Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estamos na segunda semana de 2020 e já existem alguns programas de TV e filmes incríveis para gravar ou atualizar através de um serviço de streaming.

Aqui estão as escolhas do grupo, reunidas em várias plataformas de streaming e TV, incluindo BBC iPlayer, Netflix, Sky, Now TV e Amazon Prime Video. Algumas fazem parte de assinaturas pagas, outras estão disponíveis para compra ou aluguel e outras são gratuitas.

Existe essencialmente algo para todos.

Então, aqui estão os principais programas e filmes disponíveis na próxima semana para se emocionar.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: disponível agora

O spin-off de TV da franquia Jason Bourne finalmente chega ao Amazon Prime Video no Reino Unido - tendo sido exibido nos EUA no final do ano passado. Ele mostra a formação e as ações modernas da Operação Treadstone, a divisão secreta de operações negras da CIA que desempenhou um papel central nos filmes de Bourne.

Onde: Sky One e Now TV

Sky One e Now TV Quando: todos os episódios disponíveis a partir de 17 de janeiro

Quando uma queda de energia generalizada atinge o Reino Unido, o primeiro-ministro britânico, interpretado por Robert Carlyle (Trainspotting, The Full Monty), convoca uma reunião de emergência da Cobra para lidar com a crise. No entanto, a agitação civil torna as coisas muito mais difíceis para o governo sitiado.

Onde: ITV2 (ITV Player)

ITV2 (ITV Player) Quando: Início em 12 de janeiro

Apenas quando você pensou que poderia escapar de mais Love Island até o verão começar novamente, uma segunda versão será lançada para o inverno - desta vez em uma villa nova na África do Sul. Ele também recebe um novo host na forma da ex-apresentadora da MTV Laura Whitmore

Onde: Sky Atlantic e Now TV

Sky Atlantic e Now TV Quando: começa em 13 de janeiro

Jason Bateman, da Arrested Development, assume um papel desconhecido nesta adaptação do romance de Stephen King, The Outsider. Ele interpreta um assassino suspeito neste thriller sobrenatural assustador, que deve durar 10 episódios semanais.

Onde: BBC Two (BBC iPlayer)

BBC Two (BBC iPlayer) Quando: Mostrado pela primeira vez em 12 de janeiro

O mais recente documentário da Theroux concentra-se na indústria do sexo do Reino Unido, uma vez que segue a vida de mulheres que optam por se tornar profissionais do sexo, em vez de que as circunstâncias o imponham. Esteja avisado, às vezes pode ser um pouco angustiante ou perturbador.

Onde: Sky Cinema e Now TV

Sky Cinema e Now TV Quando: Disponível a partir de 17 de janeiro

A adaptação live-action de Guy Ritchie dos filmes de animação da Disney é Will Smith como o gênio e é uma grande piada para toda a família. Possui todas as músicas que você lembra e algumas ótimas peças de cenário por toda parte.