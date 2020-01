Anúncios do Super Bowl em 2020: assista a todos os comerciais lançados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Super Bowl está aqui mais uma vez, e isso significa um grande número de anúncios de alto perfil de dezenas de empresas, incluindo os gigantes da tecnologia que usam o maior evento esportivo do país para exibir seus produtos.

Este ano, o San Francisco 49ers enfrenta o Kansas City Chiefs. Mas quem se importa? Estamos todos assistindo os comerciais malucos que vão ao ar durante o grande jogo, que começa às 18:30 EST no domingo, 2 de fevereiro de 2020. Algumas empresas começaram a lançar seus anúncios no Super Bowl on-line, enquanto outras estão lançando teasers curtos para estimular a emoção.

Reunimos todos eles para que você possa aproveitar os já lançados antes do grande jogo.

A GMC deve estrear um Hummer elétrico chamado GMC Hummer EV. Ele está sendo anunciado como o veículo mais poderoso que a GMC já produziu.

O anúncio da Verizon é para sua rede 5G. Ele tem um tom mais sério, mostrando como a rede pode ajudar os bombeiros com transferências rápidas de dados.

Se você esqueceu como era a vida antes de termos assistentes de IA, este anúncio hilário da Amazon, estrelado por Ellen Degeneres, o lembrará.

Este pequeno teaser mostra um anúncio do Facebook que verá o comediante Chris Rock tentar nos convencer a usar mais grupos no Facebook.

Este novo anúncio da linha de veículos elétricos e-tron da Audi apresenta Maisie Williams cantando Let it Go da trilha sonora de Frozen.

Este anúncio da Budweiser está previsto para ir ao ar no Canadá, mas pode ser o melhor anúncio para sair do grande jogo apenas por razões nostálgicas.

O anúncio da Budweiser nos Estados Unidos é duro com o patriotismo, mostrando os americanos fazendo coisas "típicas", como combater incêndios gigantescos e comemorar com cerveja.

A Budweiser está comercializando fortemente sua nova bebida com seltzer com um anúncio com Post Malone e outro teaser de um anúncio completo que ainda está por vir.

A Sodastream divulgou um teaser do seu anúncio no Super Bowl. Apresenta o cientista Bill Nye, que menciona que os seres humanos estão longe de explorar Marte antes que algo prenda sua atenção das câmeras e então ele diz que pode estar errado sobre isso.

Este anúncio da TurboTax pergunta por que os americanos que são capazes de fazer tantas coisas incríveis ainda lutam com seus impostos todos os anos.

O anúncio do Discover no Super Bowl permite que você saiba que nunca pagará taxas anuais por seus cartões de crédito, bombardeando-o com trechos de Friends, Clueless, School of Rock e Austin Powers.

A Plantters lançou um comercial promocional para seu anúncio no Super Bowl, que apresenta a morte surpresa de seu porta-voz icônico, Sr. Peanut. Vamos ver se ele é revivido durante o grande jogo.

Pringles entrou no mundo de Rick e Morty, substituindo Morty por um robô que come chip enquanto prende Rick em um comercial de Pringles.





Doritos tem dois teasers que montaram um Super Bowl Showdown entre Sam Elliot e Lil Nas X. Basta assistir a um de Sam Elliot por sua dramática versão em monólogo do grande sucesso de Lil Nas X, Old Town Road.

O anúncio do Walmart no Super Bowl mostra alguns dos mais famosos viajantes interestelares que compram suas compras no Walmart, incluindo Flash Gordon, Groot e a nave Enterprise, entre outros.

Faz desde Hard Rock gostaria de anunciar durante o Super Bowl - desde que o jogo está sendo jogado no Hard Rock Stadium, em Miami. O teaser mostra Jennifer Lopez se preparando antes que alguém roube algo que parece uma garrafa de água incrustada de diamantes.

Este comercial da Heinz é dirigido pelo filho de Francis Ford Coppola, Roman Coppola.

A Hyundai trouxe Rachel Dratch, John Krasinski, David Ortiz e Chris Evans para fazer o melhor sotaque de Boston.

O super casal de celebridades John Legend e Chrissy Teigen se uniram para este anúncio para o primeiro SUV da Genesis.

O teaser do anúncio do Super Bowl de Cheetos mostra como um jovem MC Hammer foi inspirado a escrever Cant Touch This com uma pequena ajuda de Cheetos.

O anúncio do Little Caesars Super Bowl apresenta Rainn Wilson como um executivo em pânico de uma empresa de pão fatiado que está sendo prejudicada por causa do Little Caesars.

Mountain Dew tem dois novos lançamentos para o MTN DEW Zero Sugar. Eles são inspirados pelo The Shining e apresentam Bryan Cranston sendo assustador.

Abacates do México tem um trailer promocional para o seu anúncio no Super Bowl. O ponto de quinze segundos vê Molly Ringwald coroar um abacate.

O anúncio do Olay no Super Bowl inclui Katie Couric, Taraji P. Henson, Busy Philipps, Lilly Singh e a astronauta de verdade Nicole Stott, garantindo que haja espaço suficiente no espaço para as mulheres.

Pop-Tarts trouxe Queer Eye para a estrela de Straight Guy, Jonathan Van Ness, para surtar sobre a secura dos pretzels, então estamos assumindo que o anúncio real do Super Bowl será sobre um novo pretzel Pop-Tart.

O grande anúncio da Kia apresenta uma das estrelas da NFL desta temporada, Las Vegas Raider, com Josh Jacobs.

Você verá pela primeira vez um novo filme de Bob Esponja durante o Super Bowl. O filme está previsto para estrear em maio.