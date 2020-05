Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em breve, haverá uma incrível variedade de programas de TV e filmes em serviços de streaming.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV e Apple TV + têm alguns truques de verdade em nosso caminho. Então, aqui estão nossas principais escolhas dos filmes e séries que chegarão às plataformas de streaming em breve.

A Netflix foi o primeiro grande serviço de streaming a iniciar um programa "originais", agora chamado de série Netflix, onde financia e cria seus próprios programas e filmes. Ele também mostra alguns programas como uma série da Netflix para o mercado do Reino Unido que podem ter aparecido primeiro na TV dos EUA.

Muitas, senão todas as séries listadas, são apresentadas em 4K Ultra HD e com HDR ou Dolby Vision em TVs ou sistemas compatíveis.

Disponível: 29 de maio de 2020

Steve Carell estrela esta série de comédia exclusiva da Netflix dos escritores de The Office (EUA). Um general de quatro estrelas lidera a mais recente agência militar dos EUA, a Space Force, para levar a luta até as estrelas.

Disponível: 31 de julho de 2020

Surpreendentemente, a segunda temporada de um dos maiores sucessos da Netflix já foi filmada antes do confinamento, de modo que o showrunner Steve Blackman e a equipe puderam finalizá-la sem violar o distanciamento social. Estamos muito felizes com isso. Muito feliz mesmo.

Disponível: 26 de junho de 2020

Embora gostemos de Will Ferrell e Rachel McAdams, nos perguntamos se esse filme exclusivo da Netflix sobre uma entrada da Islândia no Eurovision Song Contest é necessário. Afinal, o concurso anual é quase uma paródia em si - e a música de Ferrell é menos engraçada / ridícula do que muitas das entradas reais.

Como a Netflix, a Amazon tem uma seleção saudável de programas caseiros disponíveis para assinantes do Prime. Você também pode assisti-los a um custo sem o Prime, mas é muito mais barato pagar por uma assinatura anual e obter muitos outros benefícios - incluindo acesso ao serviço de streaming da Amazon Music e gratuitamente no dia seguinte - ou no mesmo dia em alguns casos - entrega. Muitos de seus programas também são comprados nos canais americanos para distribuição regional.

Muitos deles estão disponíveis no 4K HDR / Dolby Vision.

Disponível: 24 de junho de 2020

Baseado em Point Blanc, o segundo livro dos romances de Alex Rider, de Anthony Horowitz, este drama de espionagem adolescente em oito partes sem dúvida agradará os fãs. Você pode assistir ao filme Stormbreaker primeiro para obter um pouco de fundo.

Disponível: TBC (verão 2020)

A segunda temporada de Hanna está prevista para um lançamento no verão, embora ainda não tenhamos uma data exata. O drama de assassinos adolescentes foi um enorme sucesso para a Amazon, por isso esperamos que haja muito por aí pedindo mais.

Disponível: TBC

A primeira série de The Boys - baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson - foi ao mesmo tempo hilária e horrível em igual medida. Mal podemos esperar por outro passeio para Hughie, Butcher e a turma.

Disponível: 5 de junho de 2020

El Presidente é uma série limitada de drama de comédia baseada no escândalo de corrupção da FIFA de 2015, focando principalmente em Sergio Jadue, o ex-presidente desonrado da Associação de Futebol do Chile.

É claro que a Netflix e a Amazon Prime não são os únicos lugares para consertar sua TV, mas o Disney + é um participante relativamente novo no mercado de streaming e começou forte.

Também oferece filmes e programação de TV em 4K HDR / Dolby Vision.

Disponível: 5 de junho de 2020

Angelina Jolie retorna como a Malévola homônima, a "bruxa" maligna do conto da Bela Adormecida. O filme também estará disponível na Now TV ao mesmo tempo (para aqueles com um Sky Cinema Pass).

Disponível: 31 de julho de 2020

Os Muppets vão para a meta, com o novo programa na plataforma de streaming da Disney focado em suas tentativas de produzir um programa de streaming.

Disponível: 26 de junho de 2020

Como as docuseries Mandalorian disponíveis na plataforma agora, Frozen 2 recebe vários episódios olhando nos bastidores para a realização da sequência animada.

Disponível: 3 de julho de 2020

Um filme do musical multi-premiado foi planejado para 2021, mas foi antecipado para nos dar algo para assistir durante o bloqueio. Utiliza técnicas inovadoras para filmar o espetáculo.

Agora, a TV oferece aos assinantes que não são da Sky acesso a programas e filmes nos canais da emissora de satélite, tudo sem a necessidade de um contrato mensal. E, como a Sky é a anfitriã do Reino Unido de conteúdo da HBO - junto com toda uma pilha de sua própria programação original -, há muitas ótimas séries chegando à Now TV também.

O Sky Cinema também está disponível na Now TV para grandes lançamentos de filmes, embora no máximo em 1080p.

Disponível: 19 de junho de 2020

Will Smith protagoniza este thriller de Ang Lee - duas vezes. Seu antigo personagem assassino é confrontado com um clone mais jovem, também interpretado por Smith usando algumas tecnologias incríveis de envelhecimento. Em muitos aspectos, vale a pena ver por si só.

Disponível: junho 2020

A ex-assistente e estrela pop de Doctor Who, Billie Piper, assume o papel de uma celebridade desbotada que se depara com uma atenção nova e indesejada quando uma foto ilícita dela aparece online.

Disponível: 2020

Maisie Williams (Game of Thrones) estrela o drama de comédia Two Weeks to Live, que a vê fugindo de gângsteres assassinos depois que uma brincadeira dá errado.

Disponível: 22 de junho de 2020

Perry Mason é atualizado nesta série limitada da HBO exibida pela primeira vez nos Estados Unidos em 21 de junho e, provavelmente, no dia seguinte na TV Sky / Now.

O Apple TV + é relativamente novo no segmento de streaming de vídeo, com alguns programas e filmes de alta qualidade já disponíveis. Eles também costumam ser exclusivos da plataforma.

Disponível: 29 de maio de 2020

Uma comédia musical animada sobre a salvação do melhor local ao ar livre de Nova York, o Central Park com a voz de Josh Gad (Olaf em Frozen) também apresenta Kristen Bell, Leslie Odom Jr., de Hamilton, e Stanley Tucci.

Disponível: 29 de maio de 2020

Esta série de biografias de 10 episódios se concentra em uma celebridade de grande nome, usando letras escritas por fãs cujas vidas foram alteradas pelo trabalho de cada estrela. Os episódios da primeira temporada incluirão as histórias de Oprah Winfrey, Spike Lee e Lin-Manuel Miranda, de Hamilton.