(Pocket-lint) - Fãs de cinema, alegrem-se! Em breve, vários estreantes serão lançados - muitos dos quais devem estrear via plataformas de streaming apenas durante a pandemia. Estamos montando nossa lista dos melhores filmes futuros em 2020 e além, completos com as datas de lançamento e os últimos trailers. Aproveitar.

Data de lançamento: 6 de novembro de 2020 (EUA)

6 de novembro de 2020 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Cate Shortland

Cate Shortland Estrelas: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle William, Hurt Ray Winstone e Rachel Weisz

Os fãs da Marvel clamam por um filme independente da Viúva Negra desde que Scarlett Johansson trouxe o super-espião para a telona em 2010 com Iron Man 2. Situado após a Guerra Civil (2016), a Viúva Negra (2020) vê Natasha Romanoff - também conhecida como Black Viúva - em uma jornada em que ela é forçada a enfrentar seu passado ".

Data de lançamento: 6 de agosto de 2020 (EUA)

6 de agosto de 2020 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Streaming (HBO Max)

Streaming (HBO Max) Diretor: Brandon Trost

Brandon Trost Estrelas: Seth Rogen, Sarah Snook, Jorma Taccone e Maya Erskine

Seth Rogan interpreta Herschel Greenbaum, um imigrante que cai em um barril de suco de picles em 1920 que o preserva perfeitamente por 100 anos, para que ele possa conhecer seu parente mais velho, Ben Greenbaum, que também interpreta Seth Rogan.

Data de lançamento: 3 de setembro de 2020 (EUA)

3 de setembro de 2020 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Christopher Nolan

Christopher Nolan Estrelas: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine e Kenneth Branagh

O mais recente filme do cineasta Christopher Nolan é um filme de ficção científica em que o personagem de John David Washington tem a tarefa de salvar o mundo usando algum tipo de tecnologia de manipulação do tempo.

Data de lançamento: 28 de agosto de 2020 (EUA)

28 de agosto de 2020 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Josh Boone

Josh Boone Estrelas: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga

Este é o filme final dos X-Men produzido pela Fox antes de vender os direitos para a Disney. Espera-se que o filme seja tanto um filme de terror quanto um filme de super-herói - jovens mutantes que foram presos em algum tipo de asilo começam a experimentar um evento sobrenatural.

Data de lançamento: A Disney anunciou recentemente que o filme foi adiado para que eles possam descobrir a melhor maneira de levar esse filme ao público.

Disney anunciou recentemente que o filme foi adiado para que eles possam descobrir a melhor maneira de levar esse filme ao público. Estréia de teatro ou streaming: TBD

TBD Diretor: Niki Caro

Niki Caro Estrelas: Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An Gong e Li Jet Li

O remake em live-action do clássico de animação da Disney Mulan já teve sua data de lançamento adiada quatro vezes, com o último anúncio da Disney indicando que ele pode estar considerando um lançamento de streaming para o filme.

Data de lançamento: 18 de dezembro de 2020 (EUA)

18 de dezembro de 2020 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Estrelas: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley, Henderson e Zendaya

Esta adaptação cheia de estrelas do romance de ficção científica de Frank Herbert apresenta Timothee Chalame como Paul Atreides. Ele lidera um grupo de pessoas que lutam pelo controle do planeta Arrakis e seu valioso comércio do tempero conhecido como Melange.

Data de lançamento: 20 de novembro de 2020 (EUA) | 12 de novembro de 2020 (Reino Unido)

20 de novembro de 2020 (EUA) | 12 de novembro de 2020 (Reino Unido) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Cary Joji Fukunaga

Cary Joji Fukunaga Estrelas: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz e Ralph Fiennes

Daniel Craig está de volta. Ele é um James Bond aposentado que retorna ao MI6 para ajudar a impedir o misterioso vilão de Rami Malek.

Data de lançamento: 2 de outubro de 2020 (EUA)

2 de outubro de 2020 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Patty Jenkins

Patty Jenkins Estrelas: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright e Connie Nielsen

Esta sequência da Mulher Maravilha começa sessenta anos após o primeiro filme centrado na Primeira Guerra Mundial. Gal Gadot retorna como Mulher Maravilha, enquanto Kristen Wiig está pronta para interpretar o vilão conhecido como Cheetah.

Data de lançamento: 2 de abril de 2021 (EUA)

2 de abril de 2021 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Justin Lin

Justin Lin Estrelas: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren e Charlize Theron

Definido após O Destino do Furioso (2017), Dominic Toretto deve enfrentar seu passado e salvar aqueles que mais ama de um assassino habilidoso e mortal e um motorista de alto desempenho: o próprio irmão de Dominic, Jakob, que está trabalhando com um velho inimigo, Cipher, abrigando uma vingança pessoal contra Dominic.

Data de lançamento: 15 de outubro de 2021 (EUA)

15 de outubro de 2021 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: David Gordon Green

David Gordon Green Estrelas: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Robert Longstreet, Nancy Stephens e Charles Cyphers

A sequência do Halloween de 2018 começa onde o último filme parou: Laurie Strode, junto com sua filha e neta, escapando de Michael Myers, prendendo-o em uma casa em chamas.

Data de lançamento: 30 de julho de 2021 (EUA)

30 de julho de 2021 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Jaume Collet-Serra

Jaume Collet-Serra Estrelas: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamatti

Emily Blunt interpreta a Dra. Lily Houghton. Ela paga Frank Wolff, de Dwayne Johnson, para levá-la até a Amazônia e encontrar uma árvore com qualidades curativas misteriosas.

Data de lançamento: 2 de julho de 2021 (EUA)

2 de julho de 2021 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Joseph Kosinski

Joseph Kosinski Estrelas: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer

Tom Cruise retorna como o vigarista Maverick, mas precisa enfrentar os erros do passado quando começa a treinar a próxima geração de pilotos de caça.

Data de lançamento: 5 de março de 2021 (EUA)

5 de março de 2021 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: Jason Reitman

Jason Reitman Estrelas: Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd

Depois de se mudarem para a antiga casa do avô falecido, um irmão e uma irmã descobrem que seu acordo era um dos caça-fantasmas originais.

Data de lançamento: 23 de abril de 2021 (EUA)

23 de abril de 2021 (EUA) Estréia de teatro ou streaming: Teatro

Teatro Diretor: John Krasinski

John Krasinski Estrelas: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou e John Krasinski

Emily Blunt retorna para a sequência da surpresa A Quiet Place, de 2018, que vê sua família forçada a deixar a segurança do complexo em que vivem.

Escrito por Maggie Tillman.