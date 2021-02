Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os cinéfilos ficarão felizes em saber que agora podem transmitir filmes da Criterion Collection usando um aplicativo dedicado.

De 2011 a 2016, os assinantes do Hulu tiveram acesso à cobiçada biblioteca, mas então a Criterion mudou para o FilmStruck, outro serviço de streaming lançado com o Turner Classic Movies. Agora, a Criterion oferece seu próprio serviço autônomo, chamado de Canal de Critério. Esta plataforma mostra a faixa de elite da empresa em recursos, curtas-metragens e até mesmo masterclasses com diretores.

The Criterion Collection é uma biblioteca bem respeitada de filmes vintage e contemporâneos, incluindo clássicos de autor, sucessos de bilheteria de Hollywood e filmes B independentes. Suas edições geralmente incluem transferências restauradas junto com faixas de comentários e recursos complementares. A Criterion afirma que trabalha em estreita colaboração com cineastas e acadêmicos para garantir que "cada filme seja apresentado como seu criador gostaria que fosse visto".

A Criterion também publica DVDs da região 1 e Blu-rays da região A para o mercado norte-americano e Blu-rays da região B para o mercado do Reino Unido. Você pode comprar Blu-rays da região B aqui . Cada filme vem em sua proporção de aspecto original, a menos que o cineasta solicite um enquadramento diferente.

Vale a pena conferir as famosas listas dos 10 melhores da Criterion , onde os cineastas detalham seus filmes favoritos na coleção da Criterion.

As assinaturas custam $ 10,99 por mês (ou $ 99,99 por ano).

Nota: Criterion.com e CriterionChannel.com têm contas e faturamento separados que não estão vinculados.

A Criterion Collection lançou o serviço de streaming do Criterion Channel em 8 de abril de 2019.

Os assinantes do Criterion Channel podem assistir a 350 curtas e 3.500 recursos suplementares, incluindo trailers, introduções, documentários de bastidores, entrevistas, ensaios em vídeo, trilhas de comentários e filmagens raras de arquivo. Embora muitos dos filmes na Criterion Collection possam ser transmitidos pelo aplicativo Criterion Channel, nem todos eles estão disponíveis no aplicativo para assistir.

Você pode ver quais filmes estão sendo transmitidos no Criterion Channel aqui ou nas páginas de filmes individuais em criterion.com .

Aqui está uma pequena seleção de janeiro de 2020:

O aplicativo Criterion Channel está disponível em uma variedade de dispositivos e plataformas, incluindo:

Roku (excluindo modelos "legados" )

Apple TV 4 e mais recente

Amazon Fire TV Cube

Amazon Fire TV (3ª geração)

Amazon Fire TV Stick 4K

Consoles de jogos Xbox One

Selecione Smart TVs Samsung 2018-2020 com Tizen OS

iPads e iPhones com OS 10.0 ou posterior

Selecione os dispositivos Android com OS 4.3 e superior

Você não pode transmitir filmes da Criterion.com . Você deve se inscrever para uma conta em CriterionChannel.com se quiser transmitir.

O Criterion Channel está disponível apenas nos EUA e Canadá.

Escrito por Maggie Tillman.