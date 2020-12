Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Natal não é apenas uma ótima época para reunir famílias, compartilhar presentes e se empanturrar de tortas de carne e Quality Street, também é uma das melhores épocas do ano para assistir a alguns ótimos filmes e programas de TV.

Os serviços de streaming, em particular, estão ficando loucos por filmes festivos e você pode assistir alguns dos melhores clássicos do feriado na Netflix, Amazon Prime Video, Disney + e Now TV.

Aqui estão nossas escolhas dos melhores filmes de Natal para assistir em um dos serviços online.

Idealizado pela mesma equipe de produção por trás de Home Alone e Harry Potter e a Pedra Filosofal, The Christmas Chronicles estrela Kurt Russell como o Papai Noel e é um exclusivo da Netflix. Ele pede ajuda a algumas crianças depois que seu trenó quebra, o que o leva a uma grande aventura.

Uma sequência agora também está disponível na plataforma, com Russell retornando como Papai Noel ao lado da esposa do mundo real Goldie Hawn como Sra. Claus. Espere mais ação e diversão para toda a família.

Outro exclusivo da Netflix - que foi adquirido quando o lançamento no cinema não era possível - este musical familiar é o equivalente para crianças e temático de Natal de The Greatest Showman. Forest Whitaker estrela como um excêntrico fabricante de brinquedos que cria uma invenção mágica.

Este excelente filme britânico do estúdio do criador de Wallace e Gromit, Nick Park, tem uma forte influência emocional e é uma nova versão do que poderia ser considerada uma história tradicional de Natal. Ele segue o filho do Papai Noel, Arthur em sua missão de entregar um presente a uma menina para salvar seu Natal, ajudado ao longo do caminho por uma equipe de companheiros confiáveis.

O primeiro de uma série de quatro filmes, Nativity é um conto comovente e engraçado estrelado por Martin Freeman como um professor que mentiu erroneamente sobre transformar seu presépio escolar em um filme, apenas para impressionar uma garota. A hilaridade segue nesta aventura britânica surpreendentemente divertida e familiar. Também está disponível para transmissão no Amazon Prime Video .

A extravagância de Natal de Bill Murray estreou na Netflix em 2015 e se tornou um clássico instantâneo, embora às vezes um tanto estranho. Bill e algumas de suas amigas celebridades se unem para cantar alguns clássicos do Natal em um filme de comédia que o manterá entretido este ano.

Não é realmente para as crianças, mas ótimo para os fãs da rom-com, The Holiday é estrelado por Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black em dois, entrelaçando histórias sobre amor durante a temporada de férias. Há lágrimas, risos e é um filme ideal para pegar uma caneca de vinho quente e assistir enquanto está enrolado sob um cobertor. Também está disponível na Netflix e Now TV .

Buddy Hall (Danny DeVito) acaba de se mudar para o bairro e planeja decorar sua casa com luzes de Natal suficientes para que possa ser vista do espaço. Seu novo vizinho Steve (Matthew Broderick) sempre foi conhecido como "o cara do Natal" e por isso não aceita os planos de Buddy. Segue-se uma travessura cômica de Steve tentando sabotar as festividades, mas as coisas nem sempre acontecem do jeito dele.

Esta versão moderna (bem, uma versão dos anos 80) de A Christmas Carol é um grande exemplo de porque Bill Murray é reverenciado por todos. Seu estilo inexpressivo brilha como o executivo de TV Frank Cross e o filme é justamente considerado um clássico de férias. Também disponível na Now TV .

O que aconteceu com Chevy Chase? Não conseguimos entender por que ele sumiu das telonas nos anos 90 porque, nessa exibição, ele estava no topo da escada da comédia. Os filmes da família Griswold sempre foram muito divertidos, mas aquele passeio de Natal estava em outro nível. Ainda é tão engraçado hoje quanto era nos anos 80.

Um para adultos apenas, esta é uma comédia hilariante estrelada por Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen e Anthony Mackie (Falcon em Os Vingadores) como um trio de amigos se encontrando para uma última grande noite de Natal antes de aceitar a idade adulta.

Disney + é relativamente novo, mas graças aos vários estúdios de propriedade da House of Mouse, ele tem muitas guloseimas de Natal.

Sem dúvida um dos maiores filmes de Natal de todos os tempos, o original Home Alone está disponível na Disney + este ano. É improvável que você nunca o tenha visto antes, mas recomendamos enfaticamente que você experimente novamente, pois ele sempre encanta - violência de desenho animado e tudo.

Também disponível na Disney + está a sequência Home Alone, que mostra Kevin McAllister preso em Nova York. Ele ainda conhece o presidente dos EUA, Donald Trump, que aparece no filme. O título também é apropriado, já que Trump realmente perdeu em Nova York. E em Michigan. E na Geórgia. E...

Michael Caine estrela como Ebenezer Scrooge na versão do Muppet do clássico filme Christmas Carol. Ótimo para as crianças, mas não é apenas um filme infantil com alguns personagens familiares, incluindo o Grande Gonzo, Caco e Miss Piggy em papéis tradicionais.

Tim Allen é ótimo como o pai que acidentalmente mata o Papai Noel e deve, portanto, ocupar seu lugar. Existem algumas sequências também, mas nenhuma é tão boa quanto este original.

A obra-prima da animação em stop motion de Tim Burton e Henry Selick é uma que apreciamos todos os anos. Tem canções incríveis ao longo, enquanto a história de Jack Skellington tentando encher as botas do Papai Noel enquanto ele está cansado do Halloween é tão emocionante quanto divertido.

Este deve ser o nosso filme natalino favorito de todos os tempos. Com isso queremos dizer que poderíamos assistir com alegria todos os anos, para sempre. Will Ferrall, como Buddy the Elf, está em sua melhor forma cômica e a história comovente está no local para o período festivo.

Uma das comédias românticas de Natal mais populares de todos os tempos vê Richard Curtis montar um elenco familiar de personagens para interpretar 10 histórias diferentes, todas ambientadas no Natal, muitas das quais estão interligadas de alguma forma. É diversão britânica alegre no seu melhor e não posso deixar de colocar um sorriso em seu rosto.

Não permitiríamos que crianças menores assistissem, mas Gremlins tem de tudo. Além do tema natalino e do personagem mais fofo de todos os tempos no Gizmo, ele tem jeapody real, comédia e os melhores vilões de todos os tempos. Gremlins 2 também está disponível na Now TV / Sky Go.

Jingle All The Way é um ótimo filme de Natal estrelado pelo único Arnold Schwarzenegger como um pai desesperado que prometeu a ele um superbrinquedo de Natal. O único problema é que todas as lojas esgotaram. É uma obrigação para todos os pais que já estiveram lá.

Em nossa opinião, esta é a melhor versão do clássico do Dr. Seuss, principalmente graças à atuação de Jim Carrey em The Grinch. A direção de Ron Howard também é excepcional, com cores fortes e brilhantes por toda parte.

Miracle On 34th Street é um adorável filme de Natal. Este é um remake do original com Richard Attenborough como o Papai Noel de uma loja de departamentos que tem que convencer uma menina e um tribunal de Nova York de que ele é real. É um filme fabuloso para se sentir bem.

A animação live action de The Polar Express nunca deixa de impressionar e a história é igualmente encantadora. Segue-se um menino sem nome que, vestido de pijama, embarca em um trem mágico com destino ao Pólo Norte. Enquanto no trem, ele encontra uma variedade de personagens, incluindo o Papai Noel, com a maioria dublada por Tom Hanks.

Um dos filmes mais recentes em nossa lista, Last Christmas pega a música de George Michael e Wham (que aparece em toda a parte) e faz dela um drama romântico inteiro. É estrelado por Emilia Clarke de Game of Thrones, com Henry Golding dos Crazy Rich Asians como seu interesse amoroso.

Bad Santa é um dos nossos filmes de Natal modernos favoritos. Billy Bob Thornton tem uma excelente atuação como Willie, o ladrão que usa uma fantasia de Papai Noel para roubar lojas de departamentos. Sua jornada de redenção é comovente e totalmente hilária. Definitivamente não é para crianças.

Considerado por muitos não apenas um dos melhores filmes de Natal, mas também um dos maiores filmes de todos os tempos. Segue-se a história de George Bailey, que quer tirar a própria vida na véspera de Natal. Um anjo da guarda é enviado para mostrar a ele todas as coisas boas que ele fez em sua vida e como as pessoas seriam se ele não tivesse nascido.

Por último, embora alguns se recusem a admitir que Die Hard é um filme de Natal, eles estão errados. Acontece durante uma festa de Natal e tem a frase imortal "agora eu tenho uma metralhadora, ho, ho, ho". O que mais você quer?

