Melhores serviços de streaming de vídeo nos EUA: seu guia completo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Netflix pode ser um dos serviços de streaming de vídeo mais populares nos EUA, mas certamente não é a única opção disponível.

Vamos admitir prontamente que o Netflix é um dos melhores disponíveis e, como tal, o incluímos neste guia. Mas, para ser honesto, todo o espaço é mais complicado que isso, pois está repleto de vários serviços diferentes, incluindo serviços sob demanda ou no estilo pay-per-view.

Se você é do tipo que assiste apenas alguns shows por mês, considere serviços como o FandangoNow ou o Vudu. Se você assistir a vários filmes ou programas e talvez abandonar seu plano a cabo de uma vez por todas, serviços de assinatura como Amazon Prime e Hulu são a melhor opção para você. Eles oferecem acesso à carta branca a catálogos inteiros de conteúdo de streaming, a um preço mais palatável que o cabo.

Em uma tentativa de ajudar os cortadores de cabo a percorrer todos os serviços existentes, montamos este guia prático. Também iremos atualizá-lo com novas informações e novos serviços. Portanto, verifique as atualizações novamente.

Custo: US $ 119 por ano ou US $ 13 por mês, com o Prime (ou, uma assinatura somente em vídeo custa US $ 9 por mês).

Resumo: O Prime Video possui uma grande coleção, incluindo programas originais, como "The Grand Tour". Ele também possui séries exclusivas, como “Downton Abbey”, o catálogo traseiro da HBO e as transmissões da NFL Thursday Night Football. Você também pode acessar "canais" rivais com ele, como Showtime ou Stars, por US $ 9 a US $ 15 por mês. No entanto, você só pode transmitir em até três dispositivos ao mesmo tempo. E você não pode criar várias contas com a mesma assinatura.

Custo: US $ 6 por mês com anúncios ou US $ 10 por mês sem anúncios.

Resumo: Com o CBS All Access, você obtém amplo acesso à rede - mas sem uma antena. Possui episódios completos de programas da CBS, além de séries originais de Acesso Total, como Star Trek: Picard e The Twilight Zone, além de programação ao vivo de afiliadas locais da CBS em 124 mercados. Existe até um catálogo antigo da série CBS atual. Além disso, você recebe a programação da NFL On CBS de 2018 e pode transmitir os jogos em dispositivos móveis.

Custo: US $ 7 por mês ou US $ 13 por mês quando fornecido com o Hulu e ESPN +)

Resumo: Se você é um fã da Marvel que quer assistir o Endgame, um fã de Star Wars animado para conferir o Mandaloriano ou um pai que quer distrair seus filhos por tempo suficiente para preparar o jantar, a Disney + tem algo para todos. Ele inclui conteúdo não apenas da Marvel e Star Wars, mas também da Pixar, National Geographic e as propriedades Fox recentemente compradas pela Disney, como Os Simpsons.

Não esqueça também todos os clássicos da Disney, como A Pequena Sereia e O Rei Leão. Tem tantos sucessos do Disney Vault!

Custo: US $ 5 por mês ou US $ 50 por ano para o serviço básico. Você pode pagar um extra de US $ 25 mensais pelas temporadas completas de beisebol da MLB.TV e hóquei da NHL.

Resumo: ESPN + é para fãs de esportes. Possui uma enorme programação de eventos esportivos ao vivo, como o UFC, MLB, NHL e MLS, além de esportes universitários de todos os tipos e rugby e críquete. Também possui documentários, como todo o catálogo 30 for 30, entre vários outros filmes. Faz parte do aplicativo principal da ESPN para dispositivos móveis e caixas de streaming. Você também pode assistir online no ESPN.com. O aplicativo ESPN + também pode ser adquirido em conjunto com o Hulu e o Disney Plus .

Custo: US $ 15 por mês.

Resumo: É para aqueles que desejam HBO, mas não querem cabo. Você obtém as séries, filmes, promoções e documentários da rede. A HBO está constantemente adicionando mais filmes ao serviço, então sempre há algo novo para assistir. Mas, se você já possui a HBO através do seu provedor de cabo, basta usar o aplicativo HBO Go, que está incluído no seu plano.

Custo: o Hulu custa US $ 6 por mês ou US $ 10 para a versão com zero anúncios. Também pode ser fornecido com Disney + e ESPN por US $ 13 por mês.

Resumo: É para cortadores de cabo que desejam transmitir TV. Possui programas atuais da ABC, Fox e NBC e programas mais antigos da CBS. Ele também possui conteúdo original, como "The Handmaids Tale". O Hulu ainda tem um contrato com a Viacom para alguns dos conteúdos da MTV, Comedy Central e Nickelodeon. O Hulu também é de propriedade da Disney e tornou-se o destino de alguns dos mais adultos da empresa. conteúdo orientado, como Its Always Sunny, na Filadélfia, que não deseja colocar no Disney +.

Custo: US $ 55 por mês.

Resumo: oferece mais de 50 canais, incluindo ABC, CBS, Fox e NBC. Você também recebe canais a cabo como A&E, CN, CNN, Disney, Fox News, FX, TBS e TNT. A programação esportiva inclui CBS Sports, ESPN e Fox Sports. Também existem acordos com redes Discovery, canais Scripps e DreamWorks Animation. Embora o plano básico permita apenas que duas pessoas possam usar o serviço por vez, ele inclui 50 horas de DVR na nuvem.

Custo: US $ 9 por mês para vídeo SD em uma única tela; US $ 13 por mês para vídeo HD em até duas telas; US $ 16 por mês para vídeo 4K em quatro telas.

Resumo: a Netflix tem um enorme catálogo de filmes e programas de TV, muitos deles títulos mais antigos que a Netflix também comprou os direitos de streaming, mas a Netflix está adicionando mais conteúdo interno produzido ao serviço de streaming o tempo todo, com séries como Orange Is the New Black e Stranger Things (a quarta temporada está chegando!) e filmes como Nomeados para Melhor Filme, Irishman e Marriage Story, e sucessos de bilheteria como Underground 6 e Spenser Confidential.

Custo: US $ 11 por mês ou US $ 9 por mês quando comprados através de serviços como Amazon Prime e Hulu.

Resumo: Semelhante à HBO Agora, isso permite que você assista à rede a cabo sem cabo. Você obtém todo o catálogo da Showtime, incluindo filmes e documentários como Eric Clapton: A Life in 12 Bars. Existem também programas originais como Homeland e Ray Donovan. Mas se você se inscrever no Showtime por meio de um provedor de serviços a cabo, o aplicativo Showtime Anytime permitirá assistir ao Showtime em seus dispositivos móveis, assim como o HBO Go para assinantes da HBO.

Custo: Sling Orange custa US $ 30 por mês; O Sling Blue custa US $ 30 por mês. Um pacote combinado custa US $ 45 por mês. Os pacotes adicionais custam entre US $ 5 e US $ 10 extra.

Resumo: Com o Sling TV, você obtém canais com o DVR na nuvem. O pacote Orange vem com cerca de 30, incluindo Disney, ESPN, A&E, Food Network e TBS. Quanto à transmissão de TV, é limitada. O pacote Blue vem com os EUA e a NFL Network. Você também pode adicionar canais premium, como HBO e Showtime, por uma taxa extra por mês. Há também um NBA League Pass por US $ 29.

Custo: US $ 50 por mês.

Resumo: Isso é comparável ao Sling TV e ao Hulu com Live TV. Oferece acesso à TV ao vivo de até 50 provedores, incluindo todas as principais redes. Também há uma boa seleção de canais, incluindo Bravo, Disney, ESPN, FX, Fox News, Fox Sports, MSNBC, National Geographic, EUA e algumas redes regionais de esportes. Ele também possui um DVR em nuvem ilimitado e suporta até três usuários simultâneos.

Aqui estão mais dois que devem ser considerados, embora estes sejam muito menos conhecidos do que os serviços de streaming de vídeo acima.

Custo: US $ 55 por mês para mais de 100 canais é o plano básico com complementos para mais canais com preços variados.

Resumo: Este serviço esportivo possui canais ao vivo e sob demanda de redes de transmissão (como CBS, Fox e NBC), canais a cabo (A&E, Bravo, FX e SyFy e EUA) e redes esportivas (BeIn Sports , FS1, Golf Channel e NBA TV). Tem até redes esportivas regionais. Ele vem com 30 horas de DVR na nuvem gratuito e há um "retrospectivo" de 72 horas que permite reproduzir programas dos últimos três dias.

Custo: US $ 20 por mês; US $ 4 a mais por um pacote de canais adicionais.

Resumo: Philo é um serviço de streaming sem esportes que oferece 40 canais de redes a cabo, incluindo A&E, AMC, BBC America, Cheddar, Comedy Central, Discovery Channel, Food Network, HGTV, História, Lifetime, MTV, Nickelodeon, TLC, Travel Canal e outros. Há também um complemento de US $ 4 por mês que inclui canais adicionais. Ele suporta até três usuários simultâneos e você obtém um DVR na nuvem ilimitado.