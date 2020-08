Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, há uma linha incrível de programas de TV e filmes em nossos serviços de streaming.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV e Apple TV + trazem algumas surpresas para nós. Então, aqui estão nossas principais opções de filmes e séries que chegarão em breve às plataformas de streaming.

A Netflix foi o primeiro grande serviço de streaming a lançar um programa "original", agora chamado apenas de série Netflix, onde financia e cria seus próprios programas e filmes. Ele também marca alguns programas como uma série da Netflix para o mercado do Reino Unido que pode ter aparecido primeiro na TV dos Estados Unidos.

Muitas, senão todas as séries listadas, são apresentadas em 4K Ultra HD e com HDR ou Dolby Vision em TVs ou sistemas compatíveis.

Disponível: 8 de setembro de 2020

A série animada da Netflix baseada em Isla Nublar logo estará conosco, com mais crianças fugindo de dinossauros fugitivos do que nunca. É produção executiva de Steven Spielberg, então você pode apostar que será exato para os filmes.

Disponível: 3 de setembro de 2020

Baseado nos romances de Wallender, de Henning Mankell, este livro acompanha o detetive em seus primeiros anos, logo depois de entrar para a polícia.

Disponível: 26 de agosto de 2020

O documentário Rising Phoenix mostra a ascensão e a popularidade dos jogos paraolímpicos e sua luta para serem aceitos no cenário internacional.

Como a Netflix, a Amazon tem uma seleção saudável de programas caseiros disponíveis para assinantes Prime. Você também pode assisti-los a um custo sem o Prime, mas é muito mais barato pagar por uma assinatura anual e obter uma série de outros benefícios - incluindo acesso ao serviço de streaming Amazon Music e gratuito no dia seguinte - ou no mesmo dia em alguns casos - entrega. Muitos de seus programas também são comprados de canais dos Estados Unidos para distribuição regional.

Muitos deles estão disponíveis em 4K HDR / Dolby Vision.

Disponível: 4 de setembro de 2020

A primeira série de The Boys - baseada nas histórias em quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson - foi hilária e horrível em igual medida. Mal podemos esperar pelo próximo passeio de Hughie, Butcher e sua turma.

Disponível: TBC (outubro?)

Atrasada devido à pandemia, a terceira série baseada no mundo de The Walking Dead, de Robert Kirkman, começará a ser exibida nos Estados Unidos pela AMC em 4 de outubro. Esperançosamente, seguirá logo depois no Amazon Prime Video, que garantiu os direitos do Reino Unido há um tempo. Como Fear The Walking Dead, contará com histórias originais e, portanto, não é baseado em nenhum enredo dos quadrinhos.

Disponível: TBC

Uma terceira temporada baseada no romance de Neil Gaiman está prevista para o final de 2020. É melhor acompanhar as temporadas 1 e 2 se você ainda não o fez, ou você pode não ter uma ideia do que está acontecendo.

Disponível: TBC

Mais uma adaptação de quadrinhos, desta vez em formato animado, Invincible também é mais para adultos do que para crianças. É centrado no filho de um dos maiores super-heróis da Terra que, depois de desenvolver seus próprios poderes, descobre que seu pai não é tão heróico quanto parece.

É claro que Netflix e Amazon Prime não são os únicos lugares para obter sua correção de TV, Disney + é um concorrente relativamente novo no mercado de streaming e começou forte.

Também oferece filmes e programação de TV em 4K HDR / Dolby Vision.

Disponível: 17 de novembro de 2020

Feito na tradição do realmente terrível, mas muito engraçado, especial de feriado de Star Wars de 1978, este curta de Lego sem dúvida terá fãs da franquia e brinquedos de construção de tijolos em pontos iguais. Será exclusivo da Disney +.

Agora a TV dá aos não assinantes da Sky acesso a programas e filmes nos canais da emissora via satélite, tudo sem a necessidade de um contrato mensal. E, como a Sky é a anfitriã do conteúdo da HBO no Reino Unido - junto com toda uma pilha de sua própria programação original - há muitas séries excelentes chegando à Now TV também.

Sky Cinema também está disponível através do Now TV para grandes lançamentos de filmes, embora em um máximo de 1080p.

Disponível: 27 de agosto de 2020

Ex-assistente de Doctor Who e estrela pop, Billie Piper assume o papel de uma celebridade que está morrendo e recebe uma atenção nova e indesejada quando uma foto ilícita dela aparece online.

Disponível: 2 de setembro de 2020

Maisie Williams (Game of Thrones) estrela a comédia dramática Two Weeks to Live, que a vê fugindo de gangsters assassinos depois que uma pegadinha dá errado.

O Apple TV + é relativamente novo no mercado de streaming de vídeo, com um punhado de programas e filmes de alta qualidade já disponíveis. Freqüentemente, eles também são exclusivos da plataforma.

Disponível: TBC 2021

Anunciada durante a WWDC 2020 , a Fundação é baseada nos livros de Isaac Asimov e nas estrelas de Jared Harris (Chernoybl, Mad Men). É um verdadeiro épico de ficção científica na sequência de um grupo de exilados em sua busca para reconstruir a humanidade após a queda do Império Galáctico.

