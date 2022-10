Redmi Pad é o mais recente tablet Android acessível para lançar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A sub-marca da Xiaomi, Redmi, é a mais recente a aderir ao mercado de tablets Android acessível com o Redmi Pad. Ele procura trazer características e desempenho de alta qualidade, mas a um preço que não é dolorosamente caro.

O tablet apresenta um display de 10,61 polegadas que suporta taxas de atualização de até 90Hz. Isto deve significar animações suaves e claras com pouca gagueira ao navegar na interface do usuário.

Com suporte para até 1 bilhão de cores, o display promete suporte a uma ampla gama de cores, e apresenta brilho típico de cerca de 400 lêndeas. Talvez não um para usar sob a luz solar, mas mais que brilhante o suficiente dentro de casa, na cama ou em viagem.

Essa tela é acompanhada por um sistema de alto-falantes quádruplos, para um som estéreo alto que também é impulsionado pelo Dolby Atmos para ajudar a proporcionar uma experiência imersiva ao jogar ou assistir a filmes e programas de TV.

Há também uma câmera de 8 megapixels na frente, que pode mudar automaticamente para uma visão mais ampla quando detecta várias pessoas, ideal para quando você precisa fazer chamadas de vídeo em grupo.

O corpo metálico do tablet tem apenas 7,05mm de espessura, e o unibody apresenta uma unidade de câmera grande retangular na parte de trás. Como a câmera ultrawide na frente, a câmera traseira apresenta um sensor de 8 megapixels.

Internamente, o tablet apresenta a plataforma MediaTek Helio G99, de modo que não é realmente um chipset de nível superior. No entanto, com a Redmi prevendo isso como um dispositivo de consumo casual de mídia e comunicação, isso não é algo necessariamente necessário. Naturalmente, o benefício também é que ajuda a manter os custos baixos.

Outras especificações incluem a bateria de 8000mAh que Xiaomi classifica como uma bateria "para todo o dia", e suporta velocidades de carregamento de até 18W.

No final, parece ser uma oferta muito sólida da Redmi, fornecendo recursos-chave para assistir filmes e vídeos, enquanto mantém o preço a um nível que muitas pessoas serão capazes de pagar.

O Redmi Pad estará disponível para comprar em Grafite Gray, Moonlight Silver e Mint Green, com preços a partir de apenas £269 quando for lançado no Reino Unido "em breve".

Escrito por Cam Bunton.