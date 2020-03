O que é a TV 8K, quando ela está chegando e isso realmente importa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ecrã panorâmico, ecrã plano, curvado, 3D, HD, Full HD, 4K HDR. Qual é a próxima coisa que você encontrará em anexo a esta lista recente de evolução da televisão? 8K.

É isso mesmo, o setor de TV está avançando com sua próxima grande novidade, oferecendo aos fabricantes algo novo e brilhante para vender para você.

Mas sua TV 4K está prestes a se tornar redundante? Nem tanto.

Fique conosco e vamos explicar tudo.

Se você acompanha a história da TV nos últimos anos, já sabe que o 8K é um passo à frente em relação ao 4K. Refere-se à resolução da tela. Enquanto 4K é de 3.840 x 2.160 pixels, 8K se move para 7.680 x 4.320. Isso significa que há 7.680 pixels no eixo horizontal e 4.320 na vertical.

Você pode ouvi-lo referido como 4320p (como Full HD era 1080p), ou Ultra HD 8K (4K também foi marcado como Ultra HD) ou Super Hi-Vision (como a emissora japonesa NHK está chamando) , mas suspeitamos que ele será chamado de 8K.

Mas não cometa o erro de pensar que se trata apenas de pixels, porque também se trata de HDR - alta faixa dinâmica -. No futuro, o HDR faz parte do pacote que sua TV oferecerá. A Samsung já disse que suportará 8K HDR 10+ .

A 8K Association (8KA) - um órgão da indústria formado para supervisionar o desenvolvimento do ecossistema 8K - foi formada em janeiro de 2019 e descreveu algumas especificações públicas básicas sobre o que uma TV 8K deve oferecer, incluindo: resolução de 7.680 x 4.320 pixels; taxas de quadros de entrada de 24p, 30p, 60p; mais de 600 nits de pico de brilho; Suporte HEVC; e HDMI 2.1.

Os fabricantes de TV não param. Você se lembrará da rapidez com que o 3D veio e foi, com base na reação dos clientes. Foi anunciado como "a próxima grande novidade" na época e agora é pouco suportado.

Não é surpresa que todos estejam trabalhando em TVs 8K, mas a Samsung foi uma das primeiras a lançar o Q900 (Q950 no Reino Unido) em 2018. A Samsung anunciou posteriormente uma gama completa de modelos a partir de 55 polegadas.

A LG anunciou o LG OLED Z9 , um modelo 8K de 75 polegadas, para 2019 a um preço enorme, mas também oferece um modelo LED de 8K - o SM9900 NanoCell de 75 polegadas, que é mais acessível. Para 2020, a LG possui oito modelos de 8K, incluindo dois OLED e seis NanoCell LCD.

Além da Samsung e da LG, a Sony é um grande player de TVs e possui um conjunto de 8K. A Sony Master Series ZG9 é o novo modelo de TV principal da empresa em 2019, oferecendo um display de 8K nos tamanhos de 98 e 85 polegadas - crescer muito é o que importa com o 8K.

A Sony possui um novo mecanismo de processamento - 8K X-Reality - para lidar com o upscaling e esta é uma TV LED de gama completa. A Sony não está fazendo 8K em OLED e os novos lançamentos OLED ficam em 4K até agora.

A TCL - uma das maiores fabricantes de TVs do mundo - também vai oferecer um modelo 8K, em parceria com a Roku para oferecer uma TV 8K Roku . Esperamos ver muito mais ações de 8K em torno da CES 2020 e durante o ano.

Portanto, há uma crescente variedade de TVs - e enquanto os players esperados estão lá - Samsung, LG, Sony - a mensagem vinda de outros fabricantes sugere que as TVs 8K estarão disponíveis a preços que serão universalmente aceitáveis em algum momento o futuro.

Sempre que algo acontece na TV, há um conjunto de padrões e alguns avisos que aparecem. No caso do 8K, estamos vendo diferentes facções pressionando os padrões do 8K e desejando empurrar seu rótulo como aquele a procurar. Por um lado, temos o CTA - Consumer Technology Association - que se uniu à LG para promover o termo 8K Ultra HD . A LG também usará a expressão "Real 8K", sugerindo que qualquer outra coisa não seja 8K real.

Do outro lado do parque, a 8K Association, juntamente com a Samsung, anunciou o selo 8K Association Certified , procurando garantir aos compradores que estão fazendo as escolhas certas.

Por fim, a maior parte disso não importa: para o 4K, vimos uma gama semelhante de rotulagem, mas isso parecia ter pouco impacto no ponto de venda.

Essa é a pergunta de um milhão de dólares - ou, mais provavelmente, a pergunta de US $ 6.000. Com o 4K HDR agora encontrando seu caminho no mainstream, a justificativa para 8K é bastante difícil, especialmente porque as TVs Ultra HD são muito boas .

A verdadeira justificativa para 8K se resume à crescente demanda por tamanho. As pessoas estão comprando TVs maiores e ficam felizes em ter TVs maiores em suas casas. Onde, há 15 anos, você pode ter uma TV de 28 polegadas, agora 55 polegadas são comuns; 65 polegadas e acima é onde a maior parte do crescimento nas vendas de TV é esperada nos próximos 5 anos.

Atualmente, você pode obter grandes TVs HDR 4K - até cerca de 85 polegadas - mas é nesses tamanhos maiores que os benefícios de 8K residem. À medida que a tela aumenta - e você fica sentado no mesmo lugar - mais pixels significa mais detalhes visíveis. O deslocamento para 98 polegadas nos modelos 2019 mostra para onde está indo a 8K.

É provável que você tenha Full HD de até 40 polegadas, 4K de até 60 polegadas e, em seguida, 8K acima disso no futuro, então 8K realmente se aplica apenas a esses tamanhos maiores - se a TV for muito pequena, os pixels ficarão muito altos. bem embalado para que você possa ver qualquer diferença na imagem.

Mas por que as pessoas querem TVs maiores? É para aumentar a sensação de imersão.

À medida que os detalhes aumentam, você pode se sentar e se maravilhar diante de uma imagem enorme que parece engolir você. É aqui que as grandes TVs 8K têm uma vantagem natural, porque aumentam os ângulos em que a luz entra em seus olhos.

Isso, por sua vez, pode aumentar a separação entre a frente e o fundo, criando um visual mais pop e proporcionando uma experiência de visualização mais imersiva. Obviamente, você não pode ficar sentado muito perto, porque precisará mover constantemente a cabeça para ver a imagem completa, para que as distâncias mínimas de visualização ainda se apliquem.

Falaremos sobre essas duas coisas juntos, porque praticamente não há conteúdo real de 8K no momento. Existem algumas amostras, há suporte para a resolução de 8K no Vimeo e a emissora japonesa NHK tem o objetivo de filmar as Olimpíadas de Tóquio 2020 em 8K , mas, caso contrário, a implementação não é generalizada.

Não há suporte para discos ópticos, não há Netflix no 8K e também não é um formato amplamente usado para captura de conteúdo. Isso pode mudar em 2020, com a sugestão de que até os smartphones oferecerão captura 8K , mas isso está muito longe de ser um padrão de estúdio amplamente disponível.

Então, 8K no agora e no futuro previsível têm tudo a ver com aumento de escala. A Samsung, no lançamento de sua TV 8K na IFA 2018 , passou a maior parte do tempo conversando sobre o aumento de escala e essa mensagem permanece verdadeira um ano depois.

O que o upscaling de 8K fará? Ele usará a IA para analisar imagens e corrigi-las, aumentar a cor e substituir as informações que podem estar faltando ao analisar os quadros anteriores. Ele aprimora as bordas, remove bordas irregulares em itens como texto e reduz o ruído em áreas onde não há muitos dados - como a cor do bloco de um céu azul, por exemplo.

Nada disso é realmente novo, mas é um sistema novo, de acordo com as informações que temos da Samsung sobre sua tecnologia.

A Samsung confirmou que está usando aprendizado de máquina e IA em sua solução de aumento de escala de 8K, mas as demandas de energia também serão altas, pois haverá muito processamento a ser feito. Vimos várias demos e analisamos a TV 8K da Samsung e continuamos impressionados com o desempenho desse upscaling.

Então essa é a história até agora: não há conteúdo, mas tudo que você colocar em uma TV 8K será aprimorado para torná-la melhor.

Isso se resume a quem você é e o que exige da sua TV. Vamos separar o argumento da resolução absoluta: para uma empresa como a Samsung, sua principal TV é a Q900 / Q950. Ele foi projetado para o melhor desempenho, independentemente do conteúdo que você está alimentando. É também a TV 8K da empresa e esse desempenho de escala é ótimo. Portanto, comprar um 8K de nível superior tem alguns méritos, porque você não está apenas comprando resolução.

Ao mesmo tempo, a falta de conteúdo 8K de uma fonte conveniente pode representar uma barreira à adoção para muitas pessoas. Isso, com certeza, ocorrerá nos próximos 3 a 5 anos, altura em que esperamos que o 8K seja muito mais comum. Com isso em mente - e a vida média de um aparelho de TV sendo de aproximadamente 5 anos - provavelmente há muita evolução por vir antes que você assista nativamente a conteúdos em 8K e aproveite ao máximo uma TV em 8K.

Com isso em mente, é difícil recomendar uma TV 8K "barata" que poderemos ver aparecer nos próximos 12 a 18 meses. Se você não está comprando qualidade, provavelmente não terá uma ótima experiência de 8K.

Os preços das TVs 8K estão altos e estão na vanguarda agora, mas esperamos que caia rapidamente à medida que a fabricação aumenta e os custos de desenvolvimento são lentamente compensados. Você se lembrará de quão caras as TVs 4K eram há 5 anos - e todos os indicadores sugerem que a 8K passará pelo mesmo tipo de ciclo.

O Samsung Q900R / Q950R de 75 polegadas custa US $ 4.999 nos EUA e 5.399 no Reino Unido, mas obviamente existe em vários tamanhos. Esse é o preço sugerido e também varia entre os varejistas.

O LG NanoCell 8K 75SM9900PLA de 75 polegadas custa US $ 4.999 nos EUA ou £ 5.999 no Reino Unido. Como a LG e a Samsung vêm em 75 polegadas, elas são fáceis de comparar.

O ZG9 de 85 polegadas da Sony custa US $ 12.999 ou £ 13.999 ; O 8K OLED Z9 da LG custa US $ 29.999 ou £ 29.999. Obviamente, há um prêmio por essa enorme TV OLED - mas essas TVs 8K de tela grande também são extremamente caras.