O que é HDR? Por que o HDR melhorará a exibição de filmes

O setor de TV nunca fica parado, com novas tecnologias aparecendo todos os anos para melhorar as TVs e convencê-lo de que agora é a hora de atualizar.

Nos últimos anos, vimos a mudança do CRT para as TVs finas, vimos a ascensão e queda do plasma, testemunhamos a ascensão do HD, Full HD e Ultra HD, vimos flerte com o 3D e o debate em torno de curvas ou planas. Juntando-se a essa corrida está o HDR, a mais recente tecnologia que está entre os recursos carregados de acrônimos das novas TVs - e é uma tecnologia que está crescendo.

O HDR atingiu o grande momento em 2017, apresentando uma variedade de formatos HDR, muitos dispositivos HDR e mais opções de HDR a serem feitas. Isso continuou nos últimos anos, com o HDR se tornando mais acessível em uma ampla gama de dispositivos e serviços.

HDR significa alta faixa dinâmica. A abreviação será familiar porque é um termo também usado em fotografia, com HDR em algumas câmeras e muitos smartphones: é um recurso no iPhone , por exemplo.

É a mesma coisa, porque nas televisões, assim como na fotografia, o objetivo é recriar uma imagem mais próxima da vista pelo olho humano, ou recriar melhor a visão do contador de histórias original. Isso geralmente significa equilibrar as áreas claras e escuras ou a gama de cores, e não perder, por exemplo, os detalhes das sombras devido ao céu claro.

Quando se trata de TVs , isso é tratado em algumas áreas. O primeiro é o contraste, que trata especificamente da relação entre claro e escuro e cor, com o HDR oferecendo uma gama mais ampla de cores, principalmente em situações desafiadoras como o pôr do sol.

Os resultados entregues pelo HDR devem significar cores mais suntuosas, trazendo mais realismo e profundidade e acrescentando "pop". HDR pretende ser um tratamento visual, o que é muito. O HDR preserva a gradação do escuro para a luz de maneiras que o SDR (intervalo dinâmico padrão) não pode. Isso resulta em fidelidade na escuridão, bem como naquele ponto de luz muito brilhante, sendo ambos renderizados com muitos detalhes e cores.

O aspecto do "contador de histórias original" também é importante, pois o HDR está sendo muito utilizado para trazer a visão do diretor para sua TV, assim como a música de alta resolução alega trazer o artista aos seus ouvidos. No caso do HDR, isso pode se estender além do realista para visuais mais radicalmente estilizados. Nos padrões anteriores, incluindo os usados em Blu-ray, simplesmente não era possível obter os mesmos resultados.

O HDR usa a tecnologia de painel para oferecer uma gama e contraste de cores mais amplos, e trata-se muito de brilho e iluminação. Para visualizar o conteúdo HDR, você precisa de um monitor compatível com HDR, é simples assim - e para muitos será uma televisão .

Os aparelhos compatíveis com HDR são televisores substituídos. Muitos aparelhos HDR possuem um sistema de luz de fundo que pode gerar cerca de 1.000 nits de brilho ou mais, enquanto as HDTV padrão normalmente produzem apenas 100 nits, que é o nível em que o conteúdo de Blu-ray e de TV padrão está especificado.

Nits refere-se ao brilho, embora isso não seja usado uniformemente ao assistir conteúdo HDR - refere-se apenas ao brilho em locais específicos, os destaques de uma cena. Usando uma faixa de brilho aumentada e uma gama de cores mais ampla, o HDR pode recriar visuais que não eram possíveis anteriormente.

No entanto, não se trata de brilho absoluto, é sobre a faixa, portanto, embora você veja alguns fabricantes de LCD falando sobre o brilho de 1000 nit, outros, como os fabricantes de OLED, podem estar oferecendo 800 nits. Como ambos oferecem uma ampla faixa entre o escuro e a luz, ambos têm essa capacidade de carregar a etiqueta HDR.

Quando se trata de padrões de cores, as TVs HD oferecem uma especificação de vídeo de 8 bits conhecida como Rec. 709 ou BT.709. O HDR alcança até 10 ou 12 bits de gravação. 2020 ou BT.2020, que representa 60 vezes mais combinações de cores com gradações de tonalidades mais suaves. Esses números realmente não significam nada em si mesmos, são apenas o padrão definido pela ITU (União Internacional de Telecomunicações), mas muitas vezes você ouvirá fabricantes de TV dizendo que estão em conformidade com o BT.2020, por exemplo.

Para ajudar a complicar as coisas, o HDR foi introduzido inicialmente com o Ultra HD (4K). O HDR está incluído na especificação Ultra HD Blu-ray , e a UHD Alliance criou uma certificação chamada Ultra HD Premium, que confirma que um dispositivo (por exemplo, TV ou Blu-ray player) atende a padrões específicos para Ultra HD e HDR, embora nos anos desde o lançamento do selo Ultra HD Premium, é difícil ver que ele realmente gera vendas de TV, porque nem todo mundo o usa.

O que é o Ultra HD Premium e por que isso importa?

No entanto, o HDR não está vinculado à resolução, portanto, existem TVs compatíveis com HDR que são full HD (1080p em vez de 2160p), assim como existem telefones e tablets com telas HDR em uma ampla variedade de resoluções.

As coisas também não param por aí. Além das especificações da ITU para dispositivos, há vários padrões em discussão sobre o conteúdo HDR: HDR10 e Dolby Vision são as tecnologias mais estabelecidas e HLG e Advanced HDR da Technicolor são tecnologias emergentes, enquanto o HDR10 + deseja ativar o coisa toda em sua cabeça. Mais recentemente, o Vesa DisplayHDR surgiu como um padrão especificamente voltado para o mercado de monitores de PC.

Tudo isso pode parecer confuso, mas como "consumidor", existem apenas algumas coisas que você realmente precisa observar.

Em termos de cabos, não há nada de especial que você precise com seu cabo. Se você estiver assistindo Blu-ray Ultra HD, recomenda-se um cabo HDMI de 18 Gbps ou alta velocidade, mas, a menos que você tenha cabos HDMI realmente antigos, provavelmente já o terá coberto. Também não precisa ser um cabo caro; os do Amazon Basics funcionam muito bem.

A única implicação real do HDMI no HDR vem dos soquetes (e você os possui ou não, não é possível atualizar o hardware dos seus dispositivos) e isso é uma consideração quando se trata de passagem HDR nos receptores AV ou barras de som.

Você precisará do HDMI 2.0a para HDR para fazer parte do sinal que chega à sua TV. Se você tiver uma barra de som ou receptor antigo que ofereça passagem de 4K usando HDMI 1.4, a parte HDR não chegará à sua TV. Pode ser que você tenha que usar o óptico ou o ARC para retornar o som ao seu dispositivo de áudio e ir direto da fonte para a TV para qualquer coisa em que queira usar o HDR.

Se você possui um aparelho de Blu-ray Ultra HD, provavelmente encontrará duas conexões HDMI na parte traseira, para que possa direcionar o vídeo para a TV e áudio seu sistema de som diretamente para contornar isso. Obviamente, o mais importante é que sua TV seja compatível com HDR - e, se for o caso, deverá ter a conexão HDMI correta na parte traseira para suportar entradas HDR.

O HDR10 é chamado de HDR "genérico", que é um termo ligeiramente depreciativo, mas o HDR10 realmente se refere às especificações da linha de base para o conteúdo do HDR.

O HDR10 é um fluxo de vídeo de 10 bits, com mais de 1 bilhão de cores, e se você tiver dispositivos compatíveis com HDR, ele será compatível com HDR10. Isso está incluído na especificação definida pela Blu-ray Disc Association para os Blu-rays Ultra HD que acabamos de mencionar, e o suporte HDR10 está incluído na certificação Ultra HD Premium de que falamos.

Uma das coisas que o HDR10 faz é dizer à tela que o conteúdo está sendo visualizado sobre como as coisas devem ser brilhantes. O objetivo é levar essas informações do monitor original do estúdio para a sua sala de estar.

HDR10 também é o padrão HDR que o Xbox One S e PS4 Pro oferece e com uma atualização de firmware HDR para todos os modelos anteriores do PS4.

Tecnicamente, ele usa metadados estáticos, ou seja, apenas informa esses valores uma vez e depois que se aplicam a todo o filme.

As coisas nunca podem ser simples, especialmente não em entretenimento doméstico, por isso há um padrão HDR alternativo, chamado Dolby Vision .

Uma das coisas que diferencia o Dolby Vision é que ele foi projetado como um processo HDR de ponta a ponta. Desde a captura até o processamento e a produção, o Dolby Vision foi projetado para preservar as informações originalmente capturadas e transmiti-las. Isso é feito usando metadados que são lidos pelo decodificador Dolby Vision na TV que você está assistindo. O objetivo é oferecer uma experiência HDR mais próxima do original, fornecendo mais informações - são metadados dinâmicos.

Ele informa ao dispositivo de exibição quão brilhante deve ser, mas, em vez de fornecer um valor como o HDR10, ele pode fazer isso para todos os quadros.

O suporte ao Dolby Vision foi anunciado por muitos estúdios - Universal, Sony Pictures, Warner Bros e Lionsgate, por exemplo - e também por serviços de streaming - como Vudu, Amazon Video e Netflix - e também visa a jogos e aplicativos móveis. Você também pode comprar discos Blu-ray Ultra HD codificados em Dolby Vision.

Ele oferece profundidade de cor de 12 bits (68 bilhões de cores) e suporta sistemas de luz de fundo quatro vezes mais potente do que os aparelhos de TV HDR padrão; portanto, o Dolby Vision foi projetado como à prova de futuro, superando as especificações atuais do HDR10 "genérico", mesmo se não há nada que você possa comprar atualmente que atenda a esse potencial.

Mas um decodificador Dolby Vision não suporta apenas conteúdo Dolby Vision HDR, mas também suporta HDR10; portanto, se você tiver um dispositivo compatível com Dolby Vision e não estiver assistindo ao conteúdo Dolby Vision HDR, não haverá problema. No entanto, se você não tiver o decodificador Dolby Vision, não poderá tirar proveito do sistema Dolby.

Isso também se aplica a outros dispositivos, como o Chromecast Ultra ou o Apple TV 4K : esses dispositivos são compatíveis com o Dolby Vision, mas sua TV também deve ser compatível. O mesmo se aplica aos aparelhos de Blu-ray Ultra HD - se a sua TV não suportar Dolby Vision, você assistirá ao HDR10.

Originalmente, a Dolby disse que era necessário ter um decodificador de hardware na sua TV, mas as coisas suavizaram um pouco, com a Sony confirmando atualizações para oferecer suporte ao Dolby Vision em TVs que não tinham anteriormente, permitindo o suporte a DV como uma solução de software em vez de hardware . Até 2019, vimos mais fabricantes adotando o Dolby Vision em TVs mais acessíveis - não é mais um formato limitado aos principais aparelhos de TV ou a modelos caros de OLED.

A Samsung também anunciou um padrão aberto para HDR chamado HDR10 + e o usa em suas TVs desde 2018 .

Está muito relacionado ao HDR10 sobre o qual falamos acima, mas faz um movimento para combater os metadados dinâmicos disponíveis no Dolby Vision.

O que o HDR10 + faz é usar metadados dinâmicos (basicamente mais informações) para dizer à tela o quão brilhante ela deve ser. Isso é algo que todos os padrões HDR fazem, mas como já discutimos, o HDR10 possui informações estáticas, enquanto o Dolby Vision pode definir o brilho de cada quadro, tornando-o mais preciso. Agora, o HDR10 + poderá fornecer metadados quadro a quadro, se necessário, ou cena por cena, conforme necessário pelo conteúdo, para que o brilho permaneça preciso o tempo todo.

Aqui está o ângulo dos negócios: o Dolby Vision é um formato proprietário que envolve o pagamento de uma taxa de licença; portanto, a introdução do HDR10 + como padrão aberto provavelmente será uma mudança para introduzir um formato comparável que não precise dessa licença. Muitas vezes isso significa que é adotado popularmente porque é de uso gratuito.

A Amazon Video fez parceria com o anúncio do HDR10 + e o conteúdo começou a aparecer em dezembro de 2017 e o sistema geralmente vem crescendo, com 2019 vendo um número de TVs sendo lançadas que suportam o HDR10 + e o Dolby Vision.

Finalmente, o HDR10 + realmente visa aumentar o desempenho de TVs mais baratas. Vimos demos HDR10 + em conjuntos HDR de gama média que não possuem o brilho máximo dos principais modelos e a diferença entre HDR10 e HDR10 + é notável.

HLG significa híbrido log gama, que é um sistema para HDR desenvolvido pela BBC e NHK. O objetivo do HLG é recriar esse padrão HDR para transmissão, em vez de transmitir ou via disco óptico, como é o caso do HDR10 e do Dolby Vision. Como a transmissão é menos consistente do que os outros sistemas de entrega, o objetivo do HLG é criar um sistema HDR que não dependa de metadados.

Por fim, o HLG poderia reproduzir o efeito HDR sem precisar de equipamentos especiais para recebê-lo ou processá-lo, o que deve permitir uma boa compatibilidade com versões anteriores, além de ser econômico para as empresas produtoras de TV, pois não precisará atualizar todos os seus equipamento.

A BBC veiculou conteúdo HLG disponível no BBC iPlayer. Começando com o fluxo do Blue Planet II em 4K HDR , passou para o Royal Wedding, Wimbledon e a Copa do Mundo em 2018. O HLG agora é amplamente suportado em TVs HDR e o HLG é o padrão que o Sky Q também está usando para sua entrega em HDR .

Passando da TV, a Vesa anunciou no final de 2017 que estava introduzindo outro padrão para HDR. A justificativa era que, como Vesa viu, não havia um padrão consistente para certificar dispositivos na indústria de PC. Com muitos monitores divulgando o suporte ao HDR, isso foi projetado como uma abordagem transparente para criar um padrão comparável entre monitores de diferentes fabricantes. Isso se aplica tanto a monitores externos quanto a laptops embutidos.

Existem três níveis no padrão Vesa DisplayHDR:

DisplayHDR 400 - nível básico, 8 bits, escurecimento global, brilho de 400cd / m2, aumento de cor sobre SDR

DisplayHDR 600 - nível entusiasta, 10 bits, escurecimento local, brilho de 600cd / m2, aumento de cor sobre o DisplayHDR 400

DisplayHDR 1000 - nível profissional, escurecimento local de 10 bits com aumento de contraste 2x em relação ao DisplayHDR 600, brilho de 1000cd / m2

Muitos fabricantes se inscreveram e já vimos o primeiro monitor certificado anunciado sobre o padrão: o monitor de jogos Samsung CHG90 QLED alcançou o padrão DisplayHDR 600.

Você precisa de uma TV compatível com HDR para ver o conteúdo HDR e praticamente todos os fabricantes de TV que você pode imaginar agora têm aparelhos de TV compatíveis com HDR.

A maioria das TVs de ponta e de primeira linha Ultra HD (4K) lançadas desde 2016 oferece suporte a HDR de alguma forma, e o HDR é suportado em ambas as TVs LCD e OLED, conforme discutimos.

É importante observar que, embora o Blu-ray Ultra HD inclua a especificação HDR, a TV Ultra HD direta não: existem algumas TVs 4K / Ultra HD que não têm suporte para HDR, porque são TVs mais antigas ou mais baratas.

Isso também não pode ser corrigido com o software - se o painel não for capaz o suficiente, ele não poderá exibir as cores ou o brilho, independentemente da resolução.

A Netflix oferece conteúdo HDR compatível com os formatos Dolby Vision e HDR normal. Começou a mostrar esse conteúdo com Marco Polo e uma grande variedade de conteúdos se seguiu no HDR. HDR A Netflix está disponível em consoles, dispositivos de streaming e nativamente através de TVs HDR, embora, para acessar o HDR, você precise se inscrever no nível superior do serviço.

A Amazon anunciou em julho de 2015 que o conteúdo HDR estava disponível por meio de seu serviço de vídeo. Agora, oferece episódios de sua série original em HDR, sem nenhum custo adicional para assinantes Prime pagos, como Mozart in the Jungle ou Bosch. Você pode acessar o Amazon em HDR através de TVs diretamente e através da maioria das varas e caixas de streaming.

O Blu-ray Ultra HD é obviamente um dos grandes caminhos para fornecer conteúdo UHD e HDR. O HDR faz parte da especificação Ultra HD Blu-ray, portanto, os filmes exibidos neste novo formato podem oferecer HDR. Infelizmente, o PS4 Pro não oferece um aparelho de Blu-ray Ultra HD, então não há suporte para esses discos no console, mas os serviços de streaming serão suportados. O Xbox One S e o One X suportam Blu-ray Ultra HD.

O YouTube anunciou o suporte ao HDR em 7 de novembro de 2016. Isso significa que o serviço de vídeo do Google não é apenas uma fonte de vídeo em 4K e 360 graus, mas também HDR. Isso deve ajudar a dar ao HDR muita exposição, pois haverá uma fonte gratuita de conteúdo em HDR, mas, novamente, você precisa de um monitor que o suporte.

Quando a Apple lançou o Apple TV 4K, também anunciou que estava atualizando muitos filmes comprados no iTunes - sem nenhum custo adicional. O iTunes (ou aplicativo da Apple TV) oferece uma ampla variedade de conteúdo Dolby Vision disponível para transmissão e, em muitos casos, é melhor em termos de valor do que os serviços de streaming rivais. Claro, você terá que jogar através de um dispositivo que oferece o aplicativo Apple TV.

O Vudu suporta o Dolby Vision, como já mencionamos, portanto, há suporte para algum conteúdo do Vudu no HDR usando o Dolby Vision. No entanto, isso é suportado apenas em alguns modelos do Visio. Para mais informações sobre o suporte ao Vudu HDR, consulte as páginas de ajuda .

O Chromecast merece uma menção, porque se você tiver uma TV compatível com HDR, poderá usar o Chromecast Ultra para assistir a conteúdo HDR de várias fontes, incluindo Play Filmes, YouTube ou Netflix. Ao contrário de outros decodificadores, o Chromecast depende de você controlá-lo pelo telefone, depois disso deve coletar o melhor conteúdo de qualidade possível no serviço que você selecionou. No entanto, se você tiver uma TV HDR, talvez já tenha um aplicativo de TV para o serviço que deseja transmitir.

O Roku possui vários players diferentes que suportam HDR, mas não há suporte para Dolby Vision em dispositivos Roku.

O Amazon Fire TV Stick 4K suporta HDR - incluindo Dolby Vision - para que você possa conectar o stick a uma TV HDR compatível e desfrutar de conteúdo de várias fontes, incluindo Netflix, Amazon Video e Apple TV.

A Microsoft foi a primeira a começar com um anúncio sobre jogos HDR, com títulos como o Forza Horizon 3 oferecendo experiências de jogos maravilhosamente vibrantes, enriquecidas com gráficos HDR. Você precisará de um Xbox One S ou posterior para tirar proveito disso.

Com o Xbox One X, a Microsoft anunciou uma lista "aprimorada" de jogos. A inclusão na lista aprimorada significa que o desenvolvedor fez mais para impulsionar o título especificamente para o Xbox One X e um desses aprimoramentos pode ser o HDR - procure por rótulos HDR junto ao jogo.

O PlayStation, por outro lado, apesar de anunciar um pouco mais tarde os jogos em HDR, parece estar dando o que falar. A Sony anunciou que todos os modelos PS4 receberiam uma atualização de firmware para habilitar o HDR, além de ser uma das principais características do PS4 Pro . A Sony também confirmou uma grande linha de jogos HDR.

Desde esses primeiros anúncios, PlayStation e Xbox continuaram a criar a oferta HDR em jogos.

Um dispositivo bastante inexplorado para visualizar o conteúdo HDR é o smartphone. Quando a Samsung lançou o malfadado Galaxy Note 7, um dos recursos que introduziu foi o "Mobile HDR". O Note 7 não sobreviveu, mas o novo campeão do HDR móvel foi o LG G6 , lançado no início de 2017. O principal smartphone da LG suportava o HDR10 e o Dolby Vision e isso é algo que continua nos lançamentos de smartphones.

Muitos telefones agora suportam HDR e você verá isso em alguns lugares como o streaming da Netflix ou através de serviços como o BT Sport, onde o streaming HDR estava originalmente disponível apenas em tablets e telefones, antes de expandir para outros dispositivos.