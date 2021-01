As melhores estrelas e canais do YouTube que você deveria assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube tem mais coisas para assistir do que vídeos engraçados de gatos.

Chocante! Nós sabemos. Na verdade, há tanto para assistir no site de compartilhamento de vídeos do Google que alguns criadores de conteúdo se tornaram "estrelas do YouTube" internacionais. Sim, isso é uma coisa. De PewDiePie a Zoella, esses vloggers de 20 e poucos anos conseguiram acumular milhões de assinantes e bilhões de visualizações ... cada um.

As pessoas aparentemente adoram apenas assistir outras pessoas viverem suas vidas. Mas, além das estrelas do YouTube, também existem canais engraçados, educacionais e interessantes com muitos seguidores. Epic Rap Battles of History, por exemplo, tem quase 13 milhões de assinantes - e trata-se apenas de colocar figuras históricas umas contra as outras em batalhas de rap.

Com tanta coisa acontecendo, é fácil se sentir oprimido e desanimado por tudo. Você provavelmente nem quer se inscrever, ou talvez queira. Seja qual for o caso, o Pocket-lint pode ajudar. Conseguimos compilar uma galeria de 18 canais e estrelas do YouTube que vale a pena assistir.

Eles não são classificados em ordem ou por número de assinantes. Eles são apenas populares, relevantes ou simplesmente divertidos. Se você se inscrever em todos eles, com certeza começará a aprender a cultura do YouTube, provavelmente será sugado e, antes que perceba, estará recomendando canais para outras pessoas assistirem.

Tecnologia Primitiva

A Primitive Technology é um fascinante canal de tecnologia retro administrado por John Plant. Este canal publica vários vídeos de "passatempos" que mostram o processo de construir coisas em estado selvagem sem o uso da tecnologia moderna.

Imagine como seria se você estivesse preso em uma ilha deserta e tivesse que construir uma cabana para morar, um arco e flecha para caçar e fogão para cozinhar. Se você estiver nessa situação, desejará assisti a mais vídeos deste canal.

Casey Neistat

Casey Neistat é talvez um dos vloggers mais conhecidos e instantaneamente reconhecíveis no YouTube. Se apenas pelas máscaras de marca registrada que ele usa em quase todos os vídeos. Neistat entrou no YouTube em 2010, mas também fazia filmes e ondas online muito antes disso.

Ele é muito apreciado por suas excelentes habilidades de edição e estilo de videografia. Se você quiser provar o quão bom ele é, recomendamos assistir a este vídeo do Nerdwriter .

The Slow Mo Guys

The Slow Mo Guys é um canal do YouTube dirigido por Gavin Free e Daniel Gruchy e consiste essencialmente de vídeos intermináveis de todo tipo de coisa sendo filmados em câmera lenta extrema. O par usa equipamentos de câmera sofisticados para capturar imagens com mais de 380.000 quadros por segundo, resultando em imagens de vídeo extremamente satisfatórias.

Os vídeos mais populares da dupla incluem coisas como balões gigantes de água explodindo, balas sendo disparadas debaixo dágua, pipoca estourando em super câmera lenta e muito mais. Estes são alguns vídeos muito divertidos e nunca deixamos de ficar impressionados com o fato de que o casal conseguiu fazer nove anos valendo em vídeos em câmera lenta e contando.

Colin Furze

Colin Furze é um YouTuber britânico especializado em criar todos os tipos de criações excêntricas, de super chinelos aquecidos a chamas a garras no estilo Wolverine, um lançador de fogos de artifício e até uma bicicleta com pneus feitos de gelo.

Se você já pensou em criar alguns bonkers para uso dentro ou fora de casa, é provável que Colin tenha pensado nisso e provavelmente também tenha feito disso uma realidade.

Trailers de jogos honestos

Da mesma equipe por trás do Honest Trailers, vem outro canal, igualmente hilariante com teasers sarcásticos e racistas de videogames.

A Fandom Games apresenta trailers de jogos honestos com trechos de cenas de jogos misturados com um brilhante trabalho de narração. Os vídeos geralmente cortam críticas de crítica, mesmo nos jogos mais populares da nossa época.

Batalhas picas de rap

O Epic Rap Battles of History é um dos canais mais antigos do YouTube em nossa lista - originalmente iniciando a vida na plataforma de vídeo em 2006. Esta é uma série de vídeos criada por Nice Peter, epicLLOYD, Dave McCary e Maker Studios, que vê figuras famosas da história participando de hilariantes batalhas de rap.

Os personagens costumam ser interpretados por celebridades ou estrelas do YouTube e incluem prodígios como Steve Jobs e Bill Gates , Adolf Hitler e Darth Vader e Elon Musk e Mark Zuckerberg . Mesmo que você não goste de rap, apreciará a hilaridade desses vídeos.

TED

Se você é um intelectual ou tem sede de conhecimento, provavelmente já ouviu falar das palestras do TED.

Este canal compartilha idéias da Conferência TED com o mundo, de graça. Inclui discursos brilhantes de pessoas qualificadas sobre todos os tipos de assuntos, por exemplo, a grande Carole Cadwalladr falando sobre o papel do Facebook no Brexit ou Stephen Hawking discutindo o universo .

Reboques honestos

O Honest Trailers não é um canal dedicado como tal, mas uma série de vídeos produzidos pela Screen Junkies .

Esses vídeos atuam essencialmente como um trailer hilário, geralmente sarcástico e regularmente sarcástico, de um próximo filme ou já lançado. O trailer oficial regular é frequentemente usado com uma narração hilariante com efeitos brilhantes.

Marques Brownlee (MKBHD)

Marques Brownlee é talvez um dos YouTubers de tecnologia mais conhecidos do planeta. Ele usa o MKBHD e trabalha com vídeos de tecnologia no YouTube desde o início de 2009, quando tinha apenas 16 anos.

Sua paixão pelo assunto e dedicação à criação de conteúdo de alta qualidade, com foco no "profundo conhecimento dos produtos que ele discute", levaram ao seu sucesso atual e contínuo na plataforma.

Philip DeFranco

Defranco hospeda um noticiário onde ele fala sobre os eventos atuais e a cultura pop que são importantes para ele e "devem ser importantes para você", diz ele. Ele geralmente cobre notícias controversas da época e certamente tem um ponto de vista interessante do mundo.

Philip DeFranco começou a criar seu vídeo no YouTube em 2006 e agora tem dois canais incrivelmente populares: PhilipDeFranco e PhillyD

Unbox Therapy

Lewis Hilsenteger é o homem por trás do canal Unbox Therapy . Este é o canal mais conhecido no YouTube quando se trata de desembalar produtos e exibi-los em toda a sua glória. A Unbox Therapy promete mostrar "os produtos mais legais do planeta. Desde o mais novo smartphone até dispositivos e tecnologia surpreendentes que você nunca soube que existiam".

Em resumo, se você gosta de ver coisas sendo tiradas das caixas e criticadas, então este é o canal para você.

Saboroso

A Tasty afirma ser a maior rede de alimentos do mundo e certamente é popular - com mais de 16 milhões de assinantes no momento da redação deste artigo.

Mesmo se você ainda não se inscreveu no Tasty, pode ter visto alguns dos vídeos que o canal produz. É bem conhecido por criar vídeos virais com vistas de cima para baixo agradáveis e deliciosas de alimentos sendo criados de maneiras maravilhosamente satisfatórias.

Invenes desnecessrias

Cobrimos o trabalho de Matt Benedetto antes, quando ele estava fazendo ondas no Instagram com fotos de várias criações impressas em 3D que ninguém precisava .

Desde então, ele criou um canal no YouTube para mostrar seu trabalho - criando invenções completamente inúteis para a era moderna. Isso inclui desde robôs que passam o Instagram automaticamente até capacetes para os dedos dos pés .

Michael Reeves

Michael Reeves administra um canal que mostra basicamente o que aconteceria se você deixasse um cientista louco solto na Internet e desse a ele muitos doces.

Ele cria todo tipo de invenções estranhas, modificando a tecnologia pré-existente com resultados hilariantes. Como mexer com um Roomba para fazê-lo xingar toda vez que esbarrar em qualquer coisa.

Fail Army

"Todo sucesso começa com um fracasso" é o lema do Fail Army , um canal que mostra principalmente pessoas fracassando de todas as maneiras diferentes e hilárias.

Se você gosta de ver as pessoas caírem, se machucar ou geralmente fazer coisas embaraçosas, então é isso.

Nenhum clipe

Noclip é um canal de documentários baseado no YouTube que examina e analisa todo tipo de videogame. Inscreva-se neste canal e verá documentários longos e detalhados sobre seus jogos e jogos favoritos dos quais você talvez nunca tenha ouvido falar. Estes são vídeos incrivelmente longos e com detalhes brilhantes que oferecem informações inéditas sobre os jogos e sua criação.

Zach King

Zach King é um americano que ganhou fama no Vine, mas continuou sua arte no TikTok, Instagram e YouTube. Ele usa uma mistura de talento mágico e edição de vídeo inteligente para criar alguns vídeos completamente divertidos, centrados em suas ilusões.

Ryans World

A maior parte do YouTube é composta de adultos que compartilham sua opinião, obra ou arte com o mundo em geral, mas o Ryans World é diferente. Este canal apresenta um menino pequeno chamado Ryan Kaji, que basicamente desembala, revisa e brinca com vários brinquedos regularmente. Seus vídeos têm milhões de visualizações e são incrivelmente populares. Como um bônus extra, a maioria dos brinquedos usados nos vídeos é doada para instituições de caridade.

Testado por Adam Savage

Se você já assistiu ao MythBusters, sabe quem é Adam Savage. Agora você pode continuar a apreciá-lo se inscrevendo no seu próprio canal do YouTube.

Este canal vê o grande Adam Savage construindo todos os tipos de dispositivos e gadgets insanos. Também mostra vários adereços de filmes, incluindo coisas como o traje espacial do The Marciano. Se você gosta de sair, este é o canal para você.

MrBeast

Jimmy "MrBeast" Donaldson pode estar se tornando um nome familiar nos últimos tempos, com a maior colaboração do YouTube de todos os tempos para salvar o planeta plantando 20 milhões de árvores , mas ele tem sido grande no cenário do YouTube há um bom tempo. Ele começou no YouTube em 2012, mas não foi ele quem começou a fazer acrobacias como gravar a si mesmo contando até 100.000 que ele começou a ganhar força.

Agora, o MrBeast é mais conhecido por criar vídeos que se concentram na doação de milhares de dólares para pessoas aleatórias on-line (geralmente streamers desconhecidos do Twitch) e os desafios "últimos a sair" que colocam os jogadores uns contra os outros pela promessa de um grande prêmio em dinheiro. Os vídeos de MrBeast são certamente incomuns e você fica se perguntando de onde vem todo o dinheiro, mas você vê que os vídeos dele recebem dezenas de milhões de visualizações, tudo fica claro.

Peter McKinnon

Peter McKinnon é um fotógrafo, cineasta e vlogger canadense que rapidamente emergiu da relativa obscuridade para se tornar um dos criadores mais populares do YouTube. Seus vídeos consistem em uma mistura de conteúdo que inclui vlogs, trabalhos nos bastidores e dicas de vídeos para aspirantes a cinegrafistas e fotógrafos.

Se você está considerando o YouTube como uma carreira ou apenas deseja inspiração para criar seu próprio conteúdo, este é o homem a seguir. Peter McKinnon se envolveu em colaborações com outros grandes YouTubers, incluindo pessoas que já figuram nessa lista.

The Nerdwriter

O Nerdwriter, também conhecido como Evan Puschak, faz alguns ensaios em vídeo fascinantes e detalhados sobre a arte de outras pessoas.

Seja dissecando as nuances políticas de The Truman Show , analisando Como Donald Trump responde a perguntas ou derrubando a incrível filmografia de David Fincher, The Nerdwriter cobre tudo de uma maneira realmente excelente e envolvente.

Leitura de lbio ruim

Você já colocou a TV no mudo e fingiu fazer a narração do programa de TV que estava assistindo? Fazer os atores dizerem coisas fora do personagem de maneiras hilárias? Não? Só nós?

Bem, se você nunca fez isso, certamente terá uma gargalhada deste canal que faz exatamente isso . De uma maneira realmente convincente também.

Pessoas so incrveis

People are Awesome é basicamente o oposto do Fail Army, com vídeos mostrando pessoas realizando todo tipo de feitos magníficos, do Parkour ao skate, wakeboard, pára-quedismo, levantamento de peso e muito mais.

Esses são os tipos de vídeos que você assiste e deseja copiar, mas sabe que provavelmente acabaria se machucando de maneiras horríveis.

Linus Tech Tips

O Linus Tech Tips é um dos canais de tecnologia mais populares do YouTube. É certamente um canal mega geeky e completamente agradável de assistir. Originalmente iniciado pelo canadense Linus Gabriel Sebastian em 2007, o canal cresceu rapidamente em popularidade ao lado de outros canais Techquickie, TechLinked e Channel Super Fun.

A qualidade da produção do Linus Tech Tips certamente aumentou ao longo dos anos, à medida que mais pessoas foram contratadas para trabalhar na produção de vídeo. Existem alguns vídeos brilhantes dos bastidores e de passeios em estúdio criados por Gamers Nexus (também vale a pena assinar) que mostram o quanto de trabalho é necessário nos vídeos.

Athlean-X

Existem muitos canais de perda de peso e exercício no YouTube, mas o Athlean-X é diferente. É dirigido por Jeff Cavaliere, um homem que com certeza conhece suas coisas. Ele trabalhou como fisioterapeuta e como treinador de força / condicionamento para o New York Mets, além de trabalhar com inúmeras celebridades e atletas esportivos em fitness e treinamento de força.

Este canal não oferece correções rápidas ou atalhos de seis pacotes, mas oferece informações reais sobre técnicas adequadas, ciência bem pesquisada e muito mais. Ele é bem conhecido por colorir seu corpo com marcadores para mostrar grupos musculares específicos e como atingi-los. Há uma razão para o canal ter mais de oito milhões de inscrições e contando. Inscreva-se para os ganhos!

Binging com Babish

Binging com Babish é outro canal para os admiradores. Este canal vê o apaixonado chef Andrew Rea recriar refeições e pratos icônicos de filmes clássicos e programas de TV. Esses acontecimentos são melhor resumidos no trailer do canal, mas se você estiver interessado em comida deliciosa, não ficará desapontado com este.

Tom Scott

Tom Scott é um excelente YouTuber britânico, mais conhecido por sua série de vídeos " Coisas que você talvez não saiba ", onde ensina as massas sobre todos os tipos de coisas, desde como fazer uma xícara de chá até como você pode ouvir a diferença entre frio e água quente.

Se você gosta de vídeos de conhecimento curtos, este é o canal para você. Nós particularmente amamos seu vídeo sobre por que os plugues britânicos são melhores do que qualquer outro.

Escrito por Maggie Tillman e Adrian Willings.