Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Pixar domina a animação por computador e, possivelmente, a narrativa oculta.

Quase 25 anos atrás, o estúdio lançou seu primeiro filme, Toy Story, e, desde então, tornou-se uma potência cinematográfica que parece estar tecendo discretamente uma grande narrativa entre todos os seus filmes. Todos esses brilhantes filmes de "crianças", que parecem desconectados, podem na verdade fazer parte do mesmo universo. Existe até uma teoria para isso, chamada The Pixar Theory , popularizada por Jon Negroni.

Não é tão oficial quanto, digamos, o universo cinematográfico da Marvel . No MCU, tudo está claramente conectado e leva ao Endgame. O PCU, ou Pixar Cinematic Universe, é muito mais sutil, com pequenas pistas espalhadas por 24 filmes diferentes e ambientadas nesta história selvagem de uma história da Terra alternativa. Começa com o bom dinossauro, quando um asteróide perde por pouco a Terra e os dinossauros sobrevivem.

A partir de então, a Terra passa a ser controlada por dinossauros, depois humanos, seguidos por máquinas e, finalmente, animais inteligentes - ao longo de milhões de anos na PCU. Cada filme da Pixar adiciona a esta linha do tempo. Se você quiser experimentar por si mesmo, delineamos a ordem correta para assistir a todos os filmes da Pixar e por quê. Também incluímos uma versão de lista rápida na parte inferior, sem spoilers.

O PCU é uma confusão emaranhada de histórias, quebra-cabeças e dicas que percorrem o tempo, desde a era dos dinossauros até o ano 5.000 na Terra. Existem tantas teorias que tentam fazer várias conexões e espremer cada filme em um universo. Mas The Pixar Theory é a versão mais popular, e é a que escolhemos apresentar, embora você possa notar algumas diferenças, que explicamos.

squirrel_widget_148596

squirrel_widget_187869

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

A teoria por trás da linha do tempo PCU, ou The Pixar Theory, coloca O Bom Dinossauro em primeiro lugar. Infelizmente, este filme é considerado uma bomba de bilheteria, uma raridade para a Pixar. Se você realmente deseja ver como a PCU começa, deve começar aqui e aprender a história de um tímido apatossauro, chamado Arlo, que está preso longe de sua casa. Mas ele conhece um garoto das cavernas, Spot, e eles trabalham para voltar para casa.

Este filme prepara o palco para o Universo Cinematográfico Pixar, ao nos mostrar uma história alternativa da Terra - uma onde os dinossauros nunca são mortos por um impacto de asteróide. Isso permitiu que os dinossauros avançassem para um nível próximo ao humano, prenunciando as capacidades dos animais no futuro. No entanto, também vemos a luta dos dinossauros, especialmente no novo mundo, onde os humanos estão tendo sucesso.

Brave se passa na Escócia medieval - milhões de anos após os eventos de O Bom Dinossauro. Este filme segue uma princesa pouco convencional, chamada Merida, que não quer se casar com um dos filhos dos aliados de seu pai. Depois de fugir de casa, ela é conduzida por vidas passadas, na forma da luz azul flutuante Will O the Wisps, para a cabana da Bruxa, onde ela tem a chance de mudar seu destino alimentando sua mãe com um bolo amaldiçoado.

A bruxa é uma figura central na Teoria Pixar - e veremos o porquê em breve. Por enquanto, observe que ela é capaz de passar por uma porta para aparentemente se transportar para lugares diferentes. Observadores com olhos de águia também avistaram em sua cabana uma escultura do que parece ser Sully, da Pixars Monsters Inc, bem como vários ursos de madeira. A cabana também está cheia de objetos sencientes, incluindo facas, que parecem ligar a Bruxa por um momento.

É quase como se todos esses objetos fossem capazes de ter pensamentos ou sua própria força de vontade, assim como os brinquedos de Toy Story da Pixar.

Com Os Incríveis, saltamos para a década de 1950 e aprendemos sobre os primeiros super-heróis. Tudo começa quando o governo dos EUA os força a se esconder para apaziguar um público preocupado. Vemos o Sr. Incrível se casar com Elastigirl, ter três filhos, conseguir um emprego de escritório e desejar lutar contra o crime como seu alter ego mascarado. Então, de repente, ele tem a chance de ressuscitar sua carreira de um homem chamado Syndrome, um ex-fã, de parar robôs de IA que matam super-heróis.

A Teoria Pixar tem muitas liberdades. Por exemplo, ele acredita que o governo dos Estados Unidos criou os primeiros super-heróis, tudo aproveitando as emoções, uma energia poderosa que os humanos criam. Enquanto os super-heróis eventualmente morrem, a coleção de emoções humanas continua, em grande parte graças a uma supercorporação, chamada Buy N Large, que também faz uso da tecnologia de IA criada pela Syndrome para derrotar os super-heróis.

Incredibles 2 começa imediatamente onde o primeiro filme terminou. Vemos a família dos Incríveis batalhar contra o Underminer e causar grandes danos à sua cidade, o que faz com que a família seja cortada da proteção de testemunhas, como a assistência que recebia do governo dos Estados Unidos. Isso faz com que a família vá trabalhar para uma família rica, que tem um grande plano de restaurar os super-heróis à sua glória passada, recuperando a confiança pública.

Este filme concentra-se principalmente na desconfiança do público em relação aos seres humanos superpotentes, o que acaba levando à sua extinção, de acordo com a Teoria Pixar. O governo, cansado de ser responsabilizado pelas consequências dos super-heróis e de suas ações, corta o apoio a todos os chamados "supers". Incredibles 2 também mostra o surgimento de supercorporações, incluindo uma empresa de telecomunicações de propriedade de Winston Deavor.

O primeiro filme da Pixar se passa na década de 1990 - décadas depois dos eventos de Incríveis 2. Toy Story confirma a suspeita de todas as crianças de que seus bonecos de ação e outros brinquedos estão vivos. Segue a história de Woody, que perde seu título de "brinquedo favorito de Andy" para o novo Buzz Lightyear.

A Teoria Pixar de alguma forma descobriu que a Buy N Large criou brinquedos para colher o poder das emoções humanas, embora a mesma energia que os brinquedos estão coletando também os faça ganhar vida. Buy N Large está em todo lugar na PCU.

Quando Woody é danificado, ele começa a confrontar sua própria mortalidade e um futuro em que Andy não mais será enganado. Então, ao salvar um brinquedo quebrado de uma venda de garagem, Woody é sequestrado por um nefasto colecionador de brinquedos, o que faz com que seus amigos iniciem uma missão para salvá-lo.

Esta sequência mostra o início de brinquedos que se ressentem de seus humanos. Vemos isso especialmente com os brinquedos que Woody encontra enquanto é mantido em cativeiro. Todos foram abandonados por seus donos. Esse ressentimento borbulhante em relação aos humanos, de acordo com a Teoria Pixar, também se estende ao mundo animal.

Finding Nemo é ambientado logo após os eventos nos dois primeiros filmes de Toy Story - então, os primeiros aughts. O filme conta a história de Nemo, um jovem peixe-palhaço que vive com seu pai autoritário e superprotetor - isto é, até ser capturado por um mergulhador. Seu pai, Marlin, então imediatamente pede a ajuda de um peixe chamado Dory, e os dois partem em uma longa, mas adorável aventura pelo mundo para encontrar seu filho desaparecido.

Este filme mostra criaturas marinhas com níveis de desenvolvimento intelectual semelhantes aos dos brinquedos de Toy Story. Eles se comunicam, têm escolas e lojas e têm uma sociedade ativa. Também vemos que os peixes mantidos em cativeiro têm o mesmo ressentimento pelos humanos que os brinquedos abandonados.

A sequência de Procurando Nemo se passa logo após o primeiro filme. Vemos Dory, Marlin e Nemo partindo pelo oceano Pacífico, todos com a esperança de encontrar os pais de Dory. No entanto, quando Dory é sequestrada e levada para o Marine Life Institute, esses planos são suspensos.

Encontrar Dory revela que Dory foi criado em cativeiro próximo aos humanos. A Teoria Pixar pensa que é a causa de seus problemas de memória, mas observa que ela é muito inteligente e capaz de aprender outras línguas como a baleia e pode até ler. Assim, embora os animais e brinquedos possam se ressentir dos humanos, o intelecto de Dory sugere que, quanto mais próximos dos humanos os peixes, mais inteligentes eles podem se tornar.

Ratatouille ocorre alguns anos após Finding Dory na linha do tempo da PCU - provavelmente em 2007, o ano em que foi feito. Mostra o lado mais feliz das emoções humanas e seu impacto nos animais deste universo. O filme segue um rato, chamado Remy, que sonha em se tornar um chef como seu herói, Auguste Gusteau. Remy logo se encontra trabalhando em segredo com um chef no restaurante de seu herói, agora falecido.

A conexão óbvia entre Ratatouille e os outros filmes da Pixar é a habilidade intelectual de Remy e o conflito entre os humanos e tudo o mais. Seu clã de ratos está zangado com os humanos, especialmente porque as pessoas não estão exatamente animadas para comer em um restaurante onde há roedores. Ainda assim, vemos que um rato que vive em contato muito próximo com humanos pode se tornar um dos melhores chefs do mundo.

A terceira entrada na série Toy Story ocorre 11 anos após a primeira sequência. Neste ponto do universo, apenas uma pequena coleção dos brinquedos originais permanece, e Andy não brinca com eles há muitos anos. No processo de saída de Andy para a faculdade, todos os brinquedos, exceto Woody, são acidentalmente doados para uma creche, onde os brinquedos são maltratados e facilmente quebrados pelas crianças.

Toy Story 3 apresenta toneladas de dicas sobre o universo maior na forma de easter eggs, que incluem: Darla de Finding Nemo; uma dica de que Andy conhece Carl e Ellie de cima; e, potencialmente, até mesmo um vislumbre de um Boo um pouco mais velho (da Monsters Inc) que frequenta a creche. O filme até nos mostra que o Buzz é movido por baterias Buy N Large, outra conexão entre os brinquedos e a corporação.

Toy Story 4 acontece logo após o final de Toy Story 3, quando vemos Andy deixar Woody, Buzz e o resto de seus brinquedos para Bonnie. Bonnie agora entrou no jardim de infância e traz para casa um novo brinquedo que ela fez, o apropriadamente chamado Forky, um garfo com olhos arregalados. Enquanto Bonnie e seus brinquedos partem em uma viagem, Forky sai e começa a questionar o significado de sua própria existência, mas Woody vai atrás dele, e os dois partem em uma aventura.

Este filme muito responde às questões de como os brinquedos ganham vida, visto que vemos a criação de um brinquedo a partir de alguns restos de lixo apenas pelo amor de uma criança. Também mostra que existem diferentes níveis de sensibilidade para cada brinquedo, já que Woody reconhece que tem algum tipo de voz interior consciente, que seu amigo de longa data Buzz Lightyear não consegue entender.

A Teoria da Pixar aponta para a relação de Andy com Woody como sendo tão poderosa que as memórias de Andy permitiram que Woody atingisse um nível de consciência que poucos, ou nenhum, outros brinquedos já alcançaram este ponto na linha do tempo.

Quando a esposa de Carl, Ellie, morre, ele decide finalmente realizar o sonho de sua esposa de mudar sua casa para um oásis na selva sul-americana conhecido como Paradise Falls. Ele faz isso prendendo cerca de um bilhão de balões em sua casa, mas sem querer leva um escoteiro - que estava em sua varanda - com ele. Assim que chegam ao destino, os dois encontram cachorros falantes e um pássaro pré-histórico.

Up mostra o início da poluição, que leva os animais a se voltarem contra os humanos (e eventualmente leva as máquinas a controlarem a Terra, mas mais sobre isso depois). O mundo em rápida mudança é mostrado na forma de industrialização em grande escala e, claro, a relocação forçada de Carl. O equipamento de construção que chega para destruir a casa de Carl ainda apresenta o logotipo Buy N Large.

Também vemos a inteligência de cães (uma vez que receberam a habilidade de falar por coleiras especiais) e, potencialmente, um dos últimos parentes de Arlo - o pássaro, Kevin.

Como os últimos filmes, Inside Out se passa nos dias modernos. Segue-se uma jovem, Riley, e sua família que está se movendo - através de cinco emoções personificadas vivendo dentro de seu corpo. Inicialmente, a emoção Joy está no controle de Riley, porque todas as memórias de Riley são alegres. A mudança de sua família muda isso - e sugere por que os monstros da Monsters Inc preferem colher felicidade, a emoção mais poderosa.

Também vemos o poder da memória no Universo Cinematográfico Pixar, na forma do amigo imaginário de infância de Riley, Bing Bong, uma alma esquecida que deixa de existir dentro da memória de Riley. Há um forte caso a ser feito que Bing Bong é na verdade a memória há muito perdida de Riley de um monstro que foi enviado para colher sua felicidade após os eventos da Monsters Inc.

Coco, ambientado nos dias modernos, revela mais sobre o poder da memória na PCU. Como vemos em Inside Out, quando Bing Bong desaparece após ser esquecido, a memória tem o poder de manter as coisas vivas em algum nível. Coco foca nesse conceito nos mostrando o mundo dos mortos, que continua como esqueletos fantasmagóricos enquanto seus familiares se lembrarem deles. Uma vez esquecidos, eles desaparecem, assim como o Bing Bong.

Esta história é contada através de Miguel, que quer ser músico, embora a sua família o proíba terminantemente. Ao roubar um violão do túmulo de um parente morto, ele é amaldiçoado e levado para a Terra dos Mortos e tem um dia para receber uma bênção e retornar ao mundo dos vivos.

O último filme da Pixar é Soul. É ambientado nos dias modernos e gira em torno de um professor de música do ensino médio chamado Joe (Jamie Foxx), que morre após cair em um bueiro exposto. Sua alma então parte em uma jornada pela vida após a morte, enquanto ele tenta evitar a morte e voltar para sua vida na Terra. A maior conexão com o Universo Pixar vem na forma das almas que vemos que estão sendo preparadas para entrar na Terra, como 22 (Tina Fey).

Almas pré-vida, como 22, são bolhas sem forma que estão sendo preparadas para a vida. Essas almas não precisam necessariamente entrar no corpo de um ser humano, pois vemos uma alma na forma de um gato na cena da escada rolante depois que Joe entra na vida após a morte. Isso explicaria como certos animais são capazes de pensar como os humanos, como Remy em Rataoulie e Doug em Up. O mesmo pode ser dito sobre os brinquedos da série Toy Story e os Carros da série Carros.

Carros se passa no futuro - daqui a um século - e é sobre a Terra povoada por carros falantes. Naturalmente, a corrida é o passatempo preferido neste ponto da linha do tempo, e é por isso que somos apresentados a Lightning McQueen, um carro de corrida que está tentando se tornar o primeiro estreante a ganhar a Copa Piston.

Embora você possa pensar que este é apenas um universo alternativo da Pixar, com carros falantes em vez de pessoas, lembre-se de que os objetos falam na PCU. Carros só acontecem depois que os humanos deixam uma Terra poluída. Os carros são movidos pela tecnologia de IA da Buy N Large (e Syndrome) ou ganharam vida com o poder das memórias de seus proprietários. (Existem várias teorias da Pixar por aí, e cada uma tem uma opinião sobre isso.)

Na sequência de Carros, o quatro vezes campeão da Piston Cup, Lightning McQueen, é desafiado para o Grande Prêmio Mundial, que é uma série de corridas realizadas em todo o mundo. Mas as corridas são atacadas pelo carro malvado Zundapp, o que leva Lightning e seu amigo Mater a lutar contra a ameaça.

Carros 2 revela que os veículos agora enfrentam uma escassez de combustível e que podem morrer. Também confirma que tudo está acontecendo na Terra, que foi limpa por robôs. Lembre-se, o robô em Wall-E teve que limpar um dos últimos locais sujos da Terra depois que Buy N Large abandonou o planeta.

Carros 3 segue um velho Relâmpago McQueen enquanto ele é usurpado por carros mais jovens e mais rápidos. Depois que um terrível acidente o deixou gravemente danificado, McQueen é ajudado a recuperar a saúde por Cruz, uma "garota" que sempre quis ser piloto. Eventualmente, McQueen faz uma aposta com o dono da empresa de corrida que ele vai parar de correr se não derrotar o jovem campeão Jackson Storm e vencer a primeira corrida da temporada.

A última entrada da série Carros nos mostra que os carros têm uma vida útil. Eles não podem continuar para sempre, mesmo que encontrem combustível. Também nos mostra que existe alguma vida orgânica - quando Cruz menciona guiar um caranguejo na praia. Esse é o primeiro sinal de vida em todos os três filmes Carros.

Wall-E acontece em 2800 e segue o último robô limpando uma Terra poluída. Wall-E é fascinado pela cultura humana, o que pode ajudar a explicar por que ele permaneceu muito mais tempo que os outros robôs. Ele parece particularmente interessado no amor, que se manifesta quando ele conhece o robô Eva que está em busca de sinais de vida. Wall-E e Eve também devem trabalhar juntas para derrotar uma IA que está impedindo os humanos de retornar à Terra.

Wall-E realmente ocorre ao longo de 700 anos, desde quando Buy N Large assume o controle do mundo na segunda metade do século 21, e essencialmente o polui com lixo, até a evacuação de humanos, com o plano de reunir robôs Wall-E o lixo e incinere-o apenas cinco anos. No entanto, queimar o lixo contamina ainda mais a Terra, então Buy N Large abandona o planeta inteiramente.

A Bugs Life avançou mais um século e conta a história de uma formiga inventora, chamada Flik, que mora na Ilha da Tia. Espera-se que sua colônia de formigas forneça uma oferenda a um grupo de gafanhotos todos os anos, mas quando Flik acidentalmente destrói o que as formigas juntaram para os gafanhotos, ele parte em uma aventura para encontrar outros insetos que podem ajudar a ele e à colônia.

De acordo com a Teoria Pixar, a Vida de Inseto ocorre depois que os humanos retornam à Terra no final de Wall-E. Algumas espécies de animais e insetos sobreviveram à poluição, como mostrado pela barata em Wall-E e os caranguejos em Carros 3. Isso também explica por que os insetos não parecem temer os humanos tanto quanto você poderia esperar. Simplesmente não há muitos deles neste ponto da linha do tempo da PCU.

Ian (Tom Holland) e Barley Lightfoot (Chris Pratt) são dois elfos adolescentes em um mundo repleto de outras criaturas místicas como fadas e unicórnios. Os dois devem partir em uma jornada para completar um feitiço iniciado por seu falecido pai, a fim de passar mais um dia com ele.

Embora isso possa parecer não relacionado à maioria dos outros eventos no universo Pixar, Avante e as criaturas que povoam o filme servem como um elo perdido entre a Terra escassamente povoada que vimos no final de Vida de inseto futuro da Monsters, Inc.

Monsters University é uma prequela de Monsters Inc. Ela principalmente nos mostra como os principais monstros - Mike e Sully - se tornaram amigos íntimos e até começaram a trabalhar na Monsters Inc. O filme começa quando os dois estão entrando na faculdade. Embora não gostem um do outro no início, eles começam a trabalhar juntos quando enfrentam a expulsão, caso não consigam vencer os Jogos do Pavor.

Monsters Inc nos mostra a Terra em torno de 5000, quando na verdade eles são monstros que vivem em nossos armários. A cada noite, aparentemente, eles emergem de trás da porta do armário para assustar nossos filhos, a fim de reunir seu medo como energia. Sully é o mais assustador, mas inadvertidamente leva uma jovem, chamada Boo, de volta ao seu mundo de monstros, e ela passa a maior parte do filme tentando voltar.

A grande reviravolta na Teoria Pixar é que Boo é a Bruxa de Brave. Depois que Sully a deixa, ela passa sua vida tentando descobrir a magia por trás das portas. Eventualmente, ela aprende que as portas permitem que os seres viajem no tempo. Então, os monstros em Monsters Inc estão viajando no tempo para colher emoções humanas. E é por isso que A Bruxa usa uma porta para viajar, tem uma escultura de Sully e é obcecada por ursos parecidos com Sully.

A peça final da Teoria Pixar envolve os animais que permanecem na Terra. As formigas em A Bugs Life, a barata em Wall-E, os caranguejos de Cars 3 e tudo o mais que sobreviveu à poluição evoluíram para monstros - eventualmente substituindo os humanos, de forma muito semelhante a como os humanos substituíram os dinossauros no The Good Dinosaur. No entanto, as emoções humanas são a principal fonte de energia na PCU.

Isso resolve o mistério de por que os monstros estão aproveitando a viagem no tempo para colher as emoções das crianças do passado.

squirrel_widget_148596

squirrel_widget_187869

Esta é a mesma lista acima, apenas condensada e sem spoilers.

O Bom Dinossauro (2015)

Brave (2012)

Os Incríveis (2004)

Os Incríveis (2018)

Toy Story (1995)

Toy Story 2 (1999)

Procurando Nemo (2003)

Finding Dory (2016)

Ratatouille (2007)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 4 (2019)

Up (2009)

Inside Out (2015)

Coco (2017)

Soul (2020)

Carros (2006)

Carros 2 (2011)

Carros 3 (2017)

Wall-E (2008)

Vida de inseto (1998)

Avante (2020)

Universidade de Monstros (2013)

Monsters Inc. (2003)

Então talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Também temos esses rumores sobre os próximos filmes:

Escrito por Maggie Tillman.