Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há alguns programas de TV e filmes incríveis chegando esta semana para serem gravados ou atualizados por meio de um serviço de streaming.

Aqui estão as opções do grupo, reunidas em várias plataformas de streaming e TV, incluindo BBC iPlayer, Netflix, Disney +, Sky, Now TV e Amazon Prime Video. Alguns fazem parte de assinaturas pagas, alguns estão disponíveis para compra ou aluguel e alguns são gratuitos.

Existe essencialmente algo para todos.

Então, aqui estão os melhores programas e filmes disponíveis na próxima semana para dar a si mesmo algumas das principais emoções do entretenimento.

Onde: BBC iPlayer

BBC iPlayer Quando: Disponível agora

Baseado em uma história verdadeira, The Serpent é uma dramatização de alto orçamento da caça por Charles Sobhraj - o assassino em série mais famoso dos anos 1970. É estrelado por Tahar Rahim como Sobhraj, com a ex-assistente de Doctor Who Jenna Coleman como sua ajuda romântica. Embora mostrado semanalmente na BBC One, todos os oito episódios estão disponíveis para farra no iPlayer da BBC.

Onde: Sky One e Now TV

Sky One e Now TV Quando: Disponível agora

Depois de duas temporadas de sucesso em Londres, os meninos à prova de balas (Noel Clarke e Ashley Walters) estão de volta para uma filmagem especial de três partes na África do Sul. Espere explosões ainda maiores e diversão de alta octanagem.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: Disponível agora

Anna Paquin (X-Men) estrela a segunda temporada de Flack, que vai ao ar no Amazon Prime Video pela primeira vez. Você também pode acompanhar todos os episódios da primeira temporada, se ainda não o fez. É baseado no mundo predatório das fofocas sobre celebridades, com o executivo de relações públicas de Paquin tentando manter os pontos fracos às vezes alarmantes do cliente longe da imprensa.

Onde: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quando: Disponível agora

One Night in Miami lança uma visão fictícia de como seria se Muhammed Ali, Jim Brown, Malcom X e Sam Cooke se reunissem para discutir seus papéis no movimento pelos direitos civis dos anos 60.

Onde: Sky Cinema e Now TV

Sky Cinema e Now TV Quando: Disponível agora

Dirigido e escrito por Judd Apatow (40 Year Old Virgin, Knocked), O Rei de Staten Island é uma comédia dramática sobre a recuperação do luto. Sim, não parece tão engraçado, mas é muito bem tratado.

Onde: Netflix

Netflix Quando: Disponível agora

De volta para uma segunda temporada, a aventura animada nos leva além dos eventos do filme (com a primeira temporada sendo ambientada durante). As crianças agora decidiram ajudar em vez de fugir dos dinossauros.

Escrito por Rik Henderson.