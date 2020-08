Como assistir a serviços de streaming usando VPN

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Internet pode ser global, mas os contratos geralmente não são. Isso significa que você frequentemente encontrará um serviço transmitindo um lote de filmes e programas de TV para clientes em um país e uma seleção diferente em outro país. Então, o que acontece se você mora no país X, mas deseja acessar o material que é transmitido no país Y?

A resposta oficial é: você tolera isso, porque se o Netflix ou outro serviço de streaming que você usa não tem os direitos para transmitir um determinado filme ou programa para você, isso é apenas uma daquelas coisas.

Portanto, a resposta é por sua própria conta e risco: você pode contornar o problema com uma VPN - mas esteja avisado de que isso é contra os termos e condições de quase todos os serviços de streaming.

Uma VPN é uma rede privada virtual. É essencialmente um túnel privado entre você e o site ou serviço que está acessando. As coisas ficam interessantes é que o túnel pode parecer estar em algum lugar que não está, então, por exemplo, você pode estar no Reino Unido, mas pode parecer estar se conectando dos EUA.

Isso é bom para fugir da censura e também é uma maneira bastante eficaz de contornar as restrições geográficas.

Não sabemos de nenhum caso em que isso realmente tenha acontecido, mas seu acordo de usuário diz que a Netflix e outros serviços de streaming podem restringir ou encerrar sua conta se você for um streamer muito travesso.

Os serviços de streaming podem bloquear e bloquear vários serviços VPN para que seus usuários não possam contornar suas restrições geográficas, e isso significa que as pessoas que usam esses serviços repentinamente se viram incapazes de acessar o conteúdo que antes podiam acessar.

A resposta curta é: você não pode. Mas você pode encontrar um que não esteja sendo bloqueado agora.

No entanto, se você estiver planejando assinar um serviço exclusivamente para acessar esses serviços, talvez seja aconselhável não assinar um contrato vitalício. Procure planos que não o prendam por muito tempo ou que ofereçam garantias de devolução do dinheiro caso o conteúdo escolhido seja bloqueado repentinamente.

Não. A maioria das VPNs tem seus próprios aplicativos dedicados que fazem tudo por você, e alguns oferecem plug-ins do Chrome e do Firefox para alternar sem esforço entre VPN e navegação normal. Todos os bons serviços VPN oferecem conselhos sobre como fazer e também um bom suporte técnico.

Pessoas diferentes terão critérios diferentes, então, por exemplo, alguns usuários VPN estão realmente interessados em serviços que não registram nenhuma de suas visitas, enquanto outros não se importam. Mas, para a maioria de nós, o principal problema será a velocidade.

Sem um vídeo de streaming de velocidade de dados bom e confiável - especialmente quando é HD ou melhor - rapidamente se torna um vídeo desagradável conforme a qualidade despenca ou falha ou pára completamente.

Vejamos alguns dos melhores candidatos.

O NordVPN é particularmente forte na proteção da privacidade dos usuários e, com suporte para seis conexões de dispositivo simultâneas, é adequado para famílias ocupadas, bem como para evasores de censura. Ele funciona em Windows, Mac, iOS e Android, bem como em muitas outras plataformas (Raspberry Pi, roteadores, etc.) e com mais de 4.000 servidores em todo o mundo, oferece desempenho rápido em uma ampla variedade de sites.

Junte-se ao NordVPN

Esta seria nossa escolha, não apenas porque é excepcionalmente rápido e sólido - embora seja - mas porque cobre todos os tipos de dispositivos, incluindo aqueles que não podem executar aplicativos VPN. Isso graças ao seu serviço MediaStreamer, que fornece servidores DNS que você pode usar para acessar o Netflix de dispositivos como a Apple TV e consoles de jogos, bem como computadores e dispositivos móveis.

Junte-se ao ExpressVPN

Com aplicativos para tudo, desde Android a Blackphones, TVs inteligentes e roteadores, você deve ser capaz de colocar o VyprVPN em funcionamento em qualquer lugar. É extremamente rápido, até porque pode derrotar o estrangulamento do ISP e não há limites ou taxas com que se preocupar. A avaliação gratuita não é muito longa, com apenas três dias, mas isso deve ser mais do que tempo suficiente para ver se faz o que você quer.

Junte-se a VyprVPN

Escrito por Carrie Marshall. Edição por Dan Grabham.