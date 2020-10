O que é Android TV e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Google fechou o Google TV há alguns anos, ele substituiu a plataforma por algo completamente diferente: Android TV.

Ele foi relativamente bem recebido por desenvolvedores e fabricantes. O Google TV não tinha aplicativos, mas a Android TV tem acesso à Play Store, então os desenvolvedores com um aplicativo móvel podem facilmente aplicar algumas modificações para fazer um aplicativo Android TV. Além disso, a Android TV tem suporte para Google Cast. Resumindo, o Android TV é essencialmente otimizado para Android para a tela grande.

É fácil de operar, pode ser controlado por voz usando o Google Assistente e tem alguns aplicativos decentes. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele, incluindo como funciona, quando você pode usá-lo e quais dispositivos oferecem.

Resumindo, a Android TV foi projetada para levar o tipo de coisa que você curte no telefone para a TV. Isso não significa que você atenderá ligações pela TV ou navegará por e-mails, mas trata-se de facilidade de navegação, acesso a entretenimento e interatividade simples. Trata-se de tornar sua TV inteligente e fazer isso com uma interface que seja reconhecível e fácil de usar.

Ele oferece controle de voz graças à integração do Google Assistente e dá a você controle sobre outros dispositivos, como seu telefone Android e relógio WearOS . A interface baseada em cartão se comporta de maneira familiar, tornando mais fácil fazer as coisas que você deseja sem um sistema de menu complicado.

Aplicativos essenciais de entretenimento estão disponíveis e há a oportunidade para os desenvolvedores de aplicativos do Android adaptarem os aplicativos para a experiência da tela grande. Isso pode ser qualquer coisa, desde serviços de informação, como previsão do tempo, até jogos. O Android TV permite que você personalize rapidamente o conteúdo da sua TV para se adequar a você.

Para um fabricante de TV, apresenta uma vantagem distinta: por que projetar sua própria plataforma de smart TV, quando o Google já fez isso? Por que desenvolver seus próprios aplicativos, quando a comunidade estará desenvolvendo para Android TV? Por que ter sua própria app store quando a Android TV oferece o Google Play? Para o Google, também oferece uma vantagem distinta: coloca o Android na tela grande da sua casa e fornece outra via para servir a você seu conteúdo.

O Android TV é simples de aprender e usar. Quando você liga sua televisão ou set-top box, você verá a tela principal / tela inicial. Ele é preenchido com um fluxo vertical de linhas e você navega por cada linha da esquerda para a direita. A linha superior é a barra Content Discovery, que destaca o conteúdo sugerido de aplicativos populares que você usa. Você pode ver os tutoriais no YouTube ou The Walking Dead no Google Play TV e Filmes.

Bem no topo da interface, você verá o utilitário de pesquisa com tecnologia do Google Assistant. A Android TV oferece suporte a comandos de voz, desde que você tenha o hardware necessário para permitir que a Android TV ouça você. Na verdade, toda a interface é baseada em busca ativada por voz, que você pode usar por meio de controles remotos de um clique com um microfone embutido. Basta clicar nele para iniciar sua pesquisa.

Os comandos de voz suportados incluem simplesmente indicar o título de um videogame ... ou pesquisas mais complexas como "Todos os filmes vencedores do Oscar de 1989". Quando você fala uma pesquisa, o Android TV não só mostra todos os resultados relacionados no Google Play, mas também os resultados do Netflix, Hulu, etc. Ao examinar os resultados, você verá cartões úteis abaixo. Eles contêm bits informativos como quem é quem no filme que você está prestes a assistir, outros títulos populares do desenvolvedor de videogame que você está navegando, clipes do YouTube com o ator que você está vendo, etc.

Agora, de volta às linhas verticais na tela inicial. A segunda linha é uma lista de aplicativos apresentados, como Netflix, Amazon Instant Video, BBC iPlayer, etc. Em TVs e dispositivos selecionados, você também pode ver os aplicativos do fabricante.

Você também verá uma linha vertical para entradas de TV, como HDMI 1 e HDMI 2, permitindo controlar e alternar facilmente entre as entradas, enquanto a linha vertical abaixo mostra os aplicativos que você baixou ou tem disponíveis em seu dispositivo, como o Google Play Store, Música, Álbum, Filmes e TV Google Play, etc. Clique em qualquer um desses aplicativos para navegar e encontrar mais conteúdo.

Você pode navegar pela lista completa de aplicativos Android TV disponíveis aqui .

Abaixo da linha Apps, você verá uma lista de todos os jogos baixados. O Android TV é compatível com jogos para um, vários jogadores, online e offline. Você pode usar até quatro gamepads, telefones Android ou tablets ao mesmo tempo ao competir contra amigos. Você também pode terminar um nível em seu telefone e jogar o próximo na sua TV, pois o Google Play Games salva seu progresso.

A última linha da tela inicial não é necessariamente uma linha, mas sim uma área de dedicação onde você pode clicar para acessar as configurações, cronômetros e guias de ajuda. Se você entrar na opção Configurações, verá as configurações da smart TV, como configuração de canal, entradas externas, tela, som, bem como menus de rede e acessórios para Google Cast, Bluetooth (para que você possa adicionar um dispositivo) e preferências do sistema e o que não.

Um dos recursos mais interessantes do Android TV é a capacidade de usá-lo para transmissão. A Android TV vem com o Chromecast integrado.

Se você não possui uma televisão compatível com Android TV, mas deseja transmitir conteúdo de seu laptop ou dispositivo móvel para sua televisão, é necessário comprar um dongle HDMI Chromecast do Google e conectá-lo à televisão. Mas não se você tiver uma televisão ou decodificador com Android TV. Com um, você pode enviar tudo, desde filmes e músicas ou até guias do navegador, para a sua televisão.

Não é necessário dongle Chromecast HDMI. Basta tocar no botão Transmitir em seu aplicativo móvel para começar a reproduzir em sua TV.

A LG recorreu ao WebOS em 2014 para sua interface de TV em suas principais TVs e os resultados foram excelentes. A Samsung, por outro lado, está promovendo uma plataforma na qual está investindo pesadamente: Tizen . De qualquer forma, se você estiver atrás de uma televisão nova e inteligente, a maioria dos fabricantes oferece suas próprias interfaces.

Outro inimigo do Android TV são os decodificadores de empresas como Apple, Roku e Amazon. Enquanto os dispositivos Roku tentam ser neutros e oferecem acesso às lojas de conteúdo do Google e da Amazon, a Apple TV oferece os próprios produtos da Apple principalmente e os dispositivos Amazon Fire TV também empurram fortemente o Amazon Prime Video e os próprios serviços da Amazon primeiro.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Chris Hall.