escapando e ferindo gravemente Leiter e matando sua esposa. Quando M, o chefe do MI6, ordena que Bond volte ao serviço regular, ele se recusa, fazendo com que M revogue sua licença para matar. Isso significa que Bond deve embarcar em sua missão de vingança como um agente desonesto.

Estrelando: Pierce Brosnan

Este é o filme de estreia do ator irlandês-americano Pierce Brosnan como Bond. Seu colega agente do MI6, Alec Trevelyan, é assassinado. Mas, 10 anos depois, após um ataque a um bunker na Sibéria e o roubo do disco de controle de uma arma de satélite conhecida como Goldeneye, Bond descobre que está realmente vivo.

Estrelando: Pierce Brosnan

Bond se encontra investigando o naufrágio de um navio de guerra britânico em águas chinesas e descobre uma conexão com o magnata da mídia Elliot Carver. Com a ajuda de um agente especial chinês, Bond descobre o plano de Carver para iniciar um conflito entre britânicos e chineses, com a promessa de um general chinês desonesto de que Carver receberá direitos exclusivos de transmissão na China.

Estrelando: Pierce Brosnan

Bond é enviado para recuperar o dinheiro de Sir Robert King, um amigo de M, o chefe do MI6, apenas para que o dinheiro inclua uma bomba escondida que mata King. O agente 007 logo percebe que um ex-agente da KGB que virou terrorista chamado Renard armou a armadilha. M despacha Bond para parar Renard e proteger a filha de King.

Estrelando: Pierce Brosnan

A missão de Bond é investigar um general norte-coreano envolvido no comércio de diamantes de conflito na África, mas 007 é capturado e submetido a tortura por 14 meses antes de ser libertado. Ele é suspenso após seu retorno, mas continua em sua missão, e descobre um plano para usar um satélite-espelho que aproveita a energia solar para cortar a fronteira militarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, permitindo a invasão dos norte-coreanos.

Estrelando: Daniel Craig

Casino Royale é tecnicamente um remake de um filme não oficial de Bond, e reinicia toda a franquia, com o ator britânico Daniel Craig. Ele o mostra ganhando seu status de 00 ao interromper o gerente de dinheiro terrorista Le Chiffre. Depois que Bond frustra seu plano de explodir um avião, Le Chiffre inicia um jogo de pôquer de alto risco, com a esperança de recuperar o dinheiro perdido. Bond é enviado para derrotar Le Chiffre e levar à falência qualquer organização que confiava nele.

Estrelando: Daniel Craig

Bond descobre que o exilado general boliviano Medrano está trabalhando com Dominic Greene, que faz parte de uma organização conhecida como Quantum, para que ele possa ser instalado como presidente do país - tudo em troca de um pequeno pedaço de deserto. O que parece ser um grande negócio para Medrano se volta para o sul, já que foi revelado que Quantum controlará todo o abastecimento de água da Bolívia. Mas Bond faz tudo o que pode para detê-lo.

Depois de uma missão fracassada, Bond é dado como morto, e M é submetida a uma revisão em meio a perguntas sobre sua liderança no MI6. Quando a sede da agência de inteligência em Londres é atacada, Bond sai do esconderijo para descobrir as pessoas por trás do ataque, que o leva até Raoul Silva, um ex-agente do MI6, que foi capturado e brutalmente torturado pelo governo chinês. Silva culpa M e está tentando matar ela e sua reputação.

Bond recebe uma mensagem de M, o chefe do MI6, após sua morte, o que o leva a interromper um ataque terrorista. Por participar de uma missão não autorizada, Bond é suspenso pelo novo M. Ele continua, é claro, e acaba descobrindo a organização maligna conhecida como Spectre, bem como seu líder Ernst Stavro Blofeld, que agora é interpretado pelo alemão-austríaco ator Christoph Waltz.

Este é um filme chamado "não oficial" de Bond, porque não foi produzido por Eon e distribuído pela MGM, mas sim por Famous Artists e Columbia. É estrelado pelo ator britânico David Nivens saindo da aposentadoria para lidar com a malvada organização SMIRSH. Ele também tem Orson Welles como o principal antagonista, Le Chiffre. Embora ainda seja um filme de espionagem, é muito mais uma comédia satírica, o que o torna um pouco diferente dos filmes oficiais de Bond.

Sean Connery retorna como James Bond - 12 anos depois de sua última atuação. Novamente, este não é um filme oficial da Eon / MGM. Em vez disso, foi feito pela Taliafilm e distribuído pela Warner Bros. O título do filme é uma referência a Connery, que uma vez disse que nunca mais interpretaria James Bond. E é na verdade um remake do Thunderball. (Um dos parceiros de escrita de Ian Flemings ganhou os direitos do filme para o romance, então é daí que vem esta versão.)

Esta é a mesma lista acima, apenas sem spoiler e muito mais rápida de ler:

Dr. No (1962)

Da Rússia com amor (1963)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

You Only Live Twice (1967)

No serviço secreto de Sua Majestade (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Live and Let Die (1973)

O Homem com a Arma de Ouro (1974)

O espião que me amava (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

A View to A Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

Licença para matar (1989)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

O mundo não é suficiente (1999)

Die Another Day (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

Filmes não oficiais de Bond:

Casino Royale (1967)

Never Say Never Again (1983)

James Bond, o personagem, foi criado pelo autor Ian Fleming. Toda a franquia de Jame Bond é baseada em seus 14 romances, embora os filmes tenham sido feitos em uma ordem diferente. Se você gostaria de assistir os filmes diretamente inspirados nos romances, na ordem em que Fleming os escreveu, aqui vai:

Casino Royale (2006)

Live and Let Die (1973)

Moonraker (1979)

Diamonds Are Forever (1971)

Da Rússia com amor (1963)

Dr. No (1962)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

O espião que me amava (1977)

No serviço secreto de Sua Majestade (1969)

You Only Live Twice (1967)

O Homem com a Arma de Ouro (1974)

Seis dos primeiros filmes de Bond apresentam 007 lutando contra inimigos da malvada organização Specter, e todos eles avançam para a grande revelação de que Blofeld é seu líder. Então, aqui está uma ordem que segue os primeiros dias do Spectre:

Dr.No (1962)

Da Rússia com amor (1963)

Thunderball (1965)

You Only Live Twice (1967)

No serviço secreto de Sua Majestade (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

For Your Eyes Only (1981)

Opcional: adicione Spectre (2015) a este pedido. Você também pode seguir a lista do enredo de Spectre com a ordem de reinicialização, que tem muitos laços de Spectre.

Começando com O espião que me amava, Bond é forçado a desempenhar um papel fundamental na difusão dos confrontos durante a Guerra Fria e durante a queda da União Soviética. Embora esses filmes não tenham um enredo tão bom quanto a série Spectre ou a série reboot, eles têm temas abrangentes e apresentam alguns personagens recorrentes. Aqui está um pedido com histórias da era da Guerra Fria:

O espião que me amava (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

A View To A Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

Em 2006, o personagem de James Bond foi reiniciado, com a estreia de Daniel Craig como 007. Os quatro filmes (em breve cinco) com a estrela Craig fazem parte de uma narrativa interconectada que se torna clara à medida que os filmes avançam. Eles também servem como uma história de origem para Spectre. Aqui está a ordem de reinicialização:

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

