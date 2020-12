Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você for como nós, você está tentando assistir a tantos filmes de Natal quanto possível durante a temporada de férias.

Afinal, há toneladas para escolher, incluindo clássicos de culto e, claro, o ocasional filme de férias excêntrico que você secretamente gosta. Mas, em vez de se arrastar pela neve até uma locadora de vídeo (se ainda existirem) para obter cópias físicas, você deve apenas entrar no século 21 e reproduzi-las. Da Disney + à Netflix, os serviços de streaming de filmes disponíveis são em grande quantidade.

Tudo o que você precisa fazer é navegar na lista abaixo, escolher um filme e um serviço de streaming para assisti-lo. Incluímos links para todos eles para sites dos EUA. Alguns que escolhemos custam um pouco de dinheiro, enquanto outros são gratuitos. Feliz Natal!

Assista agora: Disney + , Amazon , Vudu

O Reino de Arendelle é engolfado por um inverno sem fim, quando a Princesa Elsa foge após seus poderes mágicos de inverno serem revelados ao povo, deixando sua irmã Anna como a única pessoa que resta para rastreá-la.

Assista agora: Netflix

Dois irmãos preparam uma armadilha para que possam ver o Papai Noel quando ele descer pela chaminé, mas ao entrarem furtivamente em seu trenó, causam um acidente que faz seu trenó quebrar. Os dois filhos, Papai Noel e seus duendes, terão que trabalhar juntos se quiserem salvar o Natal.

Veja agora: Amazon

Algumas histórias de Natal são sempre divertidas de ver novamente. Desta vez, Benedict Cumberbatch expressa o grande Grinch médio é esta versão do clássico do Dr. Seuss, que vê o coração do cara verde crescer três tamanhos.

Assista agora: Netflix

Um jovem carteiro é enviado para estabelecer uma agência dos correios em uma cidade remota no extremo norte, onde conhece um velho fabricante de brinquedos chamado Klaus. O carteiro começa a entregar cartas de crianças para Klaus e, juntos, eles começam a entregar brinquedos pelas chaminés das pessoas da cidade.

Assista agora: Disney +

A filha do Papai Noel, Noelle, precisa encontrar seu irmão, Nick, que fugiu para o Arizona em vez de assumir o papel de Papai Noel. Assim que ela encontra seu irmão, ela percebe que ele não tem interesse em retornar ao Pólo Norte. Noelle tem que encontrar alguém para ser o Papai Noel para salvar o Natal.

Assista agora: Netflix

Uma mulher, conhecida como a "herdeira do partido", faz um acordo com o pai após sua última gafe pública. Ela obterá controle sobre a empresa de brinquedos de seu pai se passar as férias na pequena cidade onde a empresa começou com apenas US $ 100 em seu nome.

Assista agora: YouTube , iTunes , Google Play , Amazon

Um vigarista bêbado e seu parceiro fingem ser o Papai Noel e seu ajudante elfo para roubar uma loja de departamentos na véspera de Natal, mas enquanto vasculha a loja, o vigarista forma uma amizade improvável com um garoto estranho.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

George Bailey passa a vida pensando nos outros, ajudando a garantir que todos ao seu redor realizem seus sonhos às custas dos seus próprios. Quando o dinheiro é extraviado, o que poderia levar à prisão de George, seu anjo da guarda, Clarence, mostra a ele como o mundo seria se ele nunca tivesse existido.

Assista agora: Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

Os Muppets contam sua própria versão cheia de risos da redenção de Ebenezer Scrooge. Também há uma tonelada de grandes números musicais ao longo do filme. Se isso não bastasse, então há também Micheal Caine como um Scrooge muito sério reclamando de seus inquilinos muppet não pagarem aluguel.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

O Papai Noel por engano traz um bebê de volta ao Pólo Norte, onde ele foi criado como um Buddy the Elf. Uma vez que seu tamanho e falta de talento para construir brinquedos se tornam um problema, ele viaja para Nova York para encontrar seu pai, que tem um lugar regular na lista de travessos.

Assista agora: Netflix , Amazon , Google Play , Vudu

Um avarento verde tenta arruinar o Natal para todos os que estão em Whoville até descobrir o que é realmente o Natal. Esta versão do clássico do Dr Seuss é a única versão live-action e apresenta Jim Carrey como o Grinch.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Com o atual desemprego de seu marido e o Natal a caminho, Ginny está tendo problemas para sentir muita empolgação com o feriado. Seus dois filhos, com a ajuda de um anjo chamado Gideon, mostram a ela que o Natal não se trata apenas de presentes, mas das pessoas que você ama.

Assista agora: Vudu

Rudolph nasce com nariz vermelho, o que obriga outras renas a tratá-lo como um pária até que ele deixe o Pólo Norte, mas quando ele sai, uma tempestade se aproxima e o Papai Noel poderia usar alguém com um nariz vermelho brilhante para guiá-lo através isto.

Assista agora: Vudu

Um dos clássicos dos desenhos animados que se tornaram a base do Natal, The Little Drummer Boy segue um menino órfão que mudou sua vida para sempre quando ele conhece três homens sábios a caminho de Belém.

Assista agora: Vudu

Você já se perguntou de onde vem a maioria de suas tradições de Natal favoritas? Bem, Papai Noel está chegando à cidade tem todas as respostas de como Kris Kringle se tornou Papai Noel, se casou com a Sra. Noel e o resto de sua história de origem.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

A rena de nariz vermelha favorita de todos sai em busca do bebê de ano novo antes da meia-noite da véspera de ano novo. Este pode ser melhor guardado para uma nova vigília de Ano Novo com as crianças.

Assista agora: Vudu

Um grupo de crianças encontra um chapéu de mágico, coloca seu boneco de neve e o dá vida. Depois de um rápido passeio pela cidade, o mágico vem à procura de seu chapéu e as crianças terão que impedi-lo se quiserem manter seu novo amigo congelado vivo.

Assista agora: Amazon , YouTube, Google Play

O clássico dos desenhos animados original foi ao ar como um especial de televisão em 1966 com o Grinch dublado por Boris Karloff enquanto ele tenta e não consegue arruinar o Natal para todos os que estão em Whoville.

Assista agora: Apple TV

Charlie Brown está tendo dificuldade em encontrar o espírito natalino. Ao ver seus amigos obcecados com a parte comercial, desde Snoopy competindo no show de luzes do bairro até a incrível lista de Natal de Sally, Charlie Brown fica mais obcecado em encontrar algo mais próximo do verdadeiro significado do Natal.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Se você se relaciona mais com Ralphie querendo seu rifle de ar modelo de alcance de 200 tiros Red Ryder de carbono oficial para o Natal ou seu velho gritando obscenidades na fornalha no porão, A Christmas Story é obrigatório ver todo mês de dezembro.

Assista agora: iTunes , Google Play, Amazon , YouTube

A ode de Adam Sandler às festas de fim de ano repleta de canções cativantes e piadas de peido. Segue-se Davey Stone como ele é condenado a completar um programa de treinamento de árbitro com Whitey Duvall de 70 anos ou receber uma sentença de 10 anos de prisão.

Assista agora: iTunes , Google Play , Amazon , Apple

Uma família disfuncional faz com que um menino escreva uma carta ao Papai Noel, desejando que sua família reencontre o espírito natalino. Infelizmente, ele o destrói depois que seus primos zombam de lê-lo em voz alta para a família, então Krampus - não o Papai Noel - atenderá seu desejo.

Assista agora: Netflix

Bill Murray apresenta um especial de feriado repleto de estrelas durante uma tempestade de neve na cidade de Nova York que inclui George Clooney, Amy Poehler, Miley Cyrus, Paul Shaffer, Chris Rock e muitos mais.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Desde o recém-eleito primeiro-ministro se apaixonando por um assessor a um passado seu primeiro roqueiro tentando chegar ao topo das paradas com uma música de Natal, este filme mostra como o feriado se desenrola para oito casais diferentes no agitado mês antes do Natal em muito jeitos diferentes.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

Jake recebe a promessa do clássico Porsche de seu pai se ele vier para casa no Natal; o único problema é que ele foi jogado no deserto com um chapéu de Papai Noel e barba colada na cabeça e quase não sobra para voltar para casa.

Assista agora: Amazon , iTunes , Vudu

Os dois irmãos Duke ricos orquestram um plano para que o tenso e rico Winthrope troque de lugar com o pobre traficante, Billy Ray Valentine, para apostar na reação dos dois. Eventualmente, os dois realizam o plano e trabalham juntos para virar o jogo contra os Duques.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Depois de uma separação, Jenny vai morar com seu irmão mais velho, Jeff, e sua esposa e filho de dois anos, pouco antes do Natal. Enquanto o relacionamento tem suas dificuldades, a esposa de Jenny e Jeff, Kelly, ajudam um ao outro a perceber verdades importantes sobre si mesmos e o que precisam para ser felizes.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

O adorável idiota Ernest pega o Papai Noel como passageiro em seu táxi e se lança em uma aventura, onde ele tem que devolver o saco de brinquedos do Papai Noel e, em seguida, ajudar a encontrar um sucessor antes que o Natal seja arruinado.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

John e Sara se encontram durante a temporada de Natal na cidade de Nova York e, por causa das superstições de Sara, eles escrevem suas informações de contato em um livro e uma nota de cinco dólares. A única maneira de eles poderem continuar seu romance é se encontrarem as informações de contato um do outro.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ben Affleck interpreta um homem, chamado Rudy, que assume a identidade de seu companheiro de cela morto, Nick, para conseguir uma garota quando for libertado da prisão. O único problema é que aquela garota tem um irmão que vai sequestrá-lo e forçá-lo a ajudar a roubar um cassino onde seu colega de cela morto trabalhava.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Uma mulher tensa vai para casa com o namorado para encontrar sua família nas férias. Infelizmente, a mulher e a família não se deram bem, o que levou a muitos momentos estranhos antes que a família pudesse encontrar a felicidade neste Natal.

Assista agora: YouTube , Amazon , iTunes, Vudu

A Grumpy Cat terá o pior Natal de todos os tempos ou ela poderá encontrar alguma felicidade junto com o verdadeiro significado do Natal? O importante é que possamos assistir a um gato mal-humorado com um chapéu de Papai Noel lidar com um monte de pessoas felizes.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

No primeiro Natal sem a filha em casa. os Kranks estão planejando ignorar totalmente o Natal. Infelizmente, seus vizinhos não vão permitir. Mas quando sua filha muda de planos de última hora e decide voltar para casa, toda a comunidade se reúne para mostrar a ela que o espírito natalino nunca foi embora.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney Plus

Uma releitura animada do clássico de Dickens com Jim Carrey dando voz ao Scrooge. Veja como o Passado, o Presente e o Futuro do Fantasma do Natal levam o velho Ebenezer em uma viagem turbulenta no tempo para mostrar a ele o erro de seus caminhos.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , HBO Max

John McClaine chega a Los Angeles na véspera de Natal para ver sua ex-esposa. Assim que chega a Nakatomi Plaza, o terrorista Hans Gruber assume a torre em sua tentativa de roubar milhões em títulos ao portador. Yippee-Ki-Yay.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Elizabeth é uma escritora de culinária que mentiu sobre todas as colunas que escreveu e agora tem que oferecer um jantar para seu chefe e seu maior fã, um herói de guerra voltando do exterior. Portanto, é obter uma família falsa ou perder o emprego.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Arthur Christmas mostra como um processo excessivamente modernizado de entrega de presentes leva a que um único presente seja perdido. O filho desajeitado do Papai Noel, Arthur, é encarregado por seu avô de entregar o presente à moda antiga, com um velho trenó e os bisnetos das renas originais.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play, iTunes , Vudu

De olhos bem fechados pode ser o único filme aqui que você não pode assistir com seus filhos. Depois que sua esposa admite que quase o traiu, um homem entra em uma perigosa noite de autodescoberta. Não é diretamente um filme de Natal, mas é ambientado durante as férias e é divertido para os pais assistirem.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Um menino começa a perder sua fé no Papai Noel até que um trem mágico aparece na frente de sua casa na véspera de Natal. Ao embarcar no trem, o menino parte em uma viagem mágica ao Pólo Norte a bordo do Polar Express com o personagem de férias favorito de todos, Tom Hanks.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Um casal que faz terapia e passou a se odiar acaba passando o feriado amarrado por um ladrão, interpretado por Denis Leary, que acaba sendo um grande terapeuta por direito próprio.

Assista agora: Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Este filme estrangeiro conta a história comovente do primeiro Natal a acontecer durante a Primeira Guerra Mundial. Sem quaisquer instruções ou negociações, os soldados de ambos os lados baixaram as armas e celebraram juntos por uma noite.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Um casal com pais divorciados tem quatro festas de Natal em família aos quais não deseja comparecer. Enquanto suas famílias os pressionam a ponto de se separarem, seu relacionamento acaba ficando ainda mais forte do feriado.

Assista agora: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

Arnold promete ao filho um boneco Turbo Man de Natal - o único problema é que eles estão todos esgotados. Ele passa toda a véspera de Natal lutando com unhas e dentes para colocar as mãos em um Turbo Man, antes de vestir a fantasia e lutar contra Sinbad durante o grande desfile de Natal.

Veja agora: Amazon

A clássica história de uma jovem que sonha com seus brinquedos ganhando vida e com seu quebra-nozes salvando-a do Rei Mouse. Fique atento para um pré-Home Alone Macaulay Culkin.

Um empresário egoísta acorda ao lado do amor de sua vida que ele deixou décadas atrás e de seus três filhos que ele nunca teve. Embora no início ele se sinta infeliz com a troca, ele começa a ver o que perdeu.

Assista agora: Amazon , iTunes , Vudu

Um bispo pede ajuda aos céus em sua missão de construir uma catedral. A resposta vem na forma de um anjo, interpretado por Carey Grant, que está lá para ajudar não só com a catedral, mas também para salvar o casamento do bispo.

Micheal Keaton interpreta um músico que morre enquanto tentava voltar para sua família no Natal. No ano seguinte, ele retorna como um boneco de neve com uma última chance de passar o Natal com seu filho.

Gizmo pode parecer um presente adorável e perfeito até o momento em que seus irmãos pegajosos colocam as mãos em você. Você pode querer tapar os ouvidos do seu filho quando começar a história sobre o cadáver do Papai Noel sendo preso em uma chaminé por duas semanas.

Jack, rei de Halloweentown, descobre a magia do Natal e imediatamente se apaixona pelo feriado. Infelizmente, o resto do pessoal em Halloweentown não tem ideia do que Jack vê no novo feriado.

Depois de explodir um buraco em uma montanha na Finlândia, um grupo de homens percebe que lançou algo horrível e mortal: Papai Noel. A partir daí é uma corrida contra o tempo para tentar selar novamente o monstro horrível.

Veja agora: Amazon , Vudu

Um dos filmes de terror de terror dos anos 70 dobra um grande filme de terror noturno. Veja como um psicopata destrói um grupo de jovens irmãs na véspera de Natal.

Dois colegas de trabalho que não se suportam começam a se apaixonar quando se tornam amigos por correspondência anônimos. Se isso soa vagamente familiar, é porque Youre Got Mail é baseado neste filme.

Se você é um grande fã de canções clássicas de Natal, então este é um filme que você terá que assistir. Bing Crosby e Fred Astaire tentam impressionar uma linda garota em um hotel que só abre durante o feriado.

Assista agora: YouTube , Netflix , Amazon , Google Play , iTunes Dois ex-soldados transformados em cantores juntam-se a duas irmãs cantoras e seguem para Vermont para um Natal branco, mas descobrem que não nevou lá. A tripulação então começa a trabalhar para ajudar seu antigo comandante a salvar seu negócio de Bed and Breakfast com uma performance especial.

Um velho que atende por Kris Kringle substitui um Papai Noel bêbado no desfile da Macys antes de se tornar um sucesso nas lojas de departamento durante a temporada de férias. Eventualmente, ele tem que ir a julgamento para determinar sua aptidão mental, pois acredita que é o Papai Noel.

Escrito por Maggie Tillman.